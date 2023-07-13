top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • «Иви» оштрафовали на 1 млн рублей за демонстрацию фильмов с ЛГБТ-сценами

«Иви» оштрафовали на 1 млн рублей за демонстрацию фильмов с ЛГБТ-сценами

Автор: БК

13 июля 2023

Виной стала маркировка фильма «Идеальные незнакомцы»

Останкинский суд Москвы оштрафовал на миллион рублей онлайн-кинотеатр «Иви». Об этом сообщает ТАСС.

Штраф назначен из-за неверной возрастной маркировки фильма ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ, где была обнаружена сцена с демонстрацией ЛГБТ-отношений.

Сервис признан виновным в распространении среди несовершеннолетних в Интернете информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения (ч 2. ст. 6.21.2 КоАП).

Представитель «Иви» рассказал агентству «Интерфакс», что претензии к сервису возникли в связи с неправильной, по версии Роскомнадзора, возрастной маркировкой фильма ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ: «Мы продолжаем проактивно работать с нашей контентной базой и следить за корректной маркировкой всего контента на нашей платформе. Мы проделали большую работу по предотвращению случаев доступа несовершеннолетних пользователей к фильмам и сериалам с возрастным ограничением 18+ и продолжаем ручную и автоматизированную проверку контента».

Прежде по той же статье были оштрафованы онлайн-кинотеатры Premier, Start, «Кинопоиск» и «МегаФон ТВ».

Фото: кадр из фильма ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Лидеры кинопроизводства представили проекты в Фонде кино
Подробнее
«Кинопоиск» представил новинки июля
Подробнее
Фонд кино продлил срок отбора на участие в стипендиальной программе «Автор»
Подробнее
Обзор изменений графика релизов России за неделю с 3 по 9 июля
Подробнее
Стал известен фильм открытия Венецианского кинофестиваля
Подробнее
Wink рассказал об онлайн-новинках июля
Подробнее
НМГ и «Платформа» представили второй ежегодный рейтинг социального контента
Подробнее
Кинопрокатная компания КИНО.АРТ.ПРО запускает «Корейский киноквартал»
Подробнее
Июльские новинки на Start: Светофоровы и секреты «Кошек»
Подробнее
Предварительная касса четверга: прокат возглавил фантастический боевик «Гипнотик»
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Кентавр» обходит «Круче некуда»
Подробнее
В Москве прошла премьера фильма «Кентавр»
Подробнее
Александр Мамут и «Траст» заключили соглашение об урегулировании претензий по долгам миллиардера
Подробнее
Названы победители первого фестиваля документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc
Подробнее
В Нижнем Новгороде прошло открытие фестиваля «Горький fest»
Подробнее
Касса четверга: прокат возглавил «Гипнотик» с Беном Аффлеком
Подробнее
Индустрия развлечений обеспокоена из-за способностей искусственного интеллекта 
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 13–16 июля 2023 года
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Гипнотик» вырвался в лидеры
Подробнее
Новинки онлайн-кинотеатра KION в июле
Подробнее