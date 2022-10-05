top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • «Иви» и НТВ подписали соглашение о стратегическом партнерстве

«Иви» и НТВ подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Автор: БК

5 октября 2022

Медиакомпании, в частности, займутся совместным производством

Онлайн-кинотеатр «Иви» и телеканал НТВ заключили соглашение о стратегическом партнерстве сроком на три года. Об этом сообщают «Ведомости». Генпродюсер НТВ Тимур Вайнштейн отметил, что одним из условий сделки является копродукция. Соглашение также предусматривает показ на «Иви» 12 премьерных сериалов НТВ, сообщила коммерческий директор по контенту видеосервиса Анастасия Корчагина. Данные проекты в диджитал-среде будут доступны на «Иви» эксклюзивно, их публикация на сайте НТВ не планируется. Кроме того, НТВ покажет в эфире оригинальные сериалы «Иви», добавила Корчагина. Какие именно оригинальные проекты онлайн-кинотеатра будут транслироваться на НТВ, стороны не объявили.

В течение трех лет планируется выпустить два совместных проекта — детективные сериалы «Пустые города» о распространении вируса и «Страх над Невой», основанный на реальной истории о серии убийств в Ленинграде в 1967 году. Проекты будут запущены в производство в 2023 году, их выход запланирован на конец 2023 – начало 2024-го. Расходы на производство сериалов будут поделены пополам между партнерами. Бюджет проектов стороны не назвали, однако они будут ниже тех, что видеосервис обычно тратит на выпуск своих оригинальных проектов, уточнила Корчагина.

По данным компании «ТМТ консалтинг», в первой половине 2022 года «Иви» занял второе место на рынке видеосервисов с долей в 22% (по выручке). Согласно данным Mediascope, НТВ по итогам января – июня 2022 года стал третьим по популярности каналом у россиян старше 4 лет, проживающих в городах с населением более 100 тысяч жителей. Доля НТВ за указанный период составила 8,6%, рейтинг— 1,2%.

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Сергей Сельянов обратился к правительству с просьбой не привлекать кинематографистов к мобилизации
Подробнее
Стала известна программа фестиваля «КАРО.Арт»
Подробнее
Обзор изменений графика релизов России с 26 сентября по 2 октября
Подробнее
«Каропрокат» займется кинодистрибуцией проектов «МТС Медиа»
Подробнее
Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стал фантастический боевик «Эра выживания»
Подробнее
«Амедиатека» анонсировала новинки октября 2022 года
Подробнее
Рынок Potential Project Market не состоится в этом году
Подробнее
Онлайн-кинотеатр «Иви» представил новинки октября 2022 года
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 29 сентября – 2 октября
Подробнее
Предварительная касса уикенда: в лидерах вновь «Красная Шапочка»
Подробнее
В Москве прошел спецпоказ фильма «Сердце пармы»
Подробнее
Касса четверга: «Эра выживания» стартовала с третьей строчки
Подробнее
Premier представил обновления библиотеки октября 2022 года
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Решение уйти» лидирует среди новинок
Подробнее
Okko анонсировал новинки октября 2022 года
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 6–9 октября 2022 года
Подробнее
XII Московский международный кинофестиваль «Капля» назвал победителей
Подробнее
Россия и Индия могут подписать соглашение о взаимном показе своих фильмов
Подробнее
Американская касса: хоррор Smile лидирует на старте
Подробнее
Международная касса: прокат возглавляет китайская драма Home Coming
Подробнее