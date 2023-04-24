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В Москве проходит премьера фильма «Кино 3.0»

Автор: БК

24 апреля 2023

Документальную ленту об истории российской кинематографии последних 30 лет представляют на ММКФ

На 45-м Московском международном кинофестивале проходит премьера документальной картины КИНО 3.0 режиссеров Никиты Карцева и Ланы Дружининой. 

Фильм посвящен истории развития отечественного кинематографа за последние 30 лет. Изложение ее выстроено в хронологическом порядке: от 1992 года, когда вышел первый фильм, где в выходных данных значилась «Россия» вместо «СССР», и «Черного октября» 1993 года, через премьеру НОЧНОГО ДОЗОРА, когда в стране совершалось рекордное число терактов до наших дней — когда фильмы Алексея Балабанова, умершего в 2013 году, сейчас стали вновь сверхактуальны и прокатываются на широком экране. 

Производством КИНО 3.0 занималась студия ID Production. Продюсерами картины выступили Дмитрий Литвинов и Екатерина Кононенко. Права на дистрибуцию документального фильма КИНО 3.0 принадлежат онлайн-кинотеатру Premier.

Картину представили критик Егор Москвитин, заместитель генерального директора Premier Макар Кожухов, режиссер Никита Карцев, продюсеры Екатерина Кононенко и Дмитрий Литвинов. Последний рассказал, что идея картины принадлежала директору онлайн-кинотеатра KION Игорю Мишину, который не мог запустить его у себя на платформе по ряду причин и обратился к нему. «Это стало для меня большой ответственностью, однако благодаря Никите Карцеву и Макару Кожухову — на другой платформе — проект был реализован, — поделился Литвинов. — Я уверен, что у релиза будут отличные цифры, кино действительно классное, оно сделано абсолютно по-киношному».

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