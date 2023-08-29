«Иви» вновь оштрафовали на 1 млн рублей за неправильную маркировку фильмов

Роскомнадзор усмотрел нарушение в четырех картинах

Останкинский суд Москвы вновь оштрафовал на 1 млн рублей онлайн-кинотеатр «Иви». Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

Роскомнадзор усмотрел нарушения в возрастной маркировке четырех фильмов – МАЛЕНЬКАЯ ИТАЛИЯ, ДОКТОР Т И ЕГО ЖЕНЩИНЫ; ЛЮБОВЬ, ЛЮБОВЬ, ЛЮБОВЬ и НАЧИНАЮЩИЕ.

Представители сервиса отметили, что кинотеатр еще весной проставил на каждом из этих проектов маркировку 18+, несмотря на то, что в прокатных удостоверениях Министерства культуры РФ указаны другие данные: три проекта получили возрастные ограничения 16+, а лента с Ричардом Гиром – вообще 12+.

В июле «Иви» уже штрафовали на 1 млн рублей за неправильную маркировку картины ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ, а на прошлой неделе на сервис был составлен новый протокол из-за фильмов, в которых присутствуют сцены с демонстрацией ЛГБТ-отношений.

Фото: кадр из фильма ДОКТОР Т И ЕГО ЖЕНЩИНЫ