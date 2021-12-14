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В Свердловской области будет создана кинокомиссия

Автор: БК

14 декабря 2021

Соответствующее постановление подписал губернатор региона

В Свердловской области вышло постановление губернатора Евгения Куйвашева об официальном создании кинокомиссии в регионе. В состав комиссии вошли члены Союза кинематографистов РФ, кинокритики, представители вузов и культурных учреждений, правительства региона. 

Кинокомиссию возглавит заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. Зампредседателя станет министр культуры Светлана Учайкина.

Главной задачей организации станет привлечение кинопроизводства в регион, в частности, при помощи выплат рибейтов. Комиссия также будет помогать с организацией съемок в Свердловской области по системе «одного окна», которая упростит кинематографистам процесс согласования съемки, локации и прочее. 

«На прошлой неделе я провел совещание по вопросам развития киноиндустрии в регионе. Считаю, что формат «единого окна» при работе с кинопроизводителями позволит нам серьезно продвинуться в развитии отрасли, обеспечит дополнительные возможности для притока инвестиций», – отметил глава региона.

«Наша общая задача – вернуть на Урал большое кинопроизводство. Важно сделать регион привлекательным и для федеральных киногрупп, иностранных проектов. И в этом смысле кинокомиссия и система рибейтов – самый эффективный инструмент», – говорит генеральный директор Свердловской киностудии Виктор Шадрин.

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