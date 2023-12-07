Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках декабря

«Блеск» с Сашей Бортич, детективный триллер «Страх над Невой», «Чувства Анны» Анны Меликян и другое

Главной премьерой декабря в онлайн-кинотеатре «Иви» станет криминальный ромком с Сашей Бортич «Блеск», повествующий об отчаянной парочке, которая решает провернуть аферу века.

Кроме того, зрителей стриминга ждут детективный триллер «Страх над Невой», новая лента Анны Меликян ЧУВСТВА АННЫ, свежие турецкие проекты и лицензионные новинки.

Только на «Иви»

С 12 декабря:

«Страх над Невой» (детективный триллер, реж. Илья Максимов)

Ленинград, 1967 год. В районе Обводного канала в самом центре города происходит серия убийств. Маньяк действует исключительно ночью: он насилует и душит женщин, оставляя над телами своих жертв таинственные знаки – странные символы, нарисованные углем. К расследованию подключают майора КГБ Чубина, у которого уже есть опыт в раскрытии подобных дел. В напарники Чубину достается капитан милиции Федоров, пышущий энергией и силой здоровяк. Чубин и Федоров пытаются выследить убийцу, находясь под колоссальным давлением со стороны своего начальства.

Скоро:

«Блеск» (криминальный ромком, реж. Мария Агранович)

Сотрудница ивент-агентства из Петербурга Аня подбирается к важному иностранному гостю – молодому султану Серкану. Она крадет у него ожерелье, чтобы помочь отцу. Но украшение оказывается дешевой подделкой, а красавец-султан – таким же мошенником, как и она. Объединившись, отчаянная парочка решает провернуть аферу века и убедить потомков могущественной династии, что Серкан – их настоящий наследник.

«Дикий» (драма, реж. Тосун Чагатай)

В детстве Яман Али потерял семью, и ему пришлось в одиночку выживать на улицах Стамбула. Тяготы бездомной жизни закалили его характер, но он сохранил доброту и благородство вопреки невзгодам. Когда парень взрослеет, случайное происшествие приводит его в родной дом. Сможет ли Яман найти свое место рядом с родными, которых не видел много лет?



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С 7 декабря:



«Фандорин. Азазель» (приключенческий детектив, реж. Нурбек Эген)

Альтернативная реальность XXI века, Петроград. 20-летний следователь Эраст Фандорин начинает карьеру в сыскном управлении полиции. Он занимается не самой интересной работой, пока к нему не попадает странное дело: владелец нефтепроводной компании, молодой миллионер стреляет себе в висок в центре столицы на глазах у десятков людей и робота-городового. Изучая видеозапись, Фандорин приходит к выводу, что перед ним не самоубийство. Он находит все новые и новые улики, в итоге выходя на след опасной организации.

С 8 декабря:

«Пармские фиалки» (мелодрама, реж. Каринэ Фолиянц)

История разворачивается вокруг Лиды – девушки, которая по воле судьбы была причастна к черным вдовам. Первый ее возлюбленный – Алексей, был пылким и добрым парнем. Несмотря на свою взбалмошность, он старался во всем потакать своей возлюбленной. Но их отношения закончились очень печально. После школьного выпускного, Алексей трагически погиб. Этот момент стал переломным в жизни молодой девушки. Впереди масса преград и лишений. Сможет ли Лида обрести простое женское счастье? Или навсегда останется одинокой?

С 10 декабря:

ЧУВСТВА АННЫ (фантастическая драма, реж. Анна Меликян)

Анна работает на шоколадной фабрике в Перми и воспитывает с мужем двух детей. Ее привычная жизнь переворачивается, когда она начинает слышать голоса с других планет. Пришельцы делают несколько предсказаний, которые в точности сбываются, а сама Анна становится знаменитой. Но сможет ли она по-настоящему донести до людей внеземные послания и предупреждения?

Скоро:

БОЛЬШАЯ ИГРА (триллер, реж. Эми Райс)

Накануне президентских выборов журналистка ведущего медиа вынуждена погрузиться в жестокий мир реальной политики с головой. Ее внимание привлекает независимый кандидат. Он молод, красноречиво говорит и обещает избавить страну от коррупции. Но чем глубже она погружается в политические процессы, тем больше крови проливается. Независимый кандидат уже не кажется столь независимым. Это уже не просто предвыборная гонка, а чья-то большая игра.

ЛУКАВЫЙ (хоррор, реж. Уильям Брент Белл)

Ребекка с семьей переезжает в глухой городок, чтобы служить в местной церкви. Вскоре во время уличного фестиваля у нее пропадает маленькая дочь. Шаг за шагом Ребекка узнает о мрачных городских тайнах и злобном духе, требующим жертвоприношений.

ПАПАША В БЕГАХ (драмеди, реж. Алексей Южаков)

Толя узнает, что скоро станет папой, и впадает в панику. Он решает сбежать на вахту, но в поезде сталкивается с другим беглецом – одиноким мальчиком-хулиганом Колей. Череда недоразумений, и вот уже Толя объявлен похитителем детей, которого разыскивает полиция. Он спасается бегством в тайге на пару со своим новым подопечным Колей.

«Кровавые цветы» (драма, реж. Омер Байкул, Джанан Челик, Левент Тюркан)

Две турецкие семьи давно враждуют – много лет назад из-за их соперничества погибла женщина. Наследник влиятельного рода Баран, трагически потерявший мать, играет роль главы семьи вместо своего больного отца. Семья девушки Дилан владеет небольшой шашлычной, а она сама поступает в заграничный университет. Судьба неожиданно сводит Барана и Дилан, и им приходится пожениться, чтобы остановить вражду своих близких. Смогут ли герои стать счастливыми и обрести настоящую любовь, или их отношения так и останутся простым договором?

Фото: кадр из сериала «Блеск»