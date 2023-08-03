Новинки онлайн-кинотеатра «Иви» в августе

Фантастический триллер со звездой «Форсажа», сериал от авторов «Уэнсдей» и многое другое

Онлайн-кинотеатр «Иви» продолжает пополнять свой каталог премьерами фильмов, сериалов и лицензионных новинок – в августе зрители смогут посмотреть фантастику со звездами АВАТАРА и ФОРСАЖА, сериал от авторов «Уэнсдей» и несколько ярких романтических комедий.

С 1 августа:

ДУБАЙ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ (режиссер Дархан Саркенов)

Чтобы получить хорошую должность в Дубае, одинокая карьеристка Анель решает выдать своего помощника Армана за жениха. Удастся ли двум непохожим сотрудникам убедительно изобразить влюбленную пару? Поначалу кажется, что их спектакль обречен, но шаг за шагом оба вживаются в роль будущих молодоженов.

Также в августе:

СЕКС ПОСЛЕ БРАКА (режиссер Шон Гэррити)

Романтическая комедия о том, как сложно бывает возродить былую страсть в отношениях. Первый поцелуй Эммы и Джоша случился, когда они были еще подростками, и с тех пор они живут душа в душу. Поглощенные заботой о детях, они совсем забыли, что такое секс. Когда их повзрослевшие дочери уезжают в лагерь, пара решается на ряд экспериментов, которые могут поставить под угрозу весь их брак.

НАЗАД К ДИНОЗАВРАМ (режиссер Аристоменис Цирбас)

В центре сюжета – школьники Джейсон и Лара, которые обнаруживают космический корабль с машиной времени на борту и перемещаются во времена динозавров. Друзьям придется ощутить на себе все плюсы и минусы доисторического мира и попытаться вернуться домой при помощи умного робота.

«Хроники Шаннары» (сериал, шоураннеры Альфред Гоф и Майлз Миллар)

Приключенческое фэнтези от создателей «Уэнсдей» с Остином Батлером в главной роли разворачивается в далеком будущем. Тысячелетия назад эльфы изгнали демонов из Четырех земель и посадили магическое дерево Элькрис, удерживающее нечисть за пределами мира – теперь же оно увядает, а демоны возвращаются. Чтобы оживить дерево, эльфийская принцесса Амберли, полуэльф-целитель Вил и воровка Эретрия отправляются в поход на край света.

ТРИО В ПЕРЬЯХ 2 (анимация, режиссеры Бенжамин Квобек и Метте Танге)

Воробей Ричард возвращается. На этот раз, воспитанная аистами птица отправляется в самостоятельное путешествие: там он и встречает воробьиную банду, которую держит в неволе жадный павлин. Чтобы помочь своим новым друзьям, Ричард оказывается втянут в большую охоту за сокровищами в духе Индианы Джонса.

МАГДАЛИНА (режиссер Наталия Тарадина)

Аспирантка провинциального института, увлеченная искусством Средневековья, с детских лет видит во сне графиню XII века Мелисенду, которая построила на русской земле удивительный собор. Распутывая тайну графини, Магдалина постигает связь своей судьбы с ее судьбой и старинным архитектурным шедевром.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ (режиссер Эйприл Маллен)

Научно-фантастический триллер с Сэмом Уортингтоном и Джорданой Брюстер расскажет о художнице Фей, которая после гибели мужа в автокатастрофе переносит его воспоминания в робота, начинающего вести себя чересчур самостоятельно.

«Школа; Фронт» (сериал, режиссер Сон Ен-иль)

Год назад во мире произошло странное событие — в небе зависли огромные сферы инопланетного происхождения. Ученые так и не смогли понять природу их происхождения, а граждане со временем привыкли к объектам и перестали их замечать. Когда сферы неожиданно начали падать на землю и атаковать людей, власти объявили военное положение и призвали на фронт старшеклассников, пообещав им дополнительные баллы на выпускных экзаменах.

КОМНАТА ЧУДЕС (режиссер Лиза Азуэлос)

После того, как ее любимый 12-летний сын оказывается в коме, Тельма обнаруживает дневник мальчика со списком «10 вещей, которые нужно сделать до конца света». Женщина решает сама выполнить все пункты, осуществив в сорок лет мечты подростка.

«Любовь по контракту» (сериал, режиссер Нам Сон-у)

В центре повествования оказывается девушка, работающая «женой на час» для одиноких молодых людей, которая мечтает как можно скорее разбогатеть, чтобы жить в свое удовольствие.

Фото: кадр из фильма БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ