Второй фестиваль «Каро.Арт» состоится в Москве с 10 по 15 октября

С 19 по 22 октября избранную программу представят в Санкт-Петербурге, Краснодаре и Новосибирске

Об этом сообщает ТАСС. «10-15 октября по традиции фестиваль пройдет в главном премьерном кинотеатре страны, а также главной платформе фестивального кино и резиденции проекта «Каро.Арт», в киноцентре «Октябрь», — говорится в сообщении.

В программу войдет более 25 показов.

Такдже с 19 по 22 октября избранная программа пройдет в городах сети кинотеатров «Каро: в Петербурге, Краснодаре и Новосибирске».

По словам директора проекта «Каро.Арт» Максима Горбова, российских зрителей ждут премьеры зарубежных и отечественных картин, экспериментальные и ретроспективные работы, а также премьеры театральных постановок.

«По традиции в центре фестиваля — диалог, обсуждения зрителей с экспертами из разных сфер после просмотра. Кроме театрального, в программе появится тематическое направление, связанное с актуальной экологической повесткой в мире, которая последнее время все чаще становится поводом для различных дискуссий среди россиян и, соответственно, создает регулярный запрос к государству на решение экологических проблем», — заявил он.

В программу первого фестиваля проекта «Каро.Арт», прошедшего в октябре 2022 года, вошли более 30 фильмов, включая премьеры с крупнейших международных кинофестивалей.

Фото: Каро.Арт