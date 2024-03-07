Винни Джонс отказался от съемок в «Дэдпуле и Росомахе»

Актеру предложили вернуться к роли Джаггернаута из третьих «Людей Икс»

Создатели ДЭДПУЛА И РОСОМАХИ обещают в грядущем кинокомиксе множество разных камео, однако одного персонажа можно наверняка исключить – Винни Джонс, игравший Джаггернаута в ЛЮДЯХ ИКС: ПОСЛЕДНЕЙ БИТВЕ, рассказал, что отказался от съемок в проекте.

«Мне предложили сняться в новом ДЭДПУЛЕ, я пообщался с режиссером и рассказал ему, насколько проблематично надевать на себя этот костюм – и физически, и психологически. Очень трудно находится в нем весь день, потому что ты ничего не можешь сделать сам, даже пить приходится через трубочку. Поэтому мы и не смогли заключить сделку», – подчеркнул он.

Выход ДЭДПУЛА И РОСОМАХИ запланирован на 26 июля. Ранее генеральный директор The Walt Disney Company Боб Айгер заявил, что картина Шона Леви должна стать «одной из самых успешных лент Marvel за много лет».

Фото: кадр из фильма ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА