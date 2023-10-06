Кевин Смит закончил съемки нового фильма во время забастовки актеров

Проект получил временное разрешение от гильдии

Режиссер Кевин Смит рассказал в одном из своих регулярных подкастов, что закончил съемки новой картины СЕАНС В 16:30 (The 4:30 Movie).

Действие грядущего фильма, вдохновленного событиями из жизни самого постановщика, разворачивается в 1986 году. В центре повествования – трое подростков, которые отправляются на сеанс в местный мультиплекс и тайно перебираются из зала в зал на разные картины. Одну из главных ролей в проекте исполняет Остин Зажур (КЛЕРКИ 3).

Съемки независимой ленты, получившей в августе временное разрешение от Гильдии актеров США (SAG-AFTRA), проходили в Нью-Джерси – в основном, в кинотеатре Smodcastle Cinemas, принадлежащего самому Смиту.

По словам режиссера, который любит монтировать кино в процессе съемок, это будет один из его самых коротких фильмов – на данный момент, продолжительность чернового монтажа без титров составляет 1 час 15 минут.

Фото: кадр со съемок сериала «Флэш»