«Иви» оштрафовали на 1 млн рублей за демонстрацию фильмов с ЛГБТ-сценами

Виной стала маркировка фильма «Идеальные незнакомцы»

Останкинский суд Москвы оштрафовал на миллион рублей онлайн-кинотеатр «Иви». Об этом сообщает ТАСС.

Штраф назначен из-за неверной возрастной маркировки фильма ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ, где была обнаружена сцена с демонстрацией ЛГБТ-отношений.

Сервис признан виновным в распространении среди несовершеннолетних в Интернете информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения (ч 2. ст. 6.21.2 КоАП).

Представитель «Иви» рассказал агентству «Интерфакс», что претензии к сервису возникли в связи с неправильной, по версии Роскомнадзора, возрастной маркировкой фильма ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ: «Мы продолжаем проактивно работать с нашей контентной базой и следить за корректной маркировкой всего контента на нашей платформе. Мы проделали большую работу по предотвращению случаев доступа несовершеннолетних пользователей к фильмам и сериалам с возрастным ограничением 18+ и продолжаем ручную и автоматизированную проверку контента».

Прежде по той же статье были оштрафованы онлайн-кинотеатры Premier, Start, «Кинопоиск» и «МегаФон ТВ».

Фото: кадр из фильма ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ