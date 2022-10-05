«Иви» и НТВ подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Медиакомпании, в частности, займутся совместным производством

Онлайн-кинотеатр «Иви» и телеканал НТВ заключили соглашение о стратегическом партнерстве сроком на три года. Об этом сообщают «Ведомости». Генпродюсер НТВ Тимур Вайнштейн отметил, что одним из условий сделки является копродукция. Соглашение также предусматривает показ на «Иви» 12 премьерных сериалов НТВ, сообщила коммерческий директор по контенту видеосервиса Анастасия Корчагина. Данные проекты в диджитал-среде будут доступны на «Иви» эксклюзивно, их публикация на сайте НТВ не планируется. Кроме того, НТВ покажет в эфире оригинальные сериалы «Иви», добавила Корчагина. Какие именно оригинальные проекты онлайн-кинотеатра будут транслироваться на НТВ, стороны не объявили.

В течение трех лет планируется выпустить два совместных проекта — детективные сериалы «Пустые города» о распространении вируса и «Страх над Невой», основанный на реальной истории о серии убийств в Ленинграде в 1967 году. Проекты будут запущены в производство в 2023 году, их выход запланирован на конец 2023 – начало 2024-го. Расходы на производство сериалов будут поделены пополам между партнерами. Бюджет проектов стороны не назвали, однако они будут ниже тех, что видеосервис обычно тратит на выпуск своих оригинальных проектов, уточнила Корчагина.

По данным компании «ТМТ консалтинг», в первой половине 2022 года «Иви» занял второе место на рынке видеосервисов с долей в 22% (по выручке). Согласно данным Mediascope, НТВ по итогам января – июня 2022 года стал третьим по популярности каналом у россиян старше 4 лет, проживающих в городах с населением более 100 тысяч жителей. Доля НТВ за указанный период составила 8,6%, рейтинг— 1,2%.