«КиноПоиск HD» рассказал про обновления библиотеки в августе

С 20 августа — «Зеленый мэр» (1 сезон)

Бывший студент Кирилл, отчисленный из столичного вуза, возвращается домой в провинцию, но застает некогда живописный уголок страны в плачевном состоянии. Местная фабрика сливает отходы в реку, заповедные леса бесконтрольно вырубают, а вокруг города плодятся стихийные свалки. Безвольный пожилой мэр закрывает на все глаза и мечтает уйти в отставку, передав на выборах полномочия ставленнику бизнесмена Зуева, владельца фабрики и неформального хозяина города. Чтобы спасти родной город от коррупции и экологической катастрофы, Кирилл и его друзья детства решаются на амбициозный шаг: регистрируют «зеленое» движение, выдвигают своего кандидата на пост мэра и вступают в борьбу с алчным конкурентом и недоверием местных жителей. Главные роли в сериале сыграли Илья Маланин, Вероника Мохирева, Филипп Ершов, Василий Копейкин и Григорий Сиятвинда. Сериал «Зеленый мэр» будет доступен эксклюзивно по подписке Плюс. Доступен в Беларуси и Казахстане.

С 6 августа — БЕНДЕР: НАЧАЛО

Первая часть трилогии об опасных приключениях будущего великого комбинатора. В 1919 году судьба сталкивает юного идеалиста Осю с турецко-подданным аферистом Ибрагимом Бендером. С бессовестным и хитроумным мошенником честного Осю объединяет невероятно опасная авантюра — охота за драгоценным царским жезлом, завладеть которым также мечтают местные бандиты и белые офицеры. В череде головокружительных приключений Ося вынужден учиться у Ибрагима лести, обману, шантажу и грубой силе. Роль наставника Оси сыграл Сергей Безруков. В фильме также снимались Никита Кологривый, Артем Ткаченко, Павел Майков, Павел Деревянко, Гарик Харламов, Ольга Сутулова, Вера Брежнева, Юрий Колокольников и другие.

С 27 августа — БЕНДЕР: ЗОЛОТО ИМПЕРИИ

Охота за золотом империи продолжается. Сокровище, которое должно было обеспечить сказочную жизнь в солнечном Рио-да-Жанейро, ускользнуло из цепких рук Ибрагима Бендера и его молодого ученика Остапа и попало к Нестору Махно. Тот уверен: это далеко не единственная драгоценная реликвия, спрятанная в окрестностях. Так красные, белые, бандиты и партизаны ввязываются в гонку за мифическим золотом, и Ося вместе с наставником Ибрагимом должны превзойти себя, чтобы не попасться врагам и завладеть заветным жезлом. А заодно вернуть доверие своей возлюбленной, которая разочаровалась в Осе и выходит замуж за другого.

Фильмы БЕНДЕР: НАЧАЛО и БЕНДЕР: ЗОЛОТО ИМПЕРИИ будут доступны по подписке Плюс. Доступен в Беларуси и Казахстане.

С 23 июля — сериал «Плохой доктор»

Леденящий душу медицинский триллер по мотивам реальных событий. Кристофер Данч — восходящая звезда далласского медицинского сообщества. Талантливый и харизматичный, он быстро возглавил преуспевающий центр нейрохирургии. Однако со временем с его пациентами начали происходить странные вещи: вне зависимости от сложности операции многие оставались покалеченными или попросту умирали. Два хирурга вместе с помощником прокурора решают разобраться в деятельности Данча. Врача-убийцу сыграл Джошуа Джексон («Любовники»). В сериале также снимались Алек Болдуин, Кристиан Слэйтер, Анна-София Робб, Грэйс Гаммер и другие. Сериал «Плохой доктор» будет доступен по подписке Плюс в коллекции VIPPlay. Доступен в Беларуси и Казахстане.

С 24 августа — сериал «Ходячие мертвецы» (11 сезон)

Финальный сезон популярного сериала о жизни семьи шерифа после того, как зомби-эпидемия апокалиптических масштабов захлестнула земной шар. В новом, 11 сезоне шоу жителей Александрии ждут очередные вызовы: еды всё меньше, конфликтов между – всё больше. Небольшая группа выживших продолжает поиски безопасного места для жизни. Постоянный страх смерти каждый день приносит тяжелые потери, заставляя героев почувствовать глубины человеческой жестокости — и иногда сам этот страх опаснее бессмысленных мертвецов, бродящих по земле. Оценка сериала на КиноПоиске — 7,9, на IMDb — 8,2. Продолжение сериала «Ходячие мертвецы» будет доступно по подписке Плюс в коллекции FOXNow. Предыдущие сезоны также доступны в онлайн-кинотеатре. Не доступен в Беларуси и Казахстане.

ВЗРОСЛАЯ АНИМАЦИЯ

С 6 августа — «Бердгерл» (1 сезон)

Спин-офф комедийного мультсериала «Харви Бердман» о супергерое в отставке, который работает в юридической компании «Себбен и Себбен» и оказывает адвокатские услуги персонажам мультсериалов студии Hanna-Barbera. После того, как главу «Себбен и Себбен» объявляют погибшим, пост руководителя компании занимает его дочь, Джуди Кен Себбен. Ее альтер-эго — супергероиня Бердгерл. Джуди предстоит доказать совету директоров, что она обладает всеми компетенциями умелого управленца, но корпоративная жизнь оказывается для нее куда более серьезным испытанием, чем повседневные супергеройские задачи. Мультсериал «Бердгерл» будет доступен на КиноПоиск HD по подписке Плюс. Доступен в Беларуси и Казахстане.

С 16 августа — «Жуткая правда» (2 сезон)

Второй сезон фееричного и взрывающего мозг альманаха о человеческих страхах, расфасованного по принципу абсурдистских сновидческих притч: кто-то страдает спонтанной сменой голов (как человеческих, так и животных); в мужчине живет целая колония бабочек; девочка закрыла глаза руками и пропала для родителей навсегда. «Жуткая правда» — настолько изобретательно сделанная хрестоматия тревог, что страшно вдвойне. И от визуального дискомфорта, и от того, что это однажды закончится. Второй сезон мультсериала «Жуткая правда» будет доступен по подписке Плюс с оригинальной аудиодорожкой и субтитрами и русской озвучкой от Сыендука. Первый сезон уже доступен в онлайн-кинотеатре. Доступен в Беларуси и Казахстане.

С 28 августа — «МОДОК» (1 сезон)

Анимационное пополнение во Вселенной Marvel: черная комедия от сценариста «Американского папаши» Джордана Блума. МОДОК (Мобильный Организм Для Организации Катастроф) — страдающий манией величия суперзлодей, который родился с большой головой, из-за чего его дразнили в школе. Его планы по захвату мира рушат не только супергерои, но и типичные проблемы мужчины среднего возраста — МОДОКу нужно спасти разваливающийся брак и найти время на воспитание двоих детей. Мультсериал «МОДОК» будет доступен по подписке Плюс в коллекции FOXNow. Не доступен в Беларуси и Казахстане.

ДРАМЫ И ТРИЛЛЕРЫ

С 30 августа — «Дежурство» (1 сезон)

Детективный триллер от создателей сериалов «По долгу службы» и «Корона». Старшего инспектора уголовного сыска Эми Силву отправляют на сложное задание: расследовать исчезновение шотландского рыболовного траулера и загадочную смерть на борту атомной подводной лодки. Силва подозревает, что между этими событиями есть связь, которая угрожает ядерной безопасности всей Великобритании. В сериале снимались Сюранна Джоунс («Доктор Фостер»), Роуз Лесли («Хорошая борьба»), Дэниэл Портман («Игра престолов»), Гари Льюис («Темные начала»), Коннор Суинделл («Сексуальное просвещение») и другие. Сериал «Дежурство» будет доступен эксклюзивно по подписке Плюс. Доступен в Беларуси и Казахстане.

С 1 августа — «Викторина» (1 сезон)

Мини-сериал о скандальной истории, произошедшей на британской версии телешоу «Кто хочет стать миллионером?», от ветерана британского кинематографа Стивена Фрирза («Королева», «Виктория и Абдул»). В 2001 году англичанин Чарльз Ингрэм участвовал в программе и выиграл миллион фунтов стерлингов. Позже его осудили за мошенничество: выяснилось, что среди зрителей у него был сообщник, который подсказывал Ингрэму верные ответы. Чарльза Ингрэма в сериале сыграл Мэттью Макфэдиен из «Наследников», его супругу — Сиан Клиффорд из «Дряни», а роль ведущего викторины исполнил Майкл Шин («Постановка», «Благие знамения»). Сериал «Викторина» будет доступен на КиноПоиск HD по подписке Плюс с оригинальной аудиодорожкой и субтитрами и в русской озвучке от студии «Кубик в кубе». Доступен в Беларуси и Казахстане.

С 5 августа — СНЕГА БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ

Фильм-призер Венецианского кинофестиваля от обладательницы Гран-при Берлинале-2018 Малгожаты Шумовской. Украинский иммигрант Женя, родившийся в Припяти, работает в Польше массажистом. Он лечит не только тело, но и душу, с первого же взгляда или прикосновения находя все болевые точки человека. Богатые клиенты доверяют ему свои тревоги, переживания и сокровенные секреты. Женя превращается в гуру: одинокие и несчастные люди из элитного коттеджного поселка спешат на массаж, чтобы услышать, как жить дальше. В главной роли — звезда сериала «Очень странные дела» Алек Утгофф. Фильм будет доступен по подписке Плюс. Доступен в Беларуси и Казахстане.

С 30 июля — ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ

Криминальный боевик от режиссера «Армагеддона» и «Воздушной тюрьмы» с Лиамом Нисоном в главной роли. Север Канады. Вот-вот начнется весеннее половодье. Проехать по замерзшей поверхности озера возможно только на определенной скорости, а остановка или ускорение означают верную смерть. Но именно такая задача стоит перед командой водителей колонны многотонных грузовиков — только они могут спасти людей, оказавшихся в обрушившейся алмазной шахте. Однако ни трескающийся под колёсами лёд, ни снежная буря не сравнятся с испытаниями, которые ждут отважных дальнобойщиков впереди. Фильм будет доступен по подписке Плюс. Доступен в Беларуси.

ФАНТАСТИКА

Август-сентябрь — «Вавилон 5» (5 сезонов)

Культовая классика научной фантастики теперь на КиноПоиск HD. Космическая станция «Вавилон-5» длиной 8 километров — место встречи и дом для дипломатов, авантюристов, дельцов, путешественников, тысяч людей и инопланетян. А также центр международных политических интриг и участник крупномасштабного галактического конфликта, из которого человечество и союзные ему инопланетяне выходят победителями над опасным внешним врагом, заплатив за это огромную цену. У сериала высокий зрительский рейтинг: оценка 8 на КиноПоиске и 8,3 на IMDB. «Вавилон 5» — обладатель множества телевизионных наград, в том числе 2 премий «Эмми», а также 2 премий «Хьюго» за лучшую постановку в жанре научной фантастики. Все сезоны отреставрированной версии сериала «Вавилон 5» будут доступны по подписке Плюс в HD качестве. Доступен в Беларуси и Казахстане.

С 19 августа — ЖВАЛЫ

Вознамерившись подработать курьером, клошар Маню крадет машину, подхватывает своего друга Жан-Габа и вместе с ним пускается в путь. Но в багажнике украденной машины обнаруживается существо, похожее на гигантскую муху. Друзья решают выдрессировать муху, чтобы научить ее грабить банки. Но сначала нужно закончить дело. Вместе с мухой по кличке Доминик они отправятся в путешествие, полное приключений. В фильме снимались Давид Марсе («Счастливо оставаться»), Грегуар Людиг («9 месяцев строгого режима»), Адель Экзаркопулос («Жизнь Адель») и другие. Фильм будет эксклюзивно доступен по подписке Плюс. Доступен в Беларуси и Казахстане.

С 1 августа — «Калейдоскоп ужасов» (2 сезон)

Комедийная антология от продюсера «Ходячих мертвецов» Грега Никотеро, снятая в жанре ретро-хоррора по мотивам одноименного культового фильма 1982 года Джорджа Ромеро и Стивена Кинга. В каждой серии незадачливые герои сталкиваются с самыми разными жуткими потусторонними существами — от призраков и джиннов до зомби и кровожадного пугала, но чаще всего выясняется, что худшие монстры приходят не из иного мира, а живут в душах обычных людей. В сериале снимались Дэвид Аркетт («Крик»), Джанкарло Эспозито («Мандалорец»), Анна Кэмп («Идеальный голос»), Кид Кади («Мы те, кто мы есть») и другие. Новый сезон сериала «Калейдоскоп ужасов» будет доступен эксклюзивно по подписке Плюс в озвучке студии «Кубик в кубе». Первый сезон уже доступен в онлайн-кинотеатре. Будет доступен в Беларуси и Казахстане.

КЛАССИКА ЕВРОПЕЙСКОЙ КОМЕДИИ

C 1 августа 2021 по подписке Плюс:

УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО : обворожительная красавица (Орнелла Мути) заставляет фермера-женоненавистника (Адриано Челентано) изменить свои взгляды на жизнь;

: обворожительная красавица (Орнелла Мути) заставляет фермера-женоненавистника (Адриано Челентано) изменить свои взгляды на жизнь; БЛЕФ : криминальная комедия о двух мошенниках (Энтони Куинн и Адриано Челентано), которые сбиваются с ног, пытаясь облапошить друг друга;

: криминальная комедия о двух мошенниках (Энтони Куинн и Адриано Челентано), которые сбиваются с ног, пытаясь облапошить друг друга; ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ : Луи де Фюнес в роли деятельного жандарма, который переезжает в тихий курортный городок и решает навести здесь свои порядки;

: Луи де Фюнес в роли деятельного жандарма, который переезжает в тихий курортный городок и решает навести здесь свои порядки; БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ : водитель автобуса (Адриано Челентано) добивается расположения непреклонной принцессы маленького государства (Орнелла Мути);

: водитель автобуса (Адриано Челентано) добивается расположения непреклонной принцессы маленького государства (Орнелла Мути); БЕГЛЕЦЫ: незадачливый грабитель банка (Пьер Ришар) берет в заложники бывшего заключенного (Жерар Депардье), а тот проникается к своему похитителю сочувствием.

Все фильмы доступны в Беларуси и Казахстане.

ХИТЫ 1990-Х ОТ ЛЮКА БЕССОНА

Съемки фильма ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ прошли ровно 25 лет назад, в честь этой даты добавлены в подписку Плюс главные фильмы Люка Бессона:

C 1 августа — ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ

Нью-йоркский таксист (Брюс Уиллис) и инопланетянка (Милла Йовович) ищут загадочный пятый элемент, чтобы спасти Вселенную от неминуемой беды. Фильм доступен по подписке Плюс.

Франшиза ТАКСИ

Таксист-лихач (Сами Насери) помогает полиции Марселя поймать банду неуловимых грабителей на «мерседесах». С 1 августа ТАКСИ-2, ТАКСИ-3, ТАКСИ-5 также доступны по подписке Плюс. ТАКСИ-4 станет доступен по подписке Плюс в октябре. Доступны в Беларуси и Казахстане.

ПО ПОДПИСКЕ ПЛЮС С MORE.TV

С 12 августа — «Джетлаг» (1 сезон)

Драмеди от создателей сериалов «Оптимисты» и «Лондонград» о паре московских миллениалов, жизнь которых кардинально меняется из-за обычной ссоры в аэропорту. Он улетает в Таиланд, она — в Берлин, но чем дальше они друг от друга, тем сильнее их тянет назад. Сериал more.tv «Джетлаг» будет доступен по подписке Плюс c more.tv. Не доступен в Беларуси и Казахстане.

С 26 июля — «8 свидетелей» (1 сезон)

Криминальный психолог расследует исчезновение ребенка из музея естественной истории. Свидетелями происшествия стали восемь человек, и у каждого из них своя версия случившегося. Сериал more.tv «8 свидетелей» будет доступен по подписке Плюс c more.tv. Не доступен в Беларуси и Казахстане.

ПО ПОДПИСКЕ ПЛЮС МУЛЬТИ С АМЕДИАТЕКОЙ

С 9 августа — «Секс в другом городе. Поколение Q» (2 сезон)

Продолжение легендарного сериала нулевых о квир-женщинах большого города, которые любят деньги, секс и власть и превыше всего ценят взаимоподдержку и дружбу. Новый сезон сериала «Секс в другом городе» будет доступен по подписке Плюс Мульти с Амедиатекой. Первый сезон шоу уже доступен в онлайн-кинотеатре по подписке Плюс Мульти с Амедиатекой. Будет доступен в Казахстане.

С 11 августа — «Пять комнат» (2 сезон)

Новый сезон — новые перипетии в жизни пятерых австралийцев, решивших вскладчину купить дом, который оказался не так уж и крепок — как и их сомнительный план. Новый сезон сериала «Пять комнат» будет доступен по подписке Плюс Мульти с Амедиатекой. Первый сезон шоу уже доступен в онлайн-кинотеатре по подписке Плюс Мульти с Амедиатекой. Будет доступен в Казахстане.

С 16 августа — ХИЛЫ

Братья-рестлеры выступают на боях в качестве противников, но показное соперничество на ринге вскоре перетекает и в реальную жизнь. В главной роли — звезда сериала «Стрела» Стивен Амелл. Сериал «Хилы» будет доступен по подписке Плюс Мульти с Амедиатекой. Будет доступен в Казахстане.

С 23 августа — «Работа над собой» (2 сезон)

В новом сезоне 45-летняя Эбби продолжает бороться с низкой самооценкой и депрессией и пытается прийти в себя после разрыва с партнером, а помогают ей в этом новая работа и старые друзья. Новый сезон сериала «Работа над собой» будет доступен по подписке Плюс Мульти с Амедиатекой. Первый сезон шоу уже доступен в онлайн-кинотеатре по подписке Плюс Мульти с Амедиатекой. Будет доступен в Казахстане.

Теперь по подписке — фильмы, которые ранее были доступны только в магазине:

С 5 августа — РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН

Давным-давно в волшебной стране Кумандре бок о бок с людьми жили драконы — создатели и хранители воды. Когда появились друуны — монстры, превращающие людей и драконов в камни, — мирной жизни пришел конец. Кумандра раскололась на государства Сердца, Клыка, Когтя, Хребта и Хвоста, и в каждой из них остался кусочек волшебного драконьего камня. Много лет спустя принцесса-воительница по имени Райя решает объединить земли Кумандры и спасти людей от нового наступления друунов, а для этого ей вместе с ее верным Тук-Туком предстоит отправиться в опасное путешествие на поиски самого могущественного и доброго существа — последнего живого дракона. Доступен в Казахстане.

С 11 августа — мультфильм АЙНБО. СЕРДЦЕ АМАЗОНИИ

Родному селу решительной девочки по имени Айнбо грозит опасность, и в компании удивительных животных она отправляется за помощью к древнему духу Амазонии. Доступен в Беларуси и Казахстане.

ФИЛЬМЫ И СЕРИАЛЫ В МАГАЗИНЕ

В августе — КРУЭЛЛА

Лауреатка «Оскара» Эмма Стоун в роли помешанной на моде амбициозной бунтарки — будущей эксцентричной злодейки из 101 ДАЛМАТИНЦА. Доступен в Беларуси и Казахстане.

С 28 августа — В БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ

Звезда «Настоящего детектива» Стивен Дорфф в роли жестокого чемпиона по смешанным боевым искусствам, который пытается воспитать из сына сурового бойца. Доступен в Беларуси и Казахстане.

С 10 августа — КРОВНЫЕ УЗЫ

После смерти единственного сына бывший шериф и его жена выходят на тропу войны с криминальным семейством, чтобы получить опеку над внуком. Доступен в Беларуси и Казахстане.

С 17 августа — ОХОТНИКИ ЗА ТРЮФЕЛЯМИ

Трогательный рассказ о пожилых ветеранах охоты за деликатесными грибами и их четвероногих помощниках. Доступен в Беларуси и Казахстане.

С 5 августа — СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ

Юная бунтарка из маленького города спасает дикого мустанга, попавшего в руки бессердечного ковбоя и его подельников. Доступен в Беларуси и Казахстане.

С 23 августа — КРОЛИК ПИТЕР 2

Кролик Питер отправляется на поиски приключений в большой город, а члены его дружной семьи — вслед за неуемным беглецом. Доступен в Беларуси и Казахстане.

Со 2 августа — ЗДЕСЬ И СЕГОДНЯ

Билли Кристал в роли стареющего комедианта, жизнь которого переворачивается с ног на голову после знакомства с эксцентричной певицей. Фильм доступен в Беларуси и Казахстане.

Со 2 августа — ЛОШАДЬ МЕЧТЫ

Жители английского захолустья вскладчину покупают лошадь, чтобы воспитать из нее чемпионку конного спорта. В главных ролях Тони Коллетт и Дэмиэн Льюис. Фильм доступен в Беларуси и Казахстане.

30.07.2021 Автор: Виолетта Палий