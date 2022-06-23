Управляющая компания здания кинотеатра «Октябрь» подала иск к киносети «КАРО»

Организация требует задолженость в размере 48,9 млн рублей

АО «Киноцентр "Октябрь"», которое управляет зданием одноименного столичного кинотеатра, подало иск к дочерней структуре киносети «КАРО», управляющей кинотеатром, ООО «Каро Фильм Менеджмент». Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на картотеку арбитража. Компания требует 48,9 млн рублей задолженности. Также в базе суда указано, что иск подан с нарушениями, которые заявитель должен был устранить до 15 июня.

Кинотеатр «Октябрь», построенный в 1967 году, позиционируется сетью «КАРО» как главная премьерная площадка. АО «Киноцентр "Октябрь» учреждено в 2005 году после реконструкции здания — это было СП правительства Москвы и компании «Газпром-медиа» с долями 40% и 60% соответственно. Право на долгосрочное управление площадкой сеть «КАРО» получила в 2005 году. В 2013 году правительство продало долю в «Октябре» ООО «Альфа-капитал», ГПМ долю сохранил.

По мнению собеседника «Коммерсанта» на рынке проката, долг мог возникнуть в связи с отсрочкой по предыдущим платежам или из-за кризиса. Источник считает, что «Каро» могла предложить перейти на процент с оборота, однако в ГПМ не согласились. В текущей ситуации, дополнил собеседник издания, арендодатели нередко переходят с фиксированной платы на проценты с продаж порядка 8–10%.

По данным Kartoteka.ru, выручка АО «Киноцентр "Октябрь"» по итогам 2021 года составляла 166,4 млн рублей.

Киносети весной прогнозировали падение сборов, сопоставимое с долей иностранных премьер в них — в 2021 году доля составляла 72,8%. Участники рынка рассчитывали на субсидии кинопрокатчикам, однако государство отказало в выделении поддержки.