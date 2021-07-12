«КиноПоиск HD» стал лидером по количеству подписчиков

Международная исследовательская компания GfK представляет рейтинг онлайн-кинотеатров в России за второй квартал 2021 года. В рамках исследования проанализировано количество подписчиков российских онлайн-кинотеатров во втором квартале. При подсчете учитывалось общее количество людей, пользующихся подпиской (включая бесплатную или пробный период), а также число платящих подписчиков — тех, кто оплатил или продолжает платить за просмотр контента. Всего подпиской на онлайн-кинотеатры во втором квартале пользовались 38% жителей российских городов в возрасте 16-55 лет. Из них 23% — пользователи платной подписки. И по общему количеству подписчиков, и по количеству платящих подписчиков лидером впервые стал «КиноПоиск HD». Во втором квартале 2021 года подпиской на сервис пользовались 11% жителей российских городов в возрасте 16-55 лет, из них 6,5% — платящие подписчики. Онлайн-кинотеатр IVI во втором квартале переместился с первого на второе место: подписка на сервис была оформлена у 10,7% жителей российских городов, включая 5,5% платящих подписчиков. Замыкает тройку лидеров по общему количеству подписчиков Okko (6% — совокупное количество подписчиков, 3% — платящие).

По уровню пользования2 со значительным отрывом делят лидерство IVI и «КиноПоиск HD»: за последние 12 месяцев IVI выбирали 37% жителей российских городов в возрасте 16-55 лет, а «КиноПоиск HD — 34%. В июне 2021 года «КиноПоиск HD» обогнал IVI по пользованию за последние 30 дней. По уровню знания сервиса на первом месте также держатся IVI и «КиноПоиск HD» (74% и 73% среди жителей российских городов). На третьем месте — Okko (69%). Также в пятерку лидеров попали Netflix (54%) и Megogo (52%). Netflix — лидер по уровню готовности пользователей рекомендовать сервис, которым они пользовались в течение последнего года. По итогам второго квартала NPS (индекс потребительской лояльности) онлайн-кинотеатра равен 44 пунктам. Кроме Netflix в тройку вошли «КиноПоиск HD» (NPS = 31) и Premier (NPS = 28). В онлайн-опросе приняли участие 7500 респондентов в возрасте от 16 до 55 лет, проживающих в городах России, включая малые города с населением до 100 тысяч человек.

Наибольший рост по количеству платящих подписчиков во втором квартале 2021 года показали «КиноПоиск HD» и Wink. По сравнению с первым кварталом количество платящих подписчиков «КиноПоиск HD» среди жителей российских городов увеличилось с 4,8% до 6,5%, у Wink — с 1,6% до 3,5%. Megogo — единственный видеосервис, у которого количество платящих подписчиков снизилось: с 1,4% в первом квартале 2021 года до 1,3% во втором.

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12.07.2021 Автор: Виолетта Палий