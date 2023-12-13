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Николай Картозия займется производством сериалов и реалити-шоу для ТНТ и ТВ3

Автор: Илья Кувшинов

13 декабря 2023

Для этого был запущен новый продакшн «3 студия»

Генеральный директор телеканалов «Пятница!» и «Суббота» Николай Картозия займется производством контента для телеканалов ТНТ и ТВ3. Об этом сообщают «Ведомости».

Для того, чтобы производить сериалы и реалити-проекты для активов холдинга «Газпром-медиа», был запущен новый продакшн «3 студия». Его генеральным директором стала основатель кинокомпании TT Production и креативного бюро «Тримата» Ирина Пятенко.

По словам Картозии, сейчас в производстве у студии находится три «праймовых сериала» – «Шеф» для канала «Пятница!», а также «Второй брак» и «Главный герой» для ТНТ. Он также отметил, что студия готова рассмотреть «партнерство и с другими онлайн-кинотеатрами».

«3 студия» – это уже третий собственный продакшн для телеканала «Пятница!». Первые два – «Студия Пятница» и продюсерский центр «Ножи» – были запущены в 2016-2017 годах и производят для телеканала 97% его контента. 

Фото: официальный Telegram-канал Николая Картозии

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