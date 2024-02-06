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Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках февраля

Автор: БК

6 февраля 2024

Детективный триллер «Страх над Невой», «Стальная хватка» с Заком Эфроном и многое другое

Главной премьерой февраля в онлайн-кинотеатре «Иви» станет детективный триллер «Страх над Невой», повествующий о поисках маньяка в Ленинграде 1967 года.  

Кроме того, зрителей стриминга ждут драма СТАЛЬНАЯ ХВАТКА с Заком Эфроном, французская комедия ШОПОГОЛИКИ от режиссеров 1+1 и другие лицензионные новинки.

Только на «Иви»

Уже на сервисе:

«Страх над Невой» (детективный триллер, реж. Илья Максимов)
Ленинград, 1967 год. В районе Обводного канала в самом центре города происходит серия убийств. Маньяк действует исключительно ночью: он насилует и душит женщин, оставляя над телами своих жертв таинственные знаки. К расследованию подключают майора КГБ Чубина, у которого уже есть опыт в раскрытии подобных дел: несколько лет назад он пытался разоблачить языческую секту, поклоняющуюся Чернобогу. Тогда майор совершил попытку внедриться в тайное общество, но был раскрыт, а после сам стал жертвой жестокого психопата, возглавлявшего секту. Чубина спасли в последний момент, но пережитое оставило неизгладимый след в судьбе мужчины: теперь у героя развился страх темноты. Несмотря на перенесенную психологическую травму, Чубин остался профессионалом своего дела. Единственный, кто специализируется на раскрытии серийных убийств, он сразу понял, что нынешняя серия снова связана с культом Чернобога. В напарники Чубину достается капитан милиции Федоров, пышущий энергией и силой здоровяк. Чубин и Федоров пытаются выследить убийцу, находясь под колоссальным давлением со стороны своего начальства, которое приказывает незамедлительно найти маньяка, чтобы не допустить паники среди населения.

Также на сервисе

С 7 февраля:

ВРЕДНАЯ ПРИВЫЧКА (комедия, реж. Митрий Семенов-Алейников)
Двое сельских жителей Вася и Батя теряют свой дом из-за пожара и уезжают в город. В поисках жилья они приходят в круглосуточный фитнес-клуб, чтобы проводить там дни и ночи. А тем временем администрация ищет способ избавиться от неудобных постоянных клиентов.

С 9 февраля:

ВАКА – ЗАКОЛДОВАННЫЙ ВОИН (анимационный, реж. Син Сюйхуэй)
Юный Вака идет по стопам своего легендарного отца – победителя демонов. Когда древнее зло снова пробуждается, Вака с друзьями отправляется в большое волшебное путешествие, чтобы спасти мир и защитить близких. Китайское анимационное фэнтези на основе игры Mini World.

С 16 февраля:

СТАЛЬНАЯ ХВАТКА (спортивный байопик, реж. Шон Дуркин)
Семья фон Эрих – знаменитая династия рестлеров. Все сыновья идут по стопам сурового отца-чемпиона, не жалея себя на тренировках и на ринге. Они оставят свой след в рестлинге, но ценой станет трагическое «проклятие фон Эрих» – целая серия семейных катастроф.

С 20 февраля:

КАТАСТРОФА (фантастический триллер, реж. Жюст Филиппо)
На Землю обрушиваются загадочные кислотные дожди, которые угрожают всему живому. Разведенная пара вместе с 15-летней дочерью ищут путь к спасению в разгар страшного катаклизма.

С 21 февраля:

АРМИЯ МЕРТВЫХ В ПУСАНЕ (детектив, реж. Ким Ён-ван)
На месте загадочного убийства обнаружено тело самого убийцы, который умер задолго до этих событий. Полиция пытается найти настоящего преступника, способного управлять мертвецами как марионетками.

С 22 февраля:

ФУТБОЛИСТ НА ВСЮ ГОЛОВУ (спортивная комедия, реж. Мартин Куп, Якуб Штафек)
Безответственный футболист пытается стать образцовым отцом, чтобы вернуть сбежавшую невесту и улучшить имидж. Яркая спортивная комедия из Чехии.

С 27 февраля:

МЕРТВАЯ ЗОНА (фантастический боевик, реж. Хэнк Брэкстэн)
Над человечеством нависла угроза полного вымирания из-за нового вируса. Группа наёмников отправляется в заражённый город, чтобы с помощью высокотехнологичного оружия уничтожить полчища зомби.

С 28 февраля:

ШОПОГОЛИКИ (комедия, реж. Оливье Накаш, Эрик Толедано)
Двое приятелей, погрязшие в долгах, приходят на сбор экоактивистов ради бесплатной еды и напитков. Они решают присоединиться к движению, увидев в этом возможность подзаработать. Но их корыстный план дает сбой, когда один из друзей влюбляется в убежденную защитницу природы.

Скоро:

«Мерцающий арбуз» (дорама, реж, Сон Джон-хён)
​​Старшеклассник Ын Геля страстно обожает музыку и играет на гитаре в рок-группе. Однажды, зайдя в магазин музыкальных инструментов, он чудом переносится в 1995 год и знакомится с другими музыкантами. Компания принимает решение создать группу. Совместные репетиции делают ребят настоящими друзьями, а их творчество по-настоящему мастерским.

«Сапфир» (мелодрама, реж. Семих Багджи)
У строгой и надменной Гюльфем есть трое сыновей Яман, Арас и Окан – дружные братья, несмотря на разницу в возрасте и интересах. Однажды между братьями случается ссора, и причиной тому – влюбленность одного из них. Еще подростком Яман влюбился в Ферай, девушку из обеспеченной семьи. Яман тоже нравился Ферай, и они договорились, что поженятся, достигнув совершеннолетия. Яман взял у матери фамильную драгоценность – кольцо с сапфиром – и подарил его возлюбленной. По страшной случайности, парень оказался соучастником преступления, и чтобы защитить свою семью, ему приходится жениться на сестре Ферай. В это время с Ферай знакомится Арас и делает ей предложение. Девушка узнала, что ее жених – брат Ямана. Ферас оказывается между двух огней.

Помимо этого, библиотека онлайн-кинотеатра «Иви» уже пополнилась множеством новинок.
– ТЕЩА
– ДЫХАНИЕ
– КРАЙНЕ ОПАСЕН
– С БОГАМИ: ДВА МИРА
– «Рваный ветер»

Фото: кадр из фильма СТАЛЬНАЯ ХВАТКА

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