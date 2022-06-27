Russian Film Festival объявил о сотрудничестве с IVI

Онлайн-кинотеатр показывает программу смотра в Азербайджане

Russian Film Festival второй год подряд стартовал в Азербайджане: с 17 по 19 июня в Баку прошли офлайн-показы российских фильмов, а с 27 июня по 18 июля Russian Film Festival проходит онлайн на IVI. Всего в ходе мероприятий зрители увидят семь российские фильмы, сериалы и анимацию.

С 17 по 19 июня жители и гости Баку провели яркий летний уикенд в компании с героями хулиганской комедии Кирилла Соколова ОТОРВИ И ВЫБРОСЬ с Анной Михалковой в главной роли, романтической мелодрамы Сергея Бодрова-старшего ДЫШИТЕ СВОБОДНО и приключенческого семейного мультфильма ПЛЮШЕВЫЙ БУМ. Фильмы были показаны на русском языке с азербайджанскими субтитрами; все сеансы были бесплатные.

Программа Russian Film Festival на платформе онлайн-кинотеатра IVI включает популярные сериалы из линейки IVI Originals – трагикомедию «Везёт» с Евгением Цыгановым, экшн-комедию с Андреем Мерзликиным «И снова здравствуйте!», детективный триллер «Пробуждение» с Евгением Мироновым. Для детской аудитории будет доступен образовательный анимационный сериал «Бодо Бородо», созданный совместно с ГК «Рики». За первые три месяца с момента выхода первой серии в декабре 2020 года проект собрал более 3,7 млн просмотров.

Russian Film Festival в Азербайджане организован компанией РОСКИНО при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.