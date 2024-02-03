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«Мотор фильм студия» требует с Виктора Хориняка 8 млн рублей за отказ от съемок

Автор: БК

3 февраля 2024

Апелляция будет рассмотрена в Девятом арбитражном апелляционном суде 12 марта

«Мотор фильм студия» подала в суд на Виктора Хориняка – кинокомпания требует с актера 8 млн рублей за отказ от участия в работе над драмеди ЛЮБВИ НЕ БЫВАЕТ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Арбитражный суд Москвы.

Утверждается, что договор с артистом был подписан в марте прошлого года – ему перечислили аванс в размере 800 тыс рублей, а в мае выслали рабочий график. Тем не менее, Хориняк не появился ни на примерке костюмов, ни на читке сценария – никаких причин его отсутствия озвучено не было. Чуть позднее актер официально отказался от съемок в проекте и полностью вернул выплаченный ему аванс.

Создатели картины потребовали от Хориняка 8 млн рублей за срыв съемок, однако в декабре прошлого года Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с него неустойку согласно договору в размере 100 тыс рублей, расходы по оплате юридических услуг в размере 30 тыс рублей и государственную пошлину в размере 48 тыс рублей.

«Мотор фильм» не согласился с решением суда и подал апелляцию – теперь с Хориняка требуют 5 млн рублей неустойки и 3 млн рублей за понесенные убытки. Она будет рассмотрена в Девятом арбитражном апелляционном суде 12 марта.

Стоит отметить, что сам фильм, в итоге, был все-таки снят, однако главную мужскую роль в ЛЮБВИ НЕ БЫВАЕТ сыграл Владимир Яглыч. Лента запланирована к выходу в прокат 1 мая.

Фото: кадр из фильма МИСТЕР НОКАУТ

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