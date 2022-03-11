IVI представил новинки марта 2022 года

Блокбастеры, фестивальное кино и сериалы

В марте — сериал «И снова здравствуйте!» (IVI Originals, SVOD)

IVI продолжит показывать сериал собственного производства – криминальную комедию о бандите Борисе, который воскресает снова и снова, и вместе со своим новым другом, студентом-патологоанатомом Артемом, отправляется мстить своим убийцам и давним врагам. В сериале Егора Чичканова сыграли Андрей Мерзликин, Аглая Тарасова и Денис Власенко. Восьмая серия проекта выйдет 16 марта, затем новый эпизод будет выходить каждую неделю.



Полнометражные фильмы

Уже на IVI — все части саги СУМЕРКИ (SVOD)

Романтические вампирские фильмы с Кристен Стюарт и Робертом Паттинсоном по книгам Стефани Майер теперь доступны подписчикам IVI.

Уже на IVI — детективный триллер ЧЕРНЫЙ ЯЩИК (EST)

Французский фильм режиссера Яна Гозлана расскажет историю молодого спецагента Матьё Вассера, который расследует причины таинственной авиакатастрофы в Альпах, где погибло более 300 человек. Он подозревает, что черный ящик подменили, и кто-то пытается скрыть шокирующую правду о крушении.

Уже на IVI — драма ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МАТЕРИ (EST)

Фильм посвящен непростым судьбам двух женщин, которые пересеклись в роддоме. Дженис и Ана одиноки, их беременности не были запланированы. Встреча женщин оборачивается тесной связью, которая изменит их жизни. За роль в новом фильме испанского режиссера Педро Альмодовара Пенелопа Крус номинирована на «Оскар» в категории «Лучшая актриса».

Уже на IVI — СВИНГЕРЫ (SVOD)

Игорь — успешный бизнесмен, он в поиске новых ощущений, а его девушка хочет, чтобы их отношения, наконец, вышли на новый уровень. В это время Ирина пытается снова разжечь страсть в своем муже. Вместе их всех случайно сводит приложение для обмена партнерами, но предсказать исход эксперимента невозможно.

Уже на IVI — ИСКУШЕНИЕ (SVOD)

Провокационная драма Пола Верховена по мотивам реальной биографии итальянской монахини, осужденной за распутство и поддельные чудеса. Виржини Эфира, сыграет католическую монахиню Бенедетту Карлину, известную своими религиозными откровениями, а роль расчетливой настоятельницы исполнит Шарлотта Рэмплинг. Главная героиня встает на путь опасных страстей и соблазнов. Одновременно ее преследуют странные видения, где не поймешь, чего больше – религиозного, дьявольского или самого приземленного, человеческого.

Уже на IVI — УДОВОЛЬСТВИЕ (SVOD)

Линнеи 19 лет и у неё много планов. Однажды она решает покинуть родной город и переехать в Лос Анджелес. Девушка хочет сменить имя и стать порно-звездой, однако путь к успеху оказывается не так прост.

С 15 марта — САМЫЙ ЛУЧШИЙ БОСС (EST)

Сатирическая испанская комедия с Хавьером Бардемом. Он владелец семейного предприятия и вот-вот получит награду за успехи в бизнесе. Визит комиссии должен все решить. Для этого, разумеется, всё должно быть идеально, однако, как назло, проблемы возникают одна за другой.

С 15 марта — ДРУГОЕ ИМЯ (SVOD)

Мир героини похож на «премиум класс». Лиза проживает жизнь в минимализме бесцветных интерьеров и отчужденной сдержанности чувств. У них с мужем нет детей, но есть элегантные борзые собаки. Однако одна тайна прошлого. постепенно превращает жизнь женщины в необратимый кошмар. С каждым днем скрываться становится все более мучительно и невыносимо.

С 16 марта — ГОЛОС ЛЮБВИ (EST)

Девочка из провинции обладает уникальным голосом, это замечает известный продюсер. Теперь у нее есть все шансы стать звездой и одной из величайших певиц в мире, но так сложно идти к своей цели, когда главным в жизни становится любовь.

С 17 марта — ГОНКА СО ВРЕМЕНЕМ (EST)

Сын Эми Карр оказался в эпицентре стрельбы. Теперь она готова на все ради спасения своего ребенка, ведь даже власти бессильны, когда города один за другим объявляют об изоляции. Уютное местечко под названием Лейквуд превращается в отдельный, независимый мир — государство, отрезанное от страны. Именно здесь произойдет гонка со смертью и борьба со временем.

С 17 марта — мультфильм НЕИСПРАВИМЫЙ РОН (SVOD)

В недалёком будущем лучшими друзьями детей становятся умные говорящие роботы. У скромного Барни это чудо-техники – робот по имени Рон – появляется позже, чем у остальных одноклассников, и оказывается бракованным. Пытаясь исправить неловкого Рона и свою репутацию среди ровесников, Барни узнает об истинной ценности дружбы в мире высоких технологий.

С 26 марта — ПУШКИ АКИМБО (EST)

Комедийный боевик с Дэниэлом Рэдклиффом в главной роли. Жизнь Майлза очень заурядна, ему не совсем сопутствует успех в жизни и единственная отдушина — интернет-троллинг. Но однажды что-то идет не так: Майлз хамит очередному незнакомцу на сайте, где транслируются жестокие игры на выживание, и вскоре, вычислив местоположение нашего диванного героя по IP, в его дом вламывается группа отморозков. Теперь к рукам Майлза прибиты два пистолета, а сам он выставлен на поединок с психопаткой по имени Никс — безжалостной чемпионкой этих подпольных игрищ.

С 30 марта — комедийная мелодрама ЛАКРИЧНАЯ ПИЦЦА (EST)

В ЛАКРИЧНОЙ ПИЦЦЕ рассказана история о настоящей чистой любви, неподвластной возрасту и прочим социальным конструктам. В картине дебютировал сын Филипа Сеймура Хоффмана. Новый фильм Пола Томаса Андерсона совсем скоро поборется за «Оскар» в номинации «Лучший фильм», а сам Андерсон попал в номинацию «Лучший режиссер».

Сериалы

Уже на IVI — турецкий сериал «Дочь посла» (AVOD)

На платформе доступна драма о судьбе любимой дочери строгого государственного служителя. Санджар и Нарэ полюбили друг друга, однако отец девушки выступил против их отношений. Тогда влюбленные решают сбежать и тайно пожениться, но в день свадьбы Нарэ неожиданно исчезает, чтобы вернуться много лет спустя и удивить всех.