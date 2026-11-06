В Совете Федерации высказались за популяризацию аграрного труда через кино

Об этом заявил сенатор Александр Двойных

Председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных заявил в интервью ТАСС, что фильмы и сериалы про привлекательность работы в сельской местности могут стать хорошим инструментом популяризации аграрного труда среди молодежи.

«Развитие агрообразования дает свои результаты, но также эффективным комплексом мер, через которые многие страны сегодня влияют на формирование образа фермеров и сельского образа жизни, – это кинематограф: фильмы, сериалы, мультфильмы, которые снимают про сельскую местность, про работу в агропродовольственном комплексе. Знаю, что Минсельхоз России этим вопросом занимается. Важно, чтобы труд российских аграриев в кино представлялся объективно, чтобы зритель знал, кто кормит страну, и испытывал уважение к труду фермеров», – сказал сенатор.

По его мнению, такой подход формирует правильный образ вокруг профессий агропродовольственного комплекса.

Фото: официальный сайт партии «Единая Россия»