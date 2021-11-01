IVI рассказал о новинках ноября 2021 года

Долгожданные релизы крупных студий, оригинальные сериалы и мультфильмы

• 4 ноября — сериал «Везёт», премьера IVI Originals (AVOD)

Иван Потапов (Евгений Цыганов) был чемпионом по мотогонкам на льду. Неудачный заезд на мототреке и серьезная травма стоили герою карьеры. Из-за начавшихся проблем с алкоголем и отсутствия постоянной работы семья распалась, и Иван остался совсем один. По иронии судьбы, герой работает «трезвым водителем». Развозя пассажиров и попадая в неожиданные и удивительные истории, Иван заведет несколько судьбоносных знакомств.

Полнометражные фильмы

• 1 ноября — ИСЧЕЗНУВШИЙ (SVOD)

Джеймс МакЭвой в тревожном триллере о похищении на фоне красивых пейзажей осенней Шотландии. Эдмонд узнает о пропаже маленького сына. Когда детектива, который связывает исчезновение ребенка с профессиональной деятельностью Эдмонда, отстраняют от дела, отец сам возглавляет его.

• 2 ноября — МАРУСЯ ФОРЕVА! (SVOD)

Семейное кино с Кузьмой Сапрыкиным и Софьей Присс. Жизнь 24-летнего Индейца рушится, когда он узнает, что у него есть пятилетняя дочка Маруся. Индеец не готов расстаться с успешной карьерой, холостяцкими встречами с друзьями и взять на себя заботу о маленьком ребенке, но со временем искренняя любовь дочери меняет его.

• 3 ноября — ПОСЛЕ. ГЛАВА 3 (SVOD)

Третий фильм по бестселлеру Анны Тодд с красивым чувственным дуэтом Джозефины Лэнгфорд и Хиро Файнса-Тиффина. Молодой паре Тессе и Хардину предстоит выдержать испытание ревностью, расставанием, взаимными тайнами и неуемными страстями.

• 4 ноября — НЕ ДЫШИ 2 (EST)

Долгожданное продолжение хоррора 2015 года. Слепой ветеран Норман Нордстром взял на воспитание девочку-сироту, с которой поселился в уединенном доме. Когда их тихую жизнь нарушают жестокие похитители, Норман снова показывает свою темную сторону.

• 5 ноября — КОШАЧЬИ МИРЫ ЛУИСА УЭЙНА (EST)

Бенедикт Камбербэтч в роли британского аристократа, который рисует антропоморфных кошек. С каждой новой картиной причудливые миры Луиса начинают всё сильнее заменять ему реальность, и супруге Эмили (Клэр Фой) все труднее ему помочь.

• 7 ноября — МЕЙЕР ЛАНСКИ (SVOD)

Биографическая драма с Харви Кейтелем. «Бухгалтер мафии» Мейер Лански стоял у истоков «корпорации» заказных убийств, а в 1930-х основал свою игорную империю. ФБР так и не смогло отследить его состояние. Уже на закате жизни сам Лански решает рассказать о своем прошлом одному неудачливому писателю.

• 9 ноября — ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА (SVOD)

Новая глава популярной хоррор-вселенной, продолжение кинохитов ЗАКЛЯТИЕ и ЗАКЛЯТИЕ 2 Джеймса Вана с неизменным дуэтом Патрика Уилсона и Веры Фармига. Сценарий вдохновлен реальной историей сенсационного судебного процесса 1981 года.

• 18 ноября — КРУЭЛЛА (SVOD)

Главный киноаттракцион года с Эммой Стоун в роли злодейки Круэллы из 101 ДАЛМАТИНЦА переходит в подписку. Фильм расскажет о молодых годах Круэллы и ее пути на британский фэшн-олимп.

• 19 ноября — ЗЕМЛЯ (SVOD)

Немецкий фантастический триллер. Человечество покинуло Землю после глобальной катастрофы, но не прижилось на другой планете: в новых условиях люди не могут иметь детей. Женщина-астронавт Блэк присоединяется к судьбоносной миссии — разведать обстановку на земном шаре, чтобы приготовиться к его повторному заселению. Но после возвращения «домой» Блэк ждут шокирующие открытия, которые перевернут все ее взгляды и цели.

• 26 ноября — ТИХОЕ МЕСТО 2 (SVOD)

Еще одна новинка подписки — вторая часть нашумевшего хоррора ТИХОЕ МЕСТО с Эмили Блант. Мать с тремя детьми продолжает борьбу за выживание, отправившись в новый путь, и обнаруживает, что жуткие существа, реагирующие на шум, — не единственный источник угрозы для человечества.

• 29 ноября — ХОРОШИЙ ДЖО БЭЛЛ (EST)

Биографическая драма с Марком Уолбергом. Рабочий парень Джо Белл идет через всю континентальную часть США, чтобы привлечь внимание общества к систематическим издевательствам и преследованиям ЛГБТ-подростков.

Анимационные фильмы/сериалы

• 3 ноября — «Долина муми-троллей» (SVOD; эксклюзив IVI)

Этот мультсериал, основанный на знаменитых на весь мир рассказах Туве Янссон о забавных существах муми-троллях, стал в родной Финляндии самым дорогостоящим сериалом всех времен. Он расскажет о подростковом возрасте Муми-тролля.

• 16 ноября — ПОНЧАРЫ: ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ (SVOD)

Американский мультфильм смешных и милых круглых созданиях, похожих на пончиков. Они жили на острове, не зная забот, пока двое из них случайно не перенеслись в будущее, в наши дни, где все пончары стали давно забытой историей. Маленькие путешественники во времени пытаются это исправить, перемещаясь по разным эпохам.

• 18 ноября — ГУБКА БОБ В БЕГАХ (EST)

Новый виток в истории знаменитого мультсериала и франшизы полнометражных анимационных фильмов про обитателей Бикини-Боттом. Губка Боб и его лучший друг, морская звезда Патрик Стар отправляются на поиски любимого домашнего питомца — улитки Гэри, попавшего в руки таинственного похитителя.