top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Кевин Смит закончил съемки нового фильма во время забастовки актеров

Кевин Смит закончил съемки нового фильма во время забастовки актеров

Автор: Илья Кувшинов

6 октября 2023

Проект получил временное разрешение от гильдии

Режиссер Кевин Смит рассказал в одном из своих регулярных подкастов, что закончил съемки новой картины СЕАНС В 16:30 (The 4:30 Movie).

Действие грядущего фильма, вдохновленного событиями из жизни самого постановщика, разворачивается в 1986 году. В центре повествования – трое подростков, которые отправляются на сеанс в местный мультиплекс и тайно перебираются из зала в зал на разные картины. Одну из главных ролей в проекте исполняет Остин Зажур (КЛЕРКИ 3).

Съемки независимой ленты, получившей в августе временное разрешение от Гильдии актеров США (SAG-AFTRA), проходили в Нью-Джерси – в основном, в кинотеатре Smodcastle Cinemas, принадлежащего самому Смиту.

По словам режиссера, который любит монтировать кино в процессе съемок, это будет один из его самых коротких фильмов – на данный момент, продолжительность чернового монтажа без титров составляет 1 час 15 минут.

Фото: кадр со съемок сериала «Флэш»

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Сериал «Безбашенная» с Екатериной Варнавой не выйдет в запланированную дату
Подробнее
Новинки октября в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
В Москве прошла премьера сериала «Безбашенная»
Подробнее
О крушении глубоководного аппарата «Титан» снимут фильм
Подробнее
Голливудские студии начинают возобновлять работу после забастовки сценаристов
Подробнее
Касса четверга: «Неудержимые 4» продолжают лидировать
Подробнее
Обзор изменения графика релизов на неделе 25 сентября – 1 октября
Подробнее
Джонни Депп приступил к съемкам своего режиссерского проекта
Подробнее
Netflix отправил свой последний DVD
Подробнее
Казахстан отказался выдвигать фильм на соискание премии «Оскар» в этом году
Подробнее
Кинофестиваль в Сан-Себастьяне объявил победителей
Подробнее
Эмир Кустурица собирается экранизировать роман Евгения Водолазкина
Подробнее
Фильм-концерт Бейонсе выйдет в американский прокат
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Premier рассказал о новинках октября
Подробнее
Касса России: «Неудержимые 4» удерживают вторую строчку чарта
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Повелитель ветра» уступает «На солнце, вдоль рядов кукурузы»
Подробнее
Okko рассказал о новинках октября
Подробнее
Новинки октября в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»
Подробнее
Стали известны победители конкурса ФПРК «Россия – взгляд в будущее»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 5–8 октября 2023 года
Подробнее