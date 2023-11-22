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Джон Ву не считает кинокомиксы настоящим кино

Автор: Илья Кувшинов

22 ноября 2023

Из недавних проектов режиссер отметил боевик «Любой ценой»

Режиссер фильмов БЕЗ ЛИЦА и КРУТО СВАРЕННЫЕ Джон Ву дал большое интервью The New Yorker в рамках промо-тура своего нового фильма – боевика НЕМАЯ ЯРОСТЬ с Юэлем Киннаманом, и постановщику было что сказать о чрезмерной популярности кинокомиксов.

«Я никогда не любил картины с грандиозными спецэффектами или фильмы по мотивам комиксов. Предпочитаю работы Мартина Скорсезе, именно такое кино. С нетерпением жду, когда посмотрю его УБИЙЦ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ. Мне нравятся старомодные фильмы, понимаете? Это настоящее кино. Таких фильмов в последнее время практически нет», – заявил Ву.

Когда режиссера попросили назвать последний понравившийся ему фильм, то он выбрал криминальный боевик Дэвида Маккензи ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ, сценарий которого написал Тейлор Шеридан.

НЕМАЯ ЯРОСТЬ выйдет в мировой прокат уже на следующей неделе – в том числе и в России.

Фото: кадр со съемок фильма ГОВОРЯЩИЕ С ВЕТРОМ

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