«Иви» анонсировал новинки ноября 2022 года

«Пансион», авторские проекты и российские релизы

Уже на «Иви» — СО ВКУСОМ МОЖЖЕВЕЛЬНИКА

Подросток, тяжело переживающий смерть матери, вынужден заботиться о бабушке, которая прикована к инвалидному креслу и злоупотребляет алкоголем. История об утрате, жизни и смерти с Шарлоттой Рэмплинг в главной роли.

Уже на «Иви» — ВРЕМЯ МЕЖДУ НАМИ

Лора обнаруживает, что старая кассета с песнями помогает ей перенестись в прошлое. Она использует этот шанс, чтобы спасти любимого. Красивая фантастическая мелодрама о связи музыки и воспоминаний с атмосферным саундтреком и гавайскими пейзажами.

Уже на «Иви» — ЧУДОВИЩЕ

Молодая домохозяйка уходит от мужа и пытается заново наладить свою жизнь с маленьким сыном, который начинает видеть загадочное существо из озера. Психологический хоррор-триллер в ретростиле 1950-х с Кристиной Риччи.

Уже на «Иви» — РЕШЕНИЕ УЙТИ

Полиция расследует загадочную смерть скалолаза. Честный детектив влюбляется в главную подозреваемую – красивую и таинственную вдову погибшего. Эстетичный корейский нуар от Пак Чхан-ука. Фильм отмечен призом за лучшую режиссуру на минувшем Каннском кинофестивале.

С 1 ноября — «Пансион»

Откровенный мистический сериал от создателей «Пищеблока» погрузит зрителей в закрытый мир женского пансиона начала ХХ века. Роли в проекте исполнили Стася Милославская, Дмитрий Чеботарёв, Виктория Толстоганова, а также Елизавета Шакира, Вероника Мохирева, Кристина Корбут, Валери Зоидова, Анжелика Барчан-Орлова и Екатерина Новокрещенова.

С 1 ноября — ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ

Доктор лингвистики Алитея приезжает на конференцию в Стамбул и неожиданно встречает древнего джинна. Он предлагает ей загадать три желания, но женщина не хочет ничего просить, подозревая подвох. Идрис Эльба и Тильда Суинтон в ослепительном фэнтези от режиссера «Безумного Макса» Джорджа Миллера.

С 1 ноября — «Добиться искренности»

Экс-звезда О Юн Со после краха карьеры устраивается секретарем к уважаемому адвокату-трудоголику. Она надеется, что работа в юридической фирме поможет ей получить новую роль. Но все идет не по сценарию, когда красавица-актриса и ее строгий начальник втягиваются в неожиданный служебный роман.

Со 2 ноября — КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я

Жизнь компании современных подростков начинает идти в обратном направлении из-за одного из них. Ребята не просто заново переживают события из прошлого, но и сталкиваются с ситуациями, которые могут изменить их жизнь и жизнь их родных в будущем. Повлиять на таинственный механизм, который определяет ход времени и все исправить может только поступок главного героя.

С 4 ноября — «Тайный роман»

Талантливая и элегантная О Хе-вон занимает должность директора по планированию в арт-центре «Сохан». Она выделяется среди остальных своим стилем, ее сразу видно в толпе. Однажды эта респектабельная женщина, снискавшая всеобщее уважение, заводит тайный любовный роман с гениальным пианистом Ли Сон-джэ, который младше ее на много лет.

С 4 ноября — «Запах клубники»

У молодой и очень красивой девушки по имени Аслы есть мечта – стать кондитером с мировым признанием. Однажды по воле судьбы в ее жизни появляется самый завидный жених Турции, молодой богач Бурак. Однако, их встреча становится неприятным событием для обоих, после которого они начинают ненавидеть друг друга. Но им суждено увидеться еще раз: когда Аслы летит с подругой в Бодрум, ее соседом в самолете оказывается тот же самый парень. Красивая и трогательная история с Демет Оздемир в главной роли.

С 4 ноября — «Только между влюбленными»

Ли Ган-ду хотел стать футболистом, но череда трагедий не дала сбыться его мечте. В результате несчастного случая у него умер отец, а сам молодой человек сломал ногу, и ему пришлось провести 3 года в стенах реабилитационного центра. Его жизнь кажется бесцельной и бессмысленной, но потом в ней появляется архитектор Ха Мун-су. Она тоже пережила тяжелую утрату: ее младшая сестра умерла, девушка ощущает себя виноватой за то, что осталась в живых. Она тщательно скрывает свои мысли и чувства, но встреча с Ган-ду дарит ей возможность освободиться и выпустить их.

С 4 ноября — «Даркнет»

В будущем у каждого человека появляется шанс выбрать, в каком мире жить – реальном или виртуальном. Альтернативная реальность называется Даркнет, и она весьма жестока. Там процветает торговля запрещенными веществами, насилие и смерть. Но это все равно не мешает ее обитателям оставаться людьми, со своими ценностями и слабостями. В главных ролях — Анатолий Белый, Павел Деревянко и Равшана Куркова.

С 7 ноября — ПРЕСТУПЛЕНИЯ БУДУЩЕГО

«Синдром ускоренной эволюции» позволяет людям будущего отращивать новые органы. Пара известных артистов Сол Тенсер и Каприс сделали из этого эксклюзивное шоу, но их шокирующими выступлениями заинтересовалась правительственная организация. Научно-фантастический боди-хоррор от Дэвида Кроненберга. В главных ролях Лея Сейду и Кристен Стюарт.

С 10 ноября — «Суперпозиция»

Студент-физик и талантливый программист Леха отправляется на поиски таинственно исчезнувшего отца и узнает, что тот был отнюдь не обычным профессором квантовой механики. Оказывается, он сделал революционное научное открытие – Мультивселенная существует! В разных мирах живут альтернативные версии каждого человека, но вмешательство в жизнь параллельных миров извне может привести к разрушительным последствиям. Вплоть до полного уничтожения – аннигиляции. Разыскивая отца во множестве миров, Леха попадает в загадочный офис, сотрудники которого противостоят Охотникам под предводительством Антидока – гениального ученого, который хочет подчинить себе все миры Мультивселенной. Парню предстоит выбрать сторону, пройти полный опасностей путь, попытаться найти своего отца и ответить на главный вопрос – является ли любовь самой мощной силой в Мультивселенной?

С 10 ноября — АКУЛА: НАЧАЛО

Школьник Ча У-соль был жертвой буллинга со стороны задиристого одноклассника. Не выдержав издевательств, подросток нападает на своего обидчика, за что и попадает в тюрьму для несовершеннолетних. В исправительном учреждении Ча У-соль знакомится с бывшим борцом ММА Чон До-хёном и просит научить его драться.

С 10 ноября — БЕЛЫЙ КИТ

Филипп очень успешен. У него все и всегда идет по плану. Он блестящий юрист и счастлив в личной жизни, но однажды эта гармония рушится. На пути к идеальному будущему возникает форс-мажор. У его приемных детей обнаруживают тяжелое генетическое заболевание, которое они унаследовали от одного из своих биологических родителей.

С 13 ноября — ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО

Двое соседей Дэвид и Роберт после пьяной вечеринки сбивают на машине молодую женщину. Убедившись, что она мертва, соучастники решают скрыться. Но пока Роберт любой ценой пытается замести следы, Дэвид неожиданно влюбляется в сестру погибшей.

С 17 ноября — МУЖЧИНЫ НА ГРАНИ НЕРВНОГО СРЫВА

Семь мужчин в возрасте от 17 до 70 лет, у которых нет ничего общего, кроме надвигающегося нервного срыва, оказываются втянутыми в групповую терапию на природе. Этот таинственный курс «исключительно для мужчин» должен творить чудеса. Первый сюрприз по прибытии: тренер – женщина! Она сделает все, чтобы помочь им стать лучше. С их согласия или без него...

С 18 ноября — ПОСЛЕДНИЙ КЛИЕНТ

В новостях говорят о страшном событии – кто-то хладнокровно убил беременную женщину и похитил ее новорожденного ребенка. В тот же день к успешному психологу Сюзанне Хартманн обращается молодой мужчина с весьма необычной проблемой. Он мечтает исчезнуть из этого мира, потому что с самого детства не чувствовал любви родителей.