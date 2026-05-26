Киностудия Горького представила постер и трейлер авантюрной приключенческой комедии «Касса невест»

Автор: БК

26 мая 2026

Фильм выйдет в прокат 2 июля

2 июля 2026 года в прокат выйдет авантюрная комедия Киностудии Горького КАССА НЕВЕСТ. Героям картины предстоят путешествия во времени, приключения, погони и поиск настоящей любви. Режиссером фильма выступил Руслан Бальтцер. Прокатом займется Кинокомпания «Каро Премьер». 

Действие фильма начинается в недалеком будущем, в котором самые богатые москвичи уже используют машины времени. Герой картины – беспринципный аферист и ловелас Лаврик (Алексей Воробьев) оказывается втянут в опасную авантюру: по заданию от триллионера Больцмана (Егор Дружинин) он переносится в Москву 1913 года, чтобы выкрасть ценный артефакт – кубок Гименея, дарующий вечную любовь. Он спрятан в банковском сейфе, где также хранятся капиталы Кассы невест. Чтобы добраться до кубка и денег, Лаврику нужно жениться на свободолюбивой девушке Варе (Анна Богомолова). 

В актерском составе также задействованы Роман Маякин, Снежана Самохина, Сергей Епишев, Ника Фисенко, Ольга Тумайкина, Екатерина Моргунова, Борис Смолкин и другие.

