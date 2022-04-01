IVI анонсировал премьеры апреля 2022 года

Фильм-катастрофа Роланда Эммериха, спортивная драма о советском боксере и анимация

Полнометражные фильмы

Уже на IVI — ВОСПОМИНАНИЯ ИЗ БУДУЩЕГО (EST)

Очнувшись в больнице после травмы головы, Су-джин понимает, что не может ничего вспомнить о своем прошлом. Восстановиться ей помогает заботливый муж, но вскоре выясняется, что она может видеть опасность в будущем некоторых людей. Но даже после такого открытия жизнь подбрасывает новые сюрпризы: после случайной встречи с коллегой Су-джин выясняет, что ее муж скрыл от нее, где она раньше работала…

Уже на IVI — МАХНЕМСЯ ТЕЛАМИ (SVOD)

«Поставь себя на его место» – в семье эту фразу можно услышать постоянно, и Ален Морелю это знакомо. Его большая семья не всегда может понять проблемы друг друга, а с другой стороны, на него давят проблемы на работе. И вот на 7-й день рождения своей младшей дочери он берет всю семью в парк аттракционов, где они ссорятся из-за сущего пустяка. Ален остается один, искренне желая перемен для своей семьи. Но стоит быть аккуратнее с желаниями, ведь со следующего дня все в его семье, от маленькой дочки до бабушки, начинают меняться телами каждую ночь.

6 апреля — спортивная драма МИСТЕР НОКАУТ (SVOD)

История о жизни легендарного советского боксера Валерия Попенченко, чемпиона СССР, Европы и победителя Олимпийских игр 1964 года в Токио. Фильм покажет его детство в суворовском училище в Ташкенте, службу курсантом-пограничником, его первые успехи и провалы, и его дружбу с тренером спортивного общества «Динамо» Григорием Кусикьянцем. Это история о том, что в любом, даже самом престижном поединке, для спортсмена главное – преодолеть самого себя, свои страхи и слабости, прыгнуть выше головы, и только тогда можно будет одержать настоящую победу.

7 апреля — комедия ШИМПАНЗЕ ПОД ПРИКРЫТИЕМ (SVOD)

В мире шпионажа некоторые миссии требуют уникальных агентов, обладающих всеми навыками элитного спецагента. Такой агент не только бесстрашен, но и может растопить даже самое холодное сердце. Эта миссия для Шимпанзе под прикрытием! Когда раскрывается ужасный противозаконный заговор, ЦРУ обращается к своему самому необычному оперативнику, чтобы не дать преступлению состояться.

7 апреля — ГЕРОЙ (EST)

Рахим осужден за долги, но, когда он получает шанс встретиться с близкими за пределами тюрьмы, случается счастливая случайность. Его возлюбленная находит сумку с крупной суммой денег, способную решить проблему с долгами. Однако Рахим отказывается от такого поступка и решает вернуть сумку владельцу. И пока пресса показывает его как героя, в соцсетях подвергают сомнению искренность его намерений, а иногда и отказываясь верить в реальность ситуации вообще.

7 апреля — ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ (SVOD)

Жан де Карруж – нормандский рыцарь. Вернувшись с войны, он узнает, что его жену изнасиловал его давний соперник, Жак Ле Гри. Жан оказывается в плохом положении – его оппонента поддерживают могущественные союзники, а словам его жены никто не верит. В такой ситуации он решил пойти за помощью лично к королю Франции Карлу VI. Выслушав обе стороны, тот решает, что данный спор может разрешить только честный поединок один на один. На битву поставлены не только жизни участников дуэли, ведь если Жан проиграет – его жену сожгут за ложные обвинения против Жака Ле Гри.

7 апреля — ФРАНЦУЗСКИЙ ВЕСТНИК. ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ЛИБЕРТИ. КАНЗАС ИВНИНГ САН» (SVOD)

Фильм рассказывает историю о выдуманной газете в неповторимом стиле Уэса Андерсона. Главный редактор «Французского вестника» погибает, не успев закончить последний выпуск газеты. Чтобы завершить начатое, вся редакция собирается в кабинете и читает три будущие статьи: о художнике в тюрьме, о молодых французских революционерах и о полицейском поваре. Фильм пропитан духом классических фильмов Уэса Андерсона, фирменным юмором и отличается как всегда неподражаемой операторской работой.

17 апреля — экшн-триллер УСКОЛЬЗАЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК (SVOD)

Главный герой обнаруживает себя на месте автомобильной аварии, не узнавая свое тело, не имея ни малейшего понятия, кто он такой и как сюда попал. Он предпринимает отчаянные попытки отыскать самого себя и находит женщину. Она утверждает, что знает кто он. Все глубже погружаясь в тайну, он узнает о секретной организации, которая, судя по всему, преследует его.

17 апреля — ДЖИГАЛОУ (SVOD)

В Москве можно найти женщин на любой вкус: как наивных и богатых дев, которые хотят найти отношения, так и опасных роковых красоток. Но в целях заработка Вова и Эдик ищут лишь первых. И вот однажды они знакомятся с идеальной «добычей» – у умершего крупного бизнесмена остались вдова и дочь, которые очень наивны, но зато очень богаты. Два парня уже начали считать деньги, но несколько неожиданных поворотов заставляют их задуматься, что может быть эти девушки не так просты, как кажутся.

18 апреля — ИЛЛЮЗИЯ КОНТРОЛЯ (SVOD)

Виктор с детства был прирожденным манипулятором и не стеснялся использовать это для собственной выгоды. Годы идут, и вот от уже использует это преимущество в своих целях, работая с крупными финансами. Однажды идиллия прерывается, когда он обнаруживает себя на другой стороне веревок марионеточника. С самого детства он не замечал, что участвует в тщательно продуманной сложной игре, в которой он лишь пешка. В поисках того, кто стоит за запутанной схемой, Виктор открывает для себя новые, невероятно скрытные техники манипулирования человеческим сознанием.

21 апреля — ВЕЧНЫЕ (SVOD)

Тысячелетия назад с далекой планеты могущественные существа отправили на Землю Вечных – группу сверхлюдей с мощными способностями. У них была миссия: защитить человеческий род от нападений чудовищ, которые зовутся девиантами, но, что бы не произошло, нельзя вмешиваться в развитие цивилизации. К началу 21 века монстры не появлялись уже несколько столетий, но после необычного землетрясения девиант появился снова. Вечные, которые за столетия стали жить на разных сторонах планеты, надо объединиться вновь чтобы возобновить свою миссию.

В апреле — ОТ КУТЮР (SVOD)

Жад – уличная воровка из неблагополучного района Парижа. Однажды в подземном переходе она крадет сумку у главной швеи модного дома Dior, Эстер. Та решает помочь девушке, не вызывает полицию и предлагает ей, ничего не понимающей в фэшн-индустрии, работу в одном из самых престижных ателье мира. Коллеги Эстер в шоке, а друзья бывшей воровки не верят, что у нее хоть что-то получится. Но чутье главной швеи Dior недооценивать не стоит – оно еще никогда не ошибалось. Именно в этой дерзкой и грубоватой девушке с окраин она увидела большой потенциал. Теперь Жад должна доказать не только окружающим, но и себе, что она может воспользоваться шансом полностью поменять свою жизнь.

В апреле — УТРАЧЕННЫЕ ИЛЛЮЗИИ (SVOD)

Одаренный и привлекательный, но абсолютно бедный поэт Люсьен Шардон пытается прославиться и разбогатеть в Париже. В столице Франции он переживает резкие взлеты и падения, а его действия и выборы вводят в чудовищные долги его друга и зятя Давида Сешара. Люсьен находит себя на грани отчаяния, лишь в последний момент понимая, что он натворил.

В апреле — фильм-катастрофа ПАДЕНИЕ ЛУНЫ (SVOD)

По неизвестным причинам Луна неожиданно сходит с орбиты, спутник стремительно приближается к Земле, провоцируя глобальные катаклизмы. Всего за несколько недель до рокового столкновения бывший астронавт, а теперь одна из руководителей НАСА Джо Фаулер узнает, что у нее есть решение по спасению человечества, но оно настолько абсурдно, что верят ей лишь двое: отставной астронавт Брайан Харпер, и сторонник теорий заговора К.С. Хаусман. Этой неожиданной команде предстоит отправиться в отчаянное космическое путешествие и раскрыть секреты темной стороны Луны.



Сериалы

7 апреля — эксклюзивная новинка «Назаре» (SVOD)

Отец Назаре покинул ее так давно, что она совсем не помнит его. Все, что она о нем знает: он совершил убийство и сбежал, оставив ее мать в отчаянии. Назаре помнит плач матери, бессонные ночи и все страдания, которые ее отец им причинил. Она единственная дочь, так что, когда у ее матери Матилде находят опухоль головного мозга, Назаре – единственная, кто заботится о ней. И пусть впереди ожидают только трудности, сдаваться не стоит.

24 апреля — экшн-сериал «911: Одинокая звезда» (3 сезон, SVOD)

Жизнь Оуэна Стрэнда очень непростая: он последний выживший из команды спасателей, погибшей во время трагедии 11 сентября. Оуэн вместе с сыном покидает Манхэттен и направляется в Остин, чтобы там набрать новую команду на месте старой станции, которую постигла похожая участь. Приходится заново выстраивать отношения, доверие и безопасное пространство. Хорошо, что у Оуэна большой опыт, и, закатав рукава, он берётся за 126-ю пожарную часть. Разные бедствия, разные люди и разные жизненные ситуации, с которыми сталкиваются даже те, кого называют национальными героями. Пока команда притирается и грызется, их уже ждут на вызове по отравлению ртутью. И это только начало.



Документальные ленты

20 апреля — документальный спортивный фильм 144 (AVOD)

144 игрока WNBA прибыли в Академию IMG в Брадентоне, штат Флорида, в середине прошлого лета. Новый документальный фильм 144 стремится передать смесь решимости и открытости, портрет лиги, которая отдавала предпочтение единому посылу, а не конкуренции, но при этом позволяла своим игрокам выбирать разные пути. В фильме будут показаны беседы с игроками, тренерами, персоналом команд и официальными лицами лиги. Известные звезды, такие как Брианна Стюарт, А'джа Уилсон и Сью Берд, поделятся своими мыслями о сезоне.



Анимационные фильмы и сериалы

1 апреля — мультсериал «Тролли: Троллетопия» (1 сезон, SVOD)

После своего мирового турне тролли решают, что стоит собрать все остальные племена троллей в своем лесу. Так появился новый грандиозный проект, который они назвали «Тролли: Троллетопия». Объединить любителей всех стилей музыки от классики до настоящего хард-рока – очень трудная задача, но сдаваться никто не собирается! Смогут ли такие разные тролли поладить все вместе?

1 апреля — мультсериал «Где Уолли?» (1-2 сезоны, SVOD)

Мультсериал «Где Уолли?» основан на серии развивающих книг-головоломок, но представляет собой более современный и интересный взгляд на персонажа. Вместо поиска Уолли на картинках с множеством персонажей, нам предстоит наблюдать за приключениями с участием волшебства. Сам Уолли теперь не один, а в компании остроумной девушки Вэнды. Им предстоит, используя свои уникальные навыки, помочь международному сообществу волшебников, ведь конкурент использует магию чтобы всячески напакостить.

1 апреля — мультсериал «Мадагаскар: маленькие и дикие» (1 сезон, SVOD)

Жизнь в зоопарке может показаться скучной, но только не когда рядом есть верные друзья. Лев Алекс, зебра Марти, жираф Мелман и Бегемотиха глория – малыши, которые живут в Нью-Йоркском зоопарке и развлекают туристов. Каждый из друзей имеет свои уникальные таланты, которые позволяют всегда находиться в центре внимания. Лев Алекс постоянно танцует на своей воображаемой сцене привлекая внимание большой публики, ведь он любит, когда все смотрят только на него. Марти обладает невероятной памятью, а также может запомнить даже самые маленькие детали, эта эрудиция никого не оставит равнодушным. Жираф Мелман любит медицину, постоянно посвящает этому все свое свободное время. Глория – яркая и уверенная в себе девушка-бегемот, которая заражает всех посетителей зоопарка своей улыбкой и позитивом. Но однажды сотрудник зоопарка отходит по делам, и четверка друзей решает воспользоваться возможностью отправиться навстречу приключениям.

1 апреля — мультсериал «Могучая кучка» (1 сезон, SVOD)

Каждый когда-нибудь представлял, что во дворе есть маленький тайный мир со своими крошечными жителями. Сериал «Могучая кучка» покажет веселые приключения веточки (Джош Бренер), камешка (Джессика МакКенна), листочка (Джимми Татро) и клубники (Алекс Казарез) на заднем дворе, принадлежащем троице неухоженных людей, которых главные герои ошибочно принимают за богов. Несмотря на свой миниатюрный рост, они полны решимости жить большой жизнью и всегда получать удовольствие в своем диком мире.

28 апреля — анимационный фильм ЭНКАНТО (SVOD)

Где-то в горах Колумбии, в чудесном и очаровательном уголке под названием Энканто, спрятан волшебный дом, в котором живет семья Мадригалов. У каждого члена семьи есть свой дар, отражающий его личность: кто-то невероятно сильный, кто-то может выращивать цветы где угодно, а кто-то слышит даже самые тихие звуки. По каким-то причинам у девушки Мирабель нет никаких волшебных сил, но, когда магия Энканто оказывается в опасности, она решает, что может быть единственной надеждой для своей семьи.