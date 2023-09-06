Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках сентября

Отечественная «Лада Голд» и турецкие драмы

Главная сентябрьская новинка, которая появится в онлайн-кинотеатре «Иви» – оригинальный сериал «Лада Голд». Дорожное приключение со звездной командой, в которую вошли Эльдар Калимулин, Павел Прилучный, Стася Милославская, Роман Евдокимов и Кирилл Полухин, появится целиком на сервисе с 21 сентября.

Кроме того, зрителей стриминга ждут свежие турецкие проекты – мелодрама «В конце ночи», драма «Ловушка» и многое другое.

Только на « Иви »

С 7 сентября:

«В конце ночи» (мелодрама, реж. Барис Эрджетин)

Молодая женщина Мачиде в один прекрасный день понимает, что ее жизнь не может продолжаться в том же духе, что и сейчас. Вместе со своим маленьким ребенком она желает всеми силами изменить свою дальнейшую судьбу. Но на пути Мачиде встретится и лицемерие, и жестокость, и лживая религиозность, а также обманы и предательства. Сможет ли главная героиня увидеть тот самый свет в конце туннеля?

С 8 сентября:

«Ловушка» (драма, реж. Айтадж Джиджек)

История мужчины, поклявшегося отомстить богатой и влиятельной семье, от которой пострадал его род и множество других людей. План мести, вынашиваемый годами, не учитывает лишь одно обстоятельство в лице умной и красивой дочери врага, в которую влюбляется главный герой.

С 21 сентября:

«Лада Голд» (криминальная комедия, реж. Никита Власов)

Внуки когда-то кровных врагов Артур и Павел отправляются в приключение всей жизни на Lada-21043, полностью сделанной из бандитского золота. Артур – внук криминального авторитета Мидаса – вынужденно возвращается из Нидерландов в Россию на похороны деда. Павел – внук известного на весь Тольятти милиционера-героя Огурцова – увяз в проблемах с родными, девушкой и деньгами. За золотой Ладой и за парнями охотятся только что вышедшие из тюрьмы главари трех бандитских группировок – Лысый, Буба и Гришка-певец. Но значительно опаснее их – протеже Мидаса беспредельщик Шамрай, который пойдет на все, чтобы вернуть себе золото, влияние и власть. Артур и Павел вынуждены стать друзьями, чтобы спастись, ответить за ошибки дедов и, возможно, найти любовь.

Также на сервисе

С 7 сентября:

В ОЖИДАНИИ ДАЛИ (мелодрама, реж. Давид Пужоль)

Испания, середина 1970-х. Талантливый повар Фернандо переезжает вместе с братом в маленький городок Кадакес, где в то время жил Сальвадор Дали. Местный ресторатор Жюли мечтает увидеть легендарного художника в своем кафе, и Фернандо помогает ему осуществить мечту. Но для этого нужно приготовить нечто по-настоящему особенное.

С 15 сентября:

«Мультипелки» (анимационный, реж. Анна Соловьева)

Ведущий Мультипелок – Маэстро Фортепианыч – и его музыкальные помощники Дудкин и Маракася встречают зрителей в телестудии, откуда отправляются в увлекательное путешествие с одной целью – собрать ингредиенты для создания мультипелки. Как только все необходимое собрано, герои возвращаются в телестудию и загружают детали мультипелки в мультиварку, чудо-машину, которую изобрел Фортепианыч. Он добавляет в мультиварку пару нот и начинается волшебство.

С 20 сентября:

ПРОСТО СУПЕР (анимация, реж. Расмус А. Сивертсен, Жан-Люк Жюльен)

Неуклюжая девочка Хедвиг хранит большую семейную тайну: ее папа – знаменитый герой по прозвищу Супер Лев! Чтобы пойти по его стопам, Хедвиг должна овладеть силой волшебного костюма, который подчеркивает и плюсы, и минусы своего владельца. Но даже отец не верит в ее успех. Сумеет ли Хедвиг раскрыть свои способности и превзойти конкурента-кузена?

С 28 сентября:

«Большой дом» (детектив, реж. Егор Кончаловский)

Подполковнику КГБ Михаилу Широкову сообщают, что в Ленинграде замечен его давний враг Александр Строганов по кличке «‎Граф»‎, бывший каратель и диверсант, работавший во время войны на немецкую разведку. При помощи остатков белогвардейского подполья, саботажной группы «Зигзаг» и «крота» в рядах милиции, он должен был осуществить изощренный план по уничтожению города. Задание – взрыв пяти символов революции, главной целью из которых был Большой дом. Юный Михаил Широков, тогда еще оперативный сотрудник НКВД, и его учитель старший лейтенант Еремеев, предотвращают эту катастрофу, все заговорщики уничтожены, но Графу Строганову удается уйти.

Помимо этого, библиотека онлайн-кинотеатра «Иви» уже пополнилась множеством новинок.

Сериалы:

– «Ася и Вася»

– «Беспринципные», 3 сезон

– «Любовь по контракту»

– «Рамо»

– «Школа; Фронт»

Фильмы:

– БОЛЬШАЯ ИЛИ МАЛЕНЬКАЯ ЛОЖЬ

– ЗВЕРОГОНЩИКИ

– КРУЧЕ НЕКУДА

– ЛЮБОВЬ ЛЮБИТ СЛУЧАЙНОСТИ

– СХВАТКА С ДЬЯВОЛОМ

– ТОЛЬКО ТЫ

Фото: постер сериала «Лада Голд»