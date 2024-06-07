Бывшего вице-президента студии «Казахфильм» приговорили к условному сроку

Серика Жубандыкова обвинили в незаконной продаже бутафорской крепости из фильма «Кочевник»

Суд города Алма-Аты приговорил к пяти годам лишения свободы условно бывшего вице-президента киностудии «Казахфильм» Серика Жубандыкова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство по противодействию коррупции Казахстана.

Жубандыкова обвинили в незаконной продаже бутафорской крепости «город Туркестан» из фильма КОЧЕВНИК Сергея Бодрова и Ивана Пассера. Отмечается, что в 2017 году она была продана коммерческой организации, аффилированной с экс-руководством министерства культуры и спорта, по цене в 44 раза ниже, чем было затрачено на ее строительство.

Сейчас земельный участок и крепость уже были возвращены в государственную собственность.

В прошлом году официальный представитель агентства по противодействию коррупции Арман Тлеукенов сообщал, что проверяется причастность бывшего министра культуры Арыстанбека Мухамедиулы к этой сделке, а экс-руководитель «Казахфильма» находится под следствием.

Фото: сайт города Конаев