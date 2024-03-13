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На кинофестивале Франкофонии в Москве покажут европейские новинки на французском языке

Автор: БК

13 марта 2024

Смотр пройдет с 20 по 26 марта в кинотеатре «Художественный»

С 20 по 26 марта в кинотеатре «Художественный» пройдет серия показов новинок на французском языке в рамках «Дней Франкофонии в России».

Московским зрителям покажут девять картин разных жанров из Франции, Бельгии, Швейцарии, Канады и Люксембурга, раскрывающих искусство современного кинематографа. Фильмом открытия смотра станет драма ВОСПОМИНАНИЯ О ПАРИЖЕ о девушке, пережившей террористическую атаку и тщетно пытающейся вернуть себе душевное спокойствие. Лента Алис Винокур с Виржини Эфира получила в прошлом году премию «Сезар» за лучшую женскую роль.

Также в программе – историческая драма КОЛЕБАНИЯ Сирила Шейблина, удостоенная награды Берлинского кинофестиваля, комедия о бегстве от реальности А ЕСЛИ МЕНЯ НЕТ? с Жереми Ренье, музыкальный байопик ДИВЕРТИСМЕНТ и многие другие проекты.

Закроется фестиваль романтической драмой (НЕ)БЫВШИЕ с Гийомом Кане и Альбой Рорвахер в главных ролях. Мировая премьера картины состоялась в прошлом году в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля. Лента Стефана Бризе выйдет в российский прокат 28 марта.

Расписание показов, которые пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами, уже доступно на сайте кинотеатра.

Фото: кадр из фильма ВОСПОМИНАНИЯ О ПАРИЖЕ

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