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Ю Несбё адаптирует собственный детектив о Харри Холе для Netflix

Автор: Илья Кувшинов

19 марта 2024

Для писателя это будет дебют в качестве сценариста

Полицейский Харри Холе вернется на экраны, и теперь под присмотром самого создателя – The Hollywood Reporter сообщает, что писатель Ю Несбё займется адаптацией собственного романа для нового сериала Netflix.

Ожидается, что в основу проекта, получившего рабочее название «Харри Холе», ляжет пятая часть цикла о циничном норвежском копе. Действие «Пентаграммы» разворачивается в Осло и рассказывает о новом серийном убийце, терроризирующем город, и непрекращающейся вражде главного героя с коррумпированным и безжалостным коллегой-полицейским.

Для самого Несбё это будет дебют в качестве сценариста.

Производством сериала займется Netflix и студия Working Title, работавшая над прошлой экранизацией писателя – триллером СНЕГОВИК Томаса Альфредсона с Майклом Фассбендером в главной роли, которая была встречена негативно как критиками, так и зрителями.

Фото: официальный сайт писателя

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