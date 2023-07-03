Киногерои поколений: предпочтения бумеров, миллениалов и зумеров

Эксперты индустрии обсудили запросы аудитории разных возрастов

Медиахолдинг «Цифровое Телевидение» и Институт современных медиа (MOMRI) представили на Российской креативной неделе итоги второго всероссийского опроса «Киногерои поколений» и обсудили его результаты с экспертами киноиндустрии. Исследование проводилось методом онлайн-опроса с 16 по 23 июня. В нем принимали участие 1600 горожан в возрасте 14–60 лет, смотрящие кино не реже раза в месяц. Такое исследование планируется проводить ежегодно.

По результатам опроса выяснилось, что в качестве современного героя респонденты видят представителей военной отрасли, полиции и рабочих профессий. Также им интересны врачи, бизнесмены и ученые. Бумеры (41-60 лет) и миллениалы (26-40 лет) совпадают в представлениях о современном герое – военном или рабочем, а вот зумеры (14-25 лет) предпочитают смотреть кино о предпринимателях и работниках сферы искусства. Главная ценность современного киногероя – семья и дети (38%), затем идут родина и патриотизм (34%) и любовь и романтические отношения (30%). При этом патриотизм чаще называли люди более старших возрастов, а саморазвитие важно для молодежи.

Исследование этого года показало тренд на снижение геройства. Среди качеств, которыми должен обладать современный герой, чаще отмечали неспособность на экстраординарный поступок, слабость, замкнутость, закрытость, мягкость. При этом смелость и решительность, доброта и готовность помогать, честность и справедливость, хотя и потеряли в долях, остаются наиболее выраженными чертами современного героя. Растет запрос на неоднозначных, сложных персонажей, в особенности у более молодых кинозрителей. Герой должен быть похож на зрителя типажом и условиями жизни, быть уязвимым, неидеальным, возможно, со сложной историей. Опрошенные в возрасте 14–25 лет чаще хотят, чтобы герой был одиночкой. Молодежь больше допускает, что герой может быть эгоистом и ориентироваться на свою выгоду. Чем старше, тем чаще респонденты говорили, что герой должен обладать добротой, состраданием и быть честным: значимость этих черт растет с возрастом.

Экспертам исследование показалось интересным, хотя они и отметили, что его не нужно воспринимать как инструкцию к действию. Отвечая на вопрос, насколько результаты исследования совпадают с его прогнозами о том, что люди будут хотеть смотреть через три года, продюсер Сергей Сельянов отметил, что никто в мире не может предсказать, что будет успешным через несколько лет, даже Голливуд, лидирующий в производстве зрительского кино. «На практике это скорее интуитивный процесс. Чуйка продюсера складывается из рациональных соображений, какие-то полешки подбрасывают результаты исследований, мы всячески приветствуем любую аналитику и статистику, но в целом в голове продюсера происходит какой-то микс, из которого что-то такое получается. Результата никто не узнает, даже самые умные исследователи, пока фильм не окажется на экране и за него не проголосует зритель. Успех – мистическое явление, недоступное рациональному осмыслению», – уверен продюсер.

Генеральный директор медиахолдинга «Цифровое Телевидение» Роберт Гндолян согласен, что предсказывать в киноиндустрии сложно, как и в прочих отраслях. «Как и любое исследование, это ориентировано на прошлое, а будущее мы понимаем плохо, – считает он. – Мы точно видим запрос на правдивость. Действительно нужна чуйка. Необходимо быть честным перед зрителем и снимать правдивое кино, тогда оно будет отвечать интересам зрителей и вызывать резонанс в обществе».

Директор дирекции маркетинга и внешних коммуникаций телеканала «Россия 1» Ясмина Бен Аммар замечает, что исследование интересное, но необходимо сравнивать результаты опроса в динамике, чтобы узнать, как менялись предпочтения зрителей в предыдущих годах. «Сомневаюсь, что за два года до выхода ДВИЖЕНИЯ ВВЕРХ зрители хотели видеть кино про тренера баскетбольной сборной. Или за 1-2 года до ЛЕГЕНДЫ №17 – картину о хоккеистах. А как только объявили о съемках ЧЕБУРАШКИ, первой реакцией аудитории было возмущение, зачем мы посягнули на святое, – объясняет она. – В данном исследовании отражены актуальные события. Понятно, молодежь ищет себя и мечтает о больших доходах, а у старшего поколения другие ценности. Взрослые зрители росли на большом количестве качественных военных фильмов, именно поэтому они хотят видеть в качестве героев военных. Нужно либо углубиться в исследование, чтобы понять, что имели в виду респонденты, либо точно определить, что первичнее – кино и сериалы диктуют выбор героев или потребности зрителей. Кино идет за жизнью или жизнь за кино?»

Генеральный директор кинокомпании «Централ Партнершип» Вадим Верещагин отмечает, что герои необходимы. «Но мы никогда не следим, какие конкретно нужны герои, по ряду причин. В частности, аудитория не всегда знает сама, что ей нужно. Производство кино занимает, как правило, 2-3 года, иногда до пяти лет. За это время все меняется – в том числе предпочтения аудитории. Все же, мне кажется, в исследовании маловата выборка. Вот Чебурашка – это военный, полицейский или рабочий? Он не попадает в эти категории. А холоп Гриша? Или тренер из ДВИЖЕНИЯ ВВЕРХ?» – поясняет он.

«Среди военных и полицейских нет такой категории, как странные парни с расстройствами, как в сериале «Очень странные дела». А меж тем, это очень популярный и востребованный сериал, – подтверждает генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский. – Все поколения черпают представления о героях не только из кино. Исследование предоставляет данные о вырезанном куске потребления, который, особенно в случае с зумерами, является частью большой картины. Невозможно оторвать короткие видео из Тиктока, рилс, YouTube от кино. Для молодежи не имеет значения, из каких источников узнавать информацию. То же самое касается и восприятия. Нельзя рассматривать вырванный из контекста пласт информации о киногероях отдельно от всех героев медиа в целом».

Исполнительный директор Фонда Кино Федор Соснов убежден, что попытка предположить, что будет актуально через три года, представляет собой игру в угадайку. Он поясняет, что исследование проведено в специфической, подвижной информационной повестке, окружавшей людей как в июне 2023 года, так и в июне 2022-го. По его мнению, это разговор со слепком аудитории, который нельзя будет воспроизвести больше никогда в реальности. При этом это не инструкция, как действовать, а дополнительная информация к оценке и восприятию аудитории. «Целью исследования было не показать, какой герой у каждого поколения, а продемонстрировать разницу между ними. Структура потребления двух старших поколений близка друг другу, а восприятие зумеров значительно отличается от них. Становится понятно, что снимать и писать для этого поколения должны их ровесники. Наиболее близкие к ним авторы могут создавать смысли и модели повествования, понятные конкретно этому зрителю в случае, если хотим разговаривать с этой аудиторией», – рассуждает он.

Также по словам Соснова, это исследование свидетельствует о победе российского контента. Поколения бумеров и миллениалов все-таки предпочитают смотреть российские фильмы и сериалы, а в структуре предпочтений зумеров отечественные контент занимает высокие позиции, несмотря на то, что иностранного кино намного больше и оно более совершенно с визуальной точки зрения в силу другого уровня бюджетов. Тем не менее российские сериалы занимают второе место, а российское кино – четвертое. «Опираться на данные исследования в плане прогнозов, боюсь, невозможно. Единственное, что можно и нужно делать, необходимо находиться в постоянном диалоге со зрителем. Только интересуясь им со всех сторон, мы сможем получать данные, на основании которого картина мира будет полной, а значит, можно будет избежать ошибок в тактическом и стратегическом планировании, – доказывает исполнительный директор Фонда кино. – Когда в 2010 году, до того, как государство стало активно поддерживать зрительский кинематограф, в кинотеатрах страны задавали вопрос: что вы будете делать, если в кинотеатрах будет представлено только российское кино, большинство зрителей отвечали, что они уйдут. Победа современного российского кинематографа в том, что на этот же вопрос аудитория сегодня задает ответный вопрос, хорошее или плохое российское кино остается в кинотеатрах? Индустрия сформировала восприятие большой отрасли, которая, как и любая индустрия, производит и хорошее, и не очень хорошее кино. Но нет предвзятого мнения. Зритель оценивает качество кино, а не страну происхождения».

Роберт Гндолян отметил, что в анимации всегда большим был запрос на переосмысление сказок. Новые версии сказок становятся связующей нитью между поколениями: родителям и бабушкам интереснее посмотреть на молодого Кощея и почему он стал таким, а детям интересен сам персонаж. Большое преимущество российских кинематографистов – в существующем культурном эпосе, который позволяет создавать разные истории и перекладывать их на современный лад.

«ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ не уступает по цифрам смотрения советской классике в телеэфире «России 1», при этом, по результатам исследования, среди бумеров фэнтезийные герои не сильно популярны. Но сказочные фильмы, которые сейчас активно производятся, могут объединить всю страну и все поколения», – уверена Ясмина Бен Аммар.

Директор по киноканалам медиахолдинга «Цифровое Телевидение» Иван Кудрявцев поделился наблюдением, что, активно снимая сказки, индустрия как будто забыла о зрителях 14-25 лет в силу малочисленности этого сегмента, сосредоточившись на предпочтениях детей и их родителей. «Конечно, индустрия задумывается о зумерах, не согласился Федор Соснов. – Более того, это крупный сегмент рынка. Вопрос исключительно в объемах. Мы же только недавно вышли на значительные объемы производства национального контента. И по объему государственной поддержки, которая оказывалась этому направлению деятельности, мы выросли буквально за последние три года, когда увеличились инвестиции крупных холдингов и государства. Сегодня мы переживаем первые последствия роста объема кинопроизводства. Поэтому все борются за внимание аудитории, в том числе зумеров. Вопрос только в том, когда мы нарастим объемы производства контента для этого поколения. Ответ во многом кроется в том, что они еще молодые. Предыдущие поколения 14-25 лет выросли до того, что сами делают фильмы для себя, внедряя в контент близкие им ценности. У этого поколения временного запаса пока мало, мало сценаристов в этом возрасте могут написать сценарии большого сериала или картины. Но пройдет несколько лет, и запросы и восприятие этих поколений сравняются. Думаю, в ближайшее время мы будем видеть рост контента, ориентированного на эту аудиторию».

«Для того, чтобы попадать в эту аудиторию, она должна снимать про себя, – согласился Вадим Верещагин. – Недавно «Газпром-медиа» предложила отличную инициативу: показывать короткие метры выпускников киновузов перед сеансами в кинотеатрах в качестве предсеансового обслуживания. Речь идет о фильмах 6-7 минут, прикрепленных к релизам ЦПШ. Таким образом мы сможем бесплатно протестировать на широкой аудитории, которая реально заплатила деньги за просмотр, востребованность тех или иных тем, сможем открыть новые таланты и понять, на что аудитория так или иначе реагирует, какие ценности ей сейчас нужны. Выпускники как раз являются представителями поколения зумеров».

«Кино делается не про профессии, а про людей. БРАТ 2 не про бандитов, а про людей. Профессия – какой-то элемент, который зрителя тоже интересует. Не хочу сказать, что это совсем не важно, но это и не главное, – отметил в заключение Сергей Сельянов. – С другой стороны, делая фильмы о профессиях, нужно в первую очередь придумывать историю и прорабатывать персонажей. К примеру, если говорить о запросах на героев-предпринимателей, то персонаж Ричарда Гира в КРАСОТКЕ – предприниматель. Сначала он талантливый рейдер, но к концу картины он меняется. Человек-паук увлекается наукой, а Индиана Джонс – археолог».