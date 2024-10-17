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Кинопрокатная компания «Кино.Арт.Про» представила пакет фильмов на 2024/2025 год

Автор: БК

17 октября 2024

В их числе – четыре новых российских проекта

15 октября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась презентация кинопрокатной компании «Кино.Арт.Про», которая была приурочена к двухлетию дистрибьютора. Пакет фильмов прокатчика на 2024/2025 год был разбит на несколько блоков: мистика, русское кино, любовь и корейский кинематограф.

В числе российских проектов, о которых пошла речь о презентации, оказались две картины от продюсерского центра «Динамо» – шахматная драма РОКОВАЯ ПАРТИЯ (5 декабря) о противостоянии Ботвинника и Бронштейна за звание чемпиона мира и документально-игровой КРОВАВЫЙ МАТЧ (13 марта) о событиях Олимпиады 1956 года в Мельбурне.

Помимо этого, «Кино.Арт.Про» также выпустит драму ЕВГЕНИЙ ТЕЛЕГИН Виктора Тихомирова (27 марта) из конкурса «Русские премьеры» ММКФ этого года и новую документальную работу Сергея Дебижева СУЗДАЛЬ. 1000 ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ.

Партнеры компании еще смогли увидеть две картины из пакета целиком – корейский экшн ИЛЛЮЗИЯ КОНТРОЛЯ (1 января) и драму ЧТО СКРЫВАЕТ ИРЕН? (23 января). Завершился вечер торжественным открытием III Фестиваля КАРО.Арт и показом мультфильмов ЕЖИК В ТУМАНЕ и СКАЗКА СКАЗОК Юрия Норштейна, а также обсуждением с режиссером-мультипликатором.

Фото: пресс-служба «Кино.Арт.Про»

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