Роскомнадзор вновь составил протокол на «Иви» за сцены с демонстрацией ЛГБТ-отношений

Ранее сервис уже штрафовали на 1 млн рублей по той же статье

Роскомнадзор составил третий протокол на онлайн-кинотеатр «Иви» из-за фильмов, в которых присутствуют сцены с демонстрацией ЛГБТ-отношений. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на данные судебной картотеки.

Утверждается, что протокол был составлен сегодня, 23 августа, в Останкинском районном суде Москвы по ч. 2. ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения). Максимальное наказание по данной статье для юридических лиц – штраф до 4 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Сервис уже штрафовали на 1 млн рублей в июле из-за неверной возрастной маркировки фильма ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ, где была обнаружена сцена с демонстрацией ЛГБТ-отношений. Чуть позже на онлайн-кинотеатр был составлен еще один протокол по той же статье – сообщается, что Останкинский суд Москвы рассмотрит его 29 августа.