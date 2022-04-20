«Каропрокат» займется выпуском зарубежных фильмов в России

Компания будет прокатывать релизы, купленные ГК Planeta Inform

«Каропрокат» и Planeta Inform подписали соглашение о совместной дистрибуции фильмов. В рамках сотрудничества «Каропрокат» до конца года выпустит на экраны культовый фильм Мартина Скорсезе ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ (релиз 19 мая) и мистический триллер УЖАС ВОРОНЬЕЙ ЛОЩИНЫ. ПРОКЛЯТЬЕ ЭДГАРА ПО, а также две российские картины – психологический триллер МАТЬ МОЕГО СЫНА с Марьяной Спивак, Дарьей Жовнер, Евгением Ткачуком, а также комедию ЛЕНА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ, где художественным руководителем выступил Андрей Кончаловский, а главную роль исполнила Анна Уколова.

Обе компании продолжат свою выпускать фильмы в прокат и вне этого сотрудничества.

«Мы рады, что наше давнее и успешное партнерство с Planeta Inform, основанное на взаимном доверии, выходит на новый уровень. В непростых рыночных условиях как никогда важно объединяться и использовать совместный накопленный опыт для покорения новых вершин! И перевыпуск легендарного фильма ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ станет знаковой точкой отсчёта», – отметил президент Каропрокат Алексей Рязанцев

«Наше многолетнее сотрудничество с одним из основных кинодистрибьюторов, компанией «Каропрокат», в этом году выйдет на новый уровень. Теперь «Каропрокат» выступит не только дистрибьютором в кинотеатрах моих продюсерских проектов, но и будет осуществлять прокат крупных зарубежных релизов, купленных Planeta Inform на международном рынке. Первым знаковым релизом станет перевыпуск культового фильма ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ», – подчеркнул генеральный директор Planeta Inform Дмитрий Литвинов.

Кинокомпания «Каропрокат» была создана в 2005 году. Основная задача кинокомпании – кинотеатральная дистрибьюция фильмов российского производства. Компания «Каропрокат» выпустила такие релизы, как ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ, ГОГОЛЬ. НАЧАЛО, ГОГОЛЬ. ВИЙ, ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ МЕСТЬ, КОЩЕЙ. НАЧАЛО, НЕПОСЛУШНИК.

В группу компаний Planet Inform входят Planeta Inform Telecontent – крупный дистрибьютор контента для федеральных и кабельных телеканалов, онлайн-кинотеатров и OTT-сервисов и один из основных экспортеров российского кино на зарубежные рынки; Planeta Inform Film Distribution – кинотеатральный дистрибьютор зарубежных и российских фильмов на территории России и стран СНГ; ID PRODUCTION – продюсерская компания.