Стал известен состав спикеров III конференции «Киноиндустрия в новой реальности»

Мероприятие пройдет 12 декабря в Москве

12 декабря в Москве состоится конференция «Киноиндустрия в новой реальности», в ходе которой эксперты кинорынка обсудят итоги года, актуальные вызовы отрасли и возможности развития.

В конференции участвует министр культуры РФ Ольга Любимова, а также руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, гендиректор «МТС Медиа» (Kion) Игорь Мишин, глава АВК'PRO Роман Исаев, исполнительный директор фонда «Кинопрайм» Антон Малышев, председатель АВК Алексей Воронков, гендиректор ИРИ Алексей Гореславский, руководитель кинокомпании «СТВ» Сергей Сельянов, директор по контентной политике «Ростелеком» Александр Косарим, продюсер оригинального контента Okko Гавриил Гордеев, гендиректор «Централ Партнершип» Вадим Верещагин, генеральный директор Киностудии им. М. Горького, председатель Совета Директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева и другие эксперты индустрии.

Инициатором мероприятия выступает Министерство культуры Российской Федерации, при организационной поддержке Киностудии им. М. Горького.