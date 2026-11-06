top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • В Совете Федерации высказались за популяризацию аграрного труда через кино

В Совете Федерации высказались за популяризацию аграрного труда через кино

Автор: БК

6 ноября 2026

Об этом заявил сенатор Александр Двойных

Председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных заявил в интервью ТАСС, что фильмы и сериалы про привлекательность работы в сельской местности могут стать хорошим инструментом популяризации аграрного труда среди молодежи.

«Развитие агрообразования дает свои результаты, но также эффективным комплексом мер, через которые многие страны сегодня влияют на формирование образа фермеров и сельского образа жизни, – это кинематограф: фильмы, сериалы, мультфильмы, которые снимают про сельскую местность, про работу в агропродовольственном комплексе. Знаю, что Минсельхоз России этим вопросом занимается. Важно, чтобы труд российских аграриев в кино представлялся объективно, чтобы зритель знал, кто кормит страну, и испытывал уважение к труду фермеров», – сказал сенатор.

По его мнению, такой подход формирует правильный образ вокруг профессий агропродовольственного комплекса.

Фото: официальный сайт партии «Единая Россия»

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Okko рассказал о новинках ноября
Подробнее
Международная касса: «Одиссея» стала самым успешным международным релизом Universal
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках ноября
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе с 26 октября по 1 ноября 2026 года
Подробнее
Касса четверга: «Рождение империи» уверенно лидирует
Подробнее
От книжных продаж до международных сделок: на «Читке 5.0» обсудили экономику экранизаций
Подробнее
«Сказка еще не закончилась»: на «Читке 5.0» обсудили будущее жанрового кино
Подробнее
Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках ноября
Подробнее
В Санкт-Петербурге состоялась премьера фильма «Александр I»
Подробнее
Премия «Ника» открыла прием заявок
Подробнее
Компания «КиноЦех» займется самостоятельным прокатом своих фильмов в Беларуси
Подробнее
Касса России: «Рождение империи» возглавило прокат
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Рождение империи» ожидаемо выигрывает уикенд
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 5–8 ноября
Подробнее
«Битва моторов» заработала миллиард рублей в российском прокате
Подробнее
На Открытом Дне АВК обсудят инициативу о введении входного взноса за иностранные фильмы
Подробнее
Минкультуры предложило ввести балльную систему предварительной оценки заявок на господдержку кино
Подробнее
Wildberries рассказал о сотрудничестве с онлайн-кинотеатром Wink
Подробнее
DC Studios работает над новой адаптацией «Константина»
Подробнее
Официальная касса России: гнутся шведы
Подробнее