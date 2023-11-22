Джеки Чан и Ральф Маччио объединятся для нового «Каратэ-пацана»

Выход картины в кинотеатрах запланирован на 13 декабря 2024 года

Джеки Чан и Ральф Маччио, снимавшиеся с разницей в несколько десятилетий в двух разных фильмах франшизы о боевых искусствах, объединятся для нового КАРАТЭ-ПАЦАНА. Об этом сообщает Variety.

Сюжет грядущей ленты держится в секрете, однако известно, что Маччио вновь вернется к роли Дэниела ЛаРуссо, которую он исполнял и в оригинальной трилогии 1980-х годов, и в недавнем сериале Netflix «Кобра Кай». Чан, в свою очередь, снова сыграет мистера Хана – мастера кунг-фу, тренировавшего героя Джейдена Смита в ремейке 2010 года.

Режиссером нового фильма франшизы для Sony Pictures выступает шоураннер сериалов «Конец ***го мира» и «Меня это не устраивает!» Джонатан Энтуистл. Выход картины в кинотеатрах запланирован на 13 декабря 2024 года.

Фото: Sony