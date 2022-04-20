top banner

«Каропрокат» займется выпуском зарубежных фильмов в России

Автор: БК

20 апреля 2022

Компания будет прокатывать релизы, купленные ГК Planeta Inform

«Каропрокат» и Planeta Inform подписали соглашение о совместной дистрибуции фильмов. В рамках сотрудничества «Каропрокат» до конца года выпустит на экраны культовый фильм Мартина Скорсезе ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ (релиз 19 мая) и мистический триллер УЖАС ВОРОНЬЕЙ ЛОЩИНЫ. ПРОКЛЯТЬЕ ЭДГАРА ПО, а также две российские картины – психологический триллер МАТЬ МОЕГО СЫНА с Марьяной Спивак, Дарьей Жовнер, Евгением Ткачуком, а также комедию ЛЕНА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ, где художественным руководителем выступил Андрей Кончаловский, а главную роль исполнила Анна Уколова. 

Обе компании продолжат свою выпускать фильмы в прокат и вне этого сотрудничества. 

«Мы рады, что наше давнее и успешное партнерство с Planeta Inform, основанное на взаимном доверии, выходит на новый уровень. В непростых рыночных условиях как никогда важно объединяться и использовать совместный накопленный опыт для покорения новых вершин! И перевыпуск легендарного фильма ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ станет знаковой точкой отсчёта», – отметил президент Каропрокат Алексей Рязанцев 

«Наше многолетнее сотрудничество с одним из основных кинодистрибьюторов, компанией «Каропрокат», в этом году выйдет на новый уровень. Теперь «Каропрокат» выступит не только дистрибьютором в кинотеатрах моих продюсерских проектов, но и будет осуществлять прокат крупных зарубежных релизов, купленных Planeta Inform на международном рынке. Первым знаковым релизом станет перевыпуск культового фильма ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ», – подчеркнул генеральный директор Planeta Inform Дмитрий Литвинов. 

Кинокомпания «Каропрокат» была создана в 2005 году. Основная задача кинокомпании – кинотеатральная дистрибьюция фильмов российского производства.  Компания «Каропрокат» выпустила такие релизы, как ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ, ГОГОЛЬ. НАЧАЛО, ГОГОЛЬ. ВИЙ, ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ МЕСТЬ, КОЩЕЙ. НАЧАЛО, НЕПОСЛУШНИК.

В группу компаний Planet Inform входят Planeta Inform Telecontent – крупный дистрибьютор контента для федеральных и кабельных телеканалов, онлайн-кинотеатров и OTT-сервисов и один из основных экспортеров российского кино на зарубежные рынки; Planeta Inform Film Distribution – кинотеатральный дистрибьютор зарубежных и российских фильмов на территории России и стран СНГ; ID PRODUCTION – продюсерская компания.

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Компания А24 присоединилась к бойкоту российского рынка
Подробнее
75-й Каннский кинофестиваль назвал участников конкурсных программ
Подробнее
Предварительная касса четверга: лучшей из новинок стала комедия «Родители строгого режима»
Подробнее
Российские видеосервисы рассказали о главных трендах новой реальности, наступившей после 24 февраля
Подробнее
Бизнес-омбудсмен Борис Титов предлагает выделить кинотеатрам 6,5 млрд рублей господдержки
Подробнее
Минкультуры начнет прием заявок на полную финподдержку документального кино осенью 2022 года
Подробнее
Фонд кино изменил правила участия в отборе на модернизацию кинозалов
Подробнее
«Витрина ТВ» назначена единым поставщиком телеканалов в Интернете
Подробнее
Выручка «Кинопоиска» выросла в 2,4 раза за 2021 год
Подробнее
Ольга Любимова рассказала об успехах акции «Пушкинская карта»
Подробнее
Какие фильмы 75-го Каннского кинофестиваля выйдут в российский прокат
Подробнее
Видеосервис Start объединится с «МегаФон ТВ»
Подробнее
Президентский фонд культурных инициатив проводит спецконкурс на гранты в области культуры
Подробнее
Paramount останавливает вещание своих телеканалов в России
Подробнее
Минкультуры подготовило проект приказа о предельном размере финансирования дебютных фильмов
Подробнее
Предпродажи уикенда: впереди всех новинок оказались «Подельники»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 14–17 апреля
Подробнее
В Москве прошла премьера экшн-драмы «Первый Оскар»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 21–24 апреля 2022 года
Подробнее
Касса четверга: «Родители строгого режима» стартовали с четвертой строчки
Подробнее