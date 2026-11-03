В Москве стартовал Кинофорум в рамках Международной недели «Народы России»

Основные мероприятия деловой программы запланированы на 5 ноября

В столице начался Кинофорум в рамках Международной недели «Народы России». В программу войдут бесплатные показы российских и зарубежных фильмов, профессиональные дискуссии и встречи представителей киноиндустрии России, стран СНГ и других государств.

Основные мероприятия деловой программы запланированы на 5 ноября на Киностудии имени М. Горького. Участники пленарной сессии обсудят роль кинематографа в формировании общего культурного пространства, а в рамках круглого стола рассмотрят перспективы международного сотрудничества и возможности совместного кинопроизводства.

5 и 6 ноября для российских и зарубежных участников также организуют экскурсии на Киностудию Горького, «Мосфильм» и кинозавод «Москино». Гостям представят производственные площадки и технические возможности российских киностудий.

Кинопрограмма пройдет со 2 по 8 ноября в 16 кинотеатрах сети «Москино» и кинотеатре «Иллюзион». Зрителям представят современные и архивные фильмы, посвященные истории, культурному наследию и традициям разных народов. Отдельную программу показов подготовил Госфильмофонд России. Все сеансы будут бесплатными, для посещения потребуется предварительная регистрация.

Кинофорум организован при содействии Минкультуры России, РОСКИНО, Департамента культуры Москвы и «Газпром-Медиа Холдинга».