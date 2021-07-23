Сборы в России в 2021-м превысили общую кассу всего 2020 года

По данным БК, кассовые сборы за шесть с половиной месяцев 2021 года оказались больше суммарных сборов за весь 2020-й.

Так, по состоянию на 18 июля суммарные сборы этого года составляют 22,851 млрд рублей (в пересчете на валюту — $307 млн). В то же время в 2020 году итоговая касса достигла отметки 22,750 млрд рублей (или $346 млн). При этом в 2021-м количество проданных блетов пока на 4,6% меньше, чем за весь прошлый год — 83,9 млн против 88 млн.

Ранее БК отмечал, что по итогам первого полугодия средняя цена билета в России достигла исторического максимума и составила 272,8 рубля. Если проследить динамику, можно заметить, что она постоянно растет — лишь в 2017-м произошло снижение относительно предыдущего года. Однако за последние пять лет стоимость похода в кино выросла в рублевом выражении всего на 8%, тогда как инфляция в стране, по официальным данным, составила за ту же пятилетку 26,24%.

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23.07.2021 Автор: БК