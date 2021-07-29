Канский видеофестиваль переносится из-за эпидемиологической ситуации в Красноярском крае

XX Международный Канский видеофестиваль не сможет пройти в ранее анонсированные даты из-за ситуации с коронавирусом. Событие переносится на более поздние сроки, но организаторы рассчитывают провести фестиваль в 2021 году при поддержке генерального партнера — Фонда Михаила Прохорова.

Юбилейный Канский видеофестиваль планировали провести в офлайн-формате с соблюдением необходимых ограничений, но в июле стало понятно, что его все же придется перенести — как поясняется в распоряжении главы города Канска Андрея Береснева, «до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации».

Надежда Бакурадзе, арт-директор фестиваля: «За месяц до фестиваля нам хотелось бы объявить конкурсную программу, в которую вошли 46 фильмов из 22 стран, но вместо этого мы вынуждены сообщить об отмене августовских мероприятий в связи с эпидемиологической обстановкой в Красноярском крае. Мы не вправе подвергать дополнительным рискам здоровье наших участников и зрителей. Безусловно, мы будем стремиться провести юбилейный фестиваль до конца года при поддержке наших партнеров».

В прошлом году фестиваль перевел всю программу в онлайн, организовав в течение недели круглосуточное вещание на YouTube-канале «Сопромат-ТВ». Подготовка к эфиру потребовала немало времени и ресурсов, и повторить этот опыт нынешним летом не удастся. Новые даты проведения фестиваля будут объявлены отдельно.

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29.07.2021 Автор: Виолетта Палий