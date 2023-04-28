Опубликованы трейлер и постер фильма «Кентавр» с Юрой Борисовым

Картина выйдет в прокат 13 июля

Кинокомпании «Атмосфера кино» и Planeta Inform Film Distribution при участии онлайн-кинотеатра Okko представили постер и трейлер экшн-триллера КЕНТАВР с Юрой Борисовым в главной роли. Производством картины занимались ID Production и Versus Pictures. Лента выйдет на российские экраны 13 июля.

Режиссером фильма выступил Кирилл Кемниц, для него КЕНТАВР стал первой крупной работой в кино. «Иногда случается так, что ты остаешься совсем один, и изнутри тебя окутывает тьма. И кажется, что из нее не выбраться. Но достаточно всего лишь незнакомца, который поверит в тебя, и тогда тьму рассеет свет» — поделился режиссер о своей работе.

Cценаристом стал Михаил Зубко, известный по сериалам «Моя большая тайна», Happy End, «ЗАТО», а также фильмам БУЛКИ и НЕПОСЛУШНИК. «Я хотел сделать кино про людей, которых обычно не замечают и которых боятся. Они выживают благодаря любви и доверию, а не потому, что сильные. Мне кажется, именно таких героев нам не хватает», — рассказал Зубко.

Продюсерами картины выступили Илья Найшуллер, Екатерина Кононенко и Дмитрий Литвинов, который назвал КЕНТАВР абсолютно новым явлением в русском экшен-триллере. «Атмосферное кино, которое не отпускает ни на минуту, думаю, будет по достоинству оценено зрителями, особенно женской аудиторией», — заявил Литвинов.

Главные роли исполнили Юра Борисов и Анастасия Талызина, также в фильме сыграли Сергей Гилев и Григорий Верник.

«Лиза работает по ночам, поездка на такси для нее — минута столь желанного спокойствия. Водитель Саша внушает доверие, он знает подход к самому взыскательному клиенту. В огнях большого города много неожиданных поворотов, за каждым из которых кроется страшная угроза. И, возможно, главная опасность ближе, чем кажется» — гласит аннотация КЕНТАВРА.