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Режиссер «Дэдпула 2» отказался снимать новый «Мир Юрского периода»

Автор: Илья Кувшинов

11 февраля 2024

Теперь Universal предстоит найти другого постановщика

Дэвид Литч не снимет новый МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА – по сообщению Deadline, режиссер БЫСТРЕЕ ПУЛИ и ДЭДПУЛА 2 отказался работать над проектом из-за творческих разногласий со студией.

Теперь Universal предстоит найти новую кандидатуру в кресло постановщика, и быстро – релиз картины уже запланирован на 2 июля 2025 года. Автором сценария очередного МИРА ЮРСКОГО ПЕРИОДА выступает Дэвид Кэпп. Утверждается, что это будет совершенно новая история, поэтому в проект не вернутся герои прошлых частей.

Продюсерами грядущей картины выступают Стивен Спилберг, Фрэнк Маршалл и Патрик Кроули.

Стоит отметить, что эта франшиза крайне важна для Universal с финансовой точки зрения – прошлый фильм серии МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ГОСПОДСТВО, несмотря на разгромную критику, смог принести чуть больше $1 млрд в мировом прокате.

Фото: кадр из фильма МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ГОСПОДСТВО

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