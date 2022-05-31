IVI анонсировал премьеры июня 2022 года

Мелодрамы, военные и спортивные фильмы, новая анимация

С 31 мая — КАЗНЬ (SVOD)

Советский следователь Исса Давыдов когда-то был вынужден закрыть дело о серийных убийствах, которое растянулось на десять лет, но так и не привело к поимке настоящего маньяка. Совсем неожиданно выясняется, что нашлась жертва, спасшаяся после нападения того же убийцы. Исса возвращается к расследованию, пытаясь любой ценой искупить свою ошибку. Однако теперь пришло время не искупления, а казни. В главных ролях появились Юлия Снигирь и Виктория Толстоганова.

Со 2 июня — KING'S MAN: НАЧАЛО (SVOD)

История первых супершпионов из независимой разведывательной службы Kingsman, втайне защищающей человечество. Сын богатого английского герцога Конрад рвется на фронт во время Первой мировой войны, но неожиданно узнает о секретной деятельности своего отца. Вслед за ним Конрад втягивается в закулисные шпионские войны, где решается судьба мира. Одну из главных ролей в комедийном боевике исполнил Рэйф Файнс.

Со 2 июня — СУПЕРГЕРОИ (EST)

Художница и профессор. Бунтарка и прагматик. Анна и Марко случайно познакомились на улице одним дождливым вечером и сблизились, несмотря на все различия. Это красивая история любви, которой предстоит выдержать испытание временем.

С 3 июня — БОДИБИЛДЕР (EST)

Профессиональный бодибилдер Макс вынужден расстаться с мечтой о чемпионском титуле из-за проблем со здоровьем. Вскоре он узнает об экспериментальном препарате, который позволяет побеждать любые болезни и даже выходить за свои физические пределы. Для проекта как раз требуется подопытный, и Макс соглашается на эту роль. Тренера и лучшего друга Макса сыграл Владимир Епифанцев.

С 5 июня — ЗАКАТ (EST)

Во время отпуска в Акапулько богатая семья Беннеттов получает трагическое известие из дома. И только дядя Нил остается безразличным к происходящему: в трудный момент он бросает близких, чтобы продлить себе каникулы, и закручивает роман с местной жительницей. Нил кажется циничным богачом, но причина его равнодушия не так очевидна. Главные роли в кинокартине исполнили Тим Рот и Шарлотта Генсбург.

С 5 июня — СУПЕР АГЕНТЫ (SVOD)

Комедия о парне со странным позывным «Матильда», который мечтает стать секретным агентом. Босс Матильды, генпрокурор, дает ему деликатное задание – вернуть сбежавшую дочь Сафию из Дубая. Для выполнения этого задания, Матильда берет с собой своего брата Секу, который не в восторге от его предложения, но тем не менее соглашается сопровождать Матильду в таком, казалось бы, несложном деле. Однако они даже не подозревают, что ждет их во время этой спасательной операции.

С 7 июня — ОПЕРАЦИЯ «МЯСНОЙ ФАРШ» (EST)

История уникальной спецоперации времен Второй Мировой. Британским разведчикам удалось дезинформировать немецкое командование с помощью поддельных секретных документов и трупа «морпеха-утопленника». Тело подбросили на испанское побережье, чтобы гитлеровские агенты добрались до его портфеля и нашли фальшивые планы союзников. Главную роль в военной драме исполнил Колин Ферт.

С 9 июня — ЭРНЕСТ И СЕЛЕСТИНА (SVOD)

Однажды большой косолапый медведь Эрнест приютил у себя дома мышку маленькую мышку-сироту по имени Селестина, которая сбежала из подземного мира своих сородичей. Эти два, казалось бы, совсем непохожих персонажа становятся настоящими друзьями и чувствуют себя очень комфортно вместе, всячески помогая друг другу. Это нарушает принятый порядок, ведь обычно дружба с мышами не приветствуется в медвежьем мире, как и дружба с медведями в мире мышей, где медведи считаются троллями-людоедами. Закадычным друзьям некогда скучать! С приближением первого снега и спячки Эрнеста у них много дел: нужно позаботиться о Биби, их диком гусе, который улетит еще до наступления больших холодов, сходить на бал мышей и отпраздновать первый день зимы. И естественно, нужно приготовить много вкусных тортиков и пирожных, чтобы Эрнест как следует перекусил перед сном!

С 10 июня — ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ (AVOD)

Богатый вдовец Аднан живёт, как затворник, вместе со своими детьми и племянником-ловеласом Бехлюлем. Неожиданно для всех стареющий миллионер находит совсем молодую невесту Бихтер, и её появление в его особняке переворачивает жизнь остальных домочадцев. Турецкая драма по мотивам романа Халида Зии Ушаклыгиля.

С 13 июня — ЧЕТЫРЕ ХОРОШИХ ДНЯ (EST)

Молодая женщина Молли (Мила Кунис), проходящая тяжелое лечение от зависимости, в период обострения кризиса воссоединяется со своей матерью Дэб в исполнении Гленн Клоуз. Преодолевая прошлые разногласия и обиды, Дэб снова пытается поддержать дочь, как бы трудно это ни было.

С 15 июня — В ОЖИДАНИИ СОЛНЦА (AVOD)

В сериале идет повествование о судьбе двух провинциалок – Матери Демет и дочери Зейнеп. Они проживают в небольшом городке Гельязы, который больше похож на деревню. У них есть свой маленький магазинчик, который практически не несет доходов в сравнении с физическими и материальными затратами на него. Это жалкое сосуществование однажды оборвется, после предложения давней подруги матери Жале. Жале работает в престижном университете Стамбула преподавателем. Она предлагает Демет и Зейнеп переехать к ней. Мать, мечтая дать дочери хорошее образование, идет на этот шаг, и они с дочкой переезжают в Стамбул. Одну из главных ролей в сериале исполнил Керем Бюрсин.

С 16 июня — ПАДЕНИЕ ТОКИО (EST)

Когда в Японии произошло землетрясение и атомная станция Фукусима оказалась под угрозой взрыва, француженка Александра встает перед непростым выбором: эвакуироваться или остаться в Токио и помочь.

С 16 июня — ИХ БЫЛО ДЕСЯТЬ (AVOD)

В один день 10 человек – пять женщин и пятеро мужчин – получают неожиданное приглашения отправится на отдых в роскошный отель на тропическом острове. Вот только вскоре райская поездка превращается в кошмар наяву. Путешественники понимают, что попали в ловушки и полностью отрезаны от остального мира. Но как и почему это произошло? Ответ друзья по несчастью должны искать в их прошлом и в тех поступках, о которых они все постарались забыть. Их убивают одного за другим, заставляя пока еще оставшихся в живых мучительно гадать – кто же убийца?

С 16 июня — В ЧЕМ ВИНА ФАТМАГЮЛЬ? (AVOD)

Деревенская девушка Фатмагюль мечтает о счастливой жизни. Она помолвлена с рыбаком по имени Мустафа. В это же время происходит помолвка у сына Решата Яшарана – Селима и дочери государственного чиновника – Мельтем. На ней присутствуют также двоюродный брат Селима Эрдоган и их друзья детства Вурал и Керим, единственный из бедной семьи. Ночью, волей несчастного случая, Фатмагюль, которая проводила жениха в море, пересечётся с этими тремя богачами, которые изнасилуют её. Чтобы замять дело Яшараны, просят бедного друга Керима жениться на Фатмагюль. Керим соглашается, чтобы спасти друзей, но влюбляется в Фатмагюль и решает помочь ей наказать Яшаранов. Вот только вернувшийся рыбак Мустафа намерен отомстить Кериму, да и Яшараны не хотят, чтобы их преступление придали огласке.

С 23 июня — МЕГРЭ И ТАИНСТВЕННАЯ ДЕВУШКА (EST)

Комиссар Мегрэ расследует жестокое убийство в центре Парижа. Жертва – таинственная девушка, о которой никто ничего не знает. Улик и зацепок не обнаружено, но опытный детектив Мегрэ не тот человек, кто бросает сложные дела и позволяет убийцам соскочить с крючка. Судьба неизвестной девушки не дает ему покоя. Главную роль комиссара Мегрэ исполняет Жерар Депардье.

С 25 июня — ЕЩЕ ПО ОДНОЙ (SVOD)

Уставший школьный учитель Мартин вместе с тремя коллегами решает проверить теорию о том, что всем людям от природы недостает в крови спирта. Дни напролет они остаются немного нетрезвыми, и последствия не заставляют себя ждать. Мадс Миккельсен в датской трагикомедии Томаса Винтерберга.

С 26 июня — АМСТЕРДАМ: ГОРОД ГРЕХОВ (AVOD)

Действия разворачиваются в Амстердаме в 80-е годы. Детектива Джуда Кокса переводят на новое место службы. Мужчина получает назначение в самый «жестокий» отдел Амстердамского управления полиции. Теперь ему предстоит расследовать убийство, которое планируется в день коронации принцессы Беатрикс. Детективу и его напарнику, несмотря на личную неприязнь и возникшие противоречия, придется работать вместе, чтобы уберечь будущую королеву.

В июне — ВСЁ ВЕЗДЕ И СРАЗУ (EST)

Эвелин думала, что ее главная проблема – это налоги, пока она не узнала о существовании мультивселенной, где у нее есть тысячи двойников с разной судьбой и способностями. Получив доступ к их воспоминаниям, Эвелин придется сразиться с загадочной злой сущностью, угрожающей всей мультивселенной, и попытаться спасти мир.

В июне — АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (SVOD)

Четверо современных школьников переносятся в «Артек» 1988 года. Детям XXI века предстоит познакомиться с пионерской жизнью и со своими юными родителями. Летняя солнечная комедия для всей семьи с прекрасными крымскими пейзажами, ярким ностальгическим саундтреком и Михаилом Галустяном в главной роли.