«Кинопоиск» анонсировал обновления библиотеки в августе 2022 года

«Закрыть гештальт», зарубежные сериалы и анимация

С 22 августа — «Дом Дракона»

Приквел самого масштабного сериала 2010-х «Игра престолов». История разворачивается за 200 лет до событий саги «Песнь льда и пламени». Таргариены правят Семью Королевствами и находятся на грани гражданской войны. Король Визерис к ужасу подданных объявляет своей наследницей дочь Рейниру. Она должна стать первой женщиной, которая взойдет на Железный трон, но слишком многим это не по нраву. Судьба королевства висит на волоске. В сериале снимались Мэтт Смит, Рис Иванс, Оливия Кук, Эмма Д’Арси и другие. Cериал «Дом Дракона» будет доступен в Амедиатеке и по подписке Плюс Мульти с Амедиатекой на Кинопоиске. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 11 августа — «Закрыть гештальт» (1 сезон)

Авторы комедии «Проект “Анна Николаевна”» режиссёр Максим Пежемский, сценарист Дмитрий Лемешев и шоураннер Дмитрий Нелидов представляют историю о назойливых душах, которые никак не могут обрести покой и пристают к единственному человеку, способному их увидеть. Главные роли в сатирическом драмеди с примесью мистики сыграли Александр Ильин-младший и Денис Власенко. В сериале также снимались Юлия Ауг, Фёдор Лавров, Анастасия Крылова, Павел Майков, Николай Шрайбер, Александр Баширов и другие. Чудом уцелев после падения с 20-го этажа, менеджер автосалона Федор Ярцев обретает необычный дар: теперь он видит призраков. Злопамятная теща и школьный физрук, бандит из девяностых и пожилая интеллигентка — кто только не будет донимать Федора своими незаконченными делами. Даже его собственный юный отец, пропавший в 20 лет. Герой невольно станет посредником между мирами и поможет заблудшим душам отправиться куда следует. А заодно наладит отношения с папой, которого прежде не знал, и закроет гештальты, о существовании которых даже не подозревал. Сериал «Закрыть гештальт» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс и в онлайн-кинотеатре Okko. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

В августа — «Засланец из космоса» (продолжение 2 сезона)

Доктор Гарри Вендершпигль (Алан Тьюдик) — отшельник в небольшом городке в Колорадо. Ещё он — пришелец, который на самом деле упал на Землю и занял тело врача. В новом сезоне Гарри ждет удивительное путешествие в Нью-Йорк и знакомство с весьма незаурядной персоной. К актерскому составу шоу присоединится Алекс Борштейн («Удивительная миссис Мейзел»). Сериал входит в Топ-250 лучших сериалов по мнению пользователей Кинопоиска. Новые эпизоды второго сезона сериала «Засланец из космоса» будут доступны эксклюзивно на Кинопоиске по подписке Плюс в трех вариантах озвучки: с оригинальной аудиодорожкой и русскими субтитрами, в классической закадровой озвучке и озвучке студии «Кубик в кубе». Первый сезон также доступен на сервисе. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 8 августа — «Дылды» (3 сезон)

Премьера на Кинопоиске и на more.tv. В третьем сезоне комедийного хита Павел Деревянко возвращается к роли тренера Ковалева, собравшего в себе все стереотипы о мужчинах, но вынужденного работать с женской командой. Ковалев переживает тяжелый жизненный кризис, и помочь ему могут только психотерапия и возвращение в волейбол. Но работать над собой оказывается совсем непросто. Особенно, когда вторым тренером становится феминистка Лера, готовая поставить под сомнение все его принципы. Третий сезон сериала «Дылды» будет доступен more.tv и на Кинопоиске по подписке Плюс Мульти c more.tv. Предыдущие сезоны также доступны на сервисе. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 18 августа — «Стая»

Премьера на Кинопоиске и на more.tv. Юные правонарушители в рамках экспериментальной программы отправляются в горы. Они настолько разные, что вряд ли когда-нибудь встретились бы в обычной жизни. Каждый — яркая личность со своей мрачной историей. Каждому придется по-новому раскрыться в диких условиях. Им предстоит проложить тропу через опасный горный перевал под контролем психолога-воспитателя Риты (Агата Муцениеце). Все меняется, когда ночью в палаточном лагере происходит трагедия. Подростки понимают, что будут главными подозреваемыми, и решают бежать, взяв Риту в заложницы. На их поиски отправляются муж Риты (Макар Запорожский) и отец одного из ребят (Александр Робак), не подозревая, что им предстоит узнать и с чем столкнуться в процессе. Харизматичные юные герои посреди дикой природы начинают строить новую жизнь и превращаются в настоящую «стаю». Правда, в команде есть тот, кто никогда не должен был оказаться в экспедиции — человек, который раскроет в ребятах самые темные стороны. Сериал «Стая» будет доступен на more.tv и на Кинопоиске по подписке Плюс Мульти c more.tv. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

Уже на Кинопоиске — ГЛАВНАЯ РОЛЬ

Абсурдная комедия о кино, сорвавшая бурные овации на Венецианском кинофестивале-2021. Тщеславный миллиардер задался целью вписать свое имя в историю, взявшись за создание идеального фильма. Сценарий — книга Нобелевского лауреата, режиссер — модная и эксцентричная, в главных ролях — разбитной секс-символ кумир миллионов и высоколобый драматический актер. Ждать шедевра или ждать беды? В главных ролях — Антонио Бандерас и Пенелопа Крус. Фильм ГЛАВНАЯ РОЛЬ будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.



Для всей семьи

С 15 августа — КОАТИ. ЛЕГЕНДА ДЖУНГЛЕЙ

Далеко в таинственных джунглях Амазонии живет обаятельный и храбрый зверек Коати. Вместе с верными друзьями — бабочкой и непоседливого лягушонком, он отправится в захватывающее приключение. Им предстоит остановить землетрясение, разгадать загадку бушующего вулкана, спасти жителей джунглей от коварной змеи и доказать, что героем может стать каждый — стоит только поднять свой пушистый хвост. Мультфильм КОАТИ. ЛЕГЕНДА ДЖУНГЛЕЙ будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

Уже на Кинопоиске — КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ

Вечно молодой и всегда с иголочки одетый Кощей вот уже триста лет не может найти себе невесту. Он и запугивал, и похищал, и превращал в лягушек разнообразных царевен, но эти ухаживания так и не помогли принцу тьмы. Тем временем прекрасная богатырша Варвара только и делает, что отбивается на арене от женихов, позарившихся на ее приданое. Царь Горох надеется добраться до Варвары с помощью кощеевой иглы. Вот только одного он не учел — смерть Кощея хоть и заключена в игле, но в его сердце еще может ожить любовь. Мультфильм КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

В августе — БРАТЦЫ КРОЛИКИ: ПАСХАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ

Кролик Макс жил беззаботной жизнью, пока однажды лапы не привели его в компанию талантливых и ловких зайцев. Они — стражи праздника Пасхи, и именно они отвечают за то, чтобы все пасхальные яйца были надежно спрятаны. Неожиданно для самого себя Макс оказался по уши в приключениях! Теперь он должен возглавить важнейшую миссию по спасению долгожданного праздника Пасхи. Мультфильм БРАТЦЫ КРОЛИКИ: ПАСХАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ будет доступен в магазине Кинопоиска. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 7 августа — ПОБЕГ ИЗ КОСМОСА

Познакомившись в лесу с пришельцем Эви, медведь Брэмбл становится обладателем суперспособностей. Народ Эви покинул Землю миллионы лет назад. Эви вернулся, чтобы передать новейшую технологию землянам, а также в надежде найти древний город и, может быть, свою семью. Однако следом за Эви из космоса прибывают пираты, которые хотят захватить власть во Вселенной. Медведь Брэмбл и его пушистые друзья решают помочь новому другу Эви, а заодно и спасти Вселенную. Мультфильм ПОБЕГ ИЗ КОСМОСА будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

Уже на Кинопоиске — «Роботы-поезда. Теневая энергия»

На Мир Поездов надвигается новая угроза — теневая энергия, изобретение Мастера Икса. Его соратник Дюк приходит на помощь Дозору Поездов и переходит на его сторону. Битва против обновленного Мастера Икс приближается. Макси и Кей не могут рассеять теневую энергию в одиночку. С помощью Дюка Мастер Икс может быть побежден — но какой ценой? Мультсериал «Роботы-поезда. Теневая энергия» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 1 августа — «Легенды Спарка» (1 сезон)

Мультсериал о приключениях автомобиля по имени Спарк, который работает простым механиком в сервисе Старлайт. Он мечтает стать Супергонщиком и успешно преодолеть все самые сложные треки, тем самым победив самых сильных соперников. Путь его не прост, но он не один. Вместе с друзьями Спарк научится взаимопомощи, поддержке и справится со всеми трудностями. Мультсериал «Легенды Спарка» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

В августе — «Эрнест и Селестина» (2 сезон)

Медведь Эрнест — клоун и музыкант — однажды приютил в своем доме мышку Селестину — сиротку, сбежавшую из подземного мира своих сородичей. Они всячески помогают друг другу и готовятся к грядущей спячке Эрнеста: нужно позаботиться об их диком гусе Биби, сходить на бал мышей и отпраздновать первый день зимы. Новый сезон мультсериала «Эрнест и Селестина» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Первый сезон также доступен на сервисе. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 1 августа — «Робозуна» (1 и 2 сезоны)

Отважный и непоседливый подросток по имени Эристон и его друг-робот Мэнгл бросают вызов боевым машинам и опасной империи Корвус, захватившей родную планету главного героя. Мультсериал «Робозуна» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

Драмы

С 13 августа — «Порт»

Лев Гарин, харизматичный, но коррумпированный таможенник, оказывается перед сложным выбором: уступить шантажистам и поставить под угрозу свою карьеру — или не уступить и поставить под угрозу жизнь своей возлюбленной Ариадны, бесследно пропавшей вместе с мужем-бизнесменом. Не рассчитывая спастись самому, но отчаянно пытаясь найти способ спасти семью, Лев стремится понять, кто и за что ему мстит. В главной роли — Роман Маякин. Сериал «Порт» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс и на видеосервисе Wink. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 28 июля — «Оффлайн»

Никита Ефремов и Денис Шведов в криминальной истории про Даркнет. BeHappy — секретное невидимое приложение, которое служит для покупки наркотиков через смартфон. Его пользователи сталкиваются с серьезным противником, который прячется под именем Анонимус. Он сообщает им, что сумел раскрыть данные всех, кто когда-либо пользовался этим приложением и теперь он дает им выбор — пойти в полицию и во всем признаться или сыграть в игру со смертью. Сериал «Оффлайн» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 4 августа — «Жиза» (1 сезон)

Доведенные до отчаяния пятнадцатилетние детдомовцы — самая красивая девочка класса Полина и безответно влюбленный в нее Якут — решают сбежать из маленького провинциального городка, украв деньги главаря местной подростковой банды. Но побег полон смертельных опасностей. Справятся ли ребята и что ждет их в новой жизни? В главных ролях — Валентина Ляпина («Этерна») и Максим Сапрыкин («Крюк»). Сериал «Жиза» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 15 августа — ПОЖАРЫ

Семейная драма от режиссера Дени Вильнева, фильм-номинант на премии «Оскар» и «Сезар». Брат и сестра Марван получают завещание матери. Ее последняя воля гласит, дети должны разыскать отца, которого считали умершим, и брата, о существовании которого даже не подозревали. Жанна и Симон узнают, что мать тщательно скрывала от них многие обстоятельства своей трагической судьбы. Фильм ПОЖАРЫ будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 3 августа — «Мука» (1 сезон)

Криминальная драма в духе «Гоморры» от создателей сериалов «Элита» и «Телефонистки». История превращения хорошего, но бедного испанского парня в главу картеля и криминального авторитета. Не желая жить в нищете, Сито устраивается в помощники к главе крупнейшего клана контрабандистов. Проработав некоторое время под его началом, Сито основывает собственную преступную ячейку. Мини-сериал «Мука» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс в озвучке студии «Кубик в кубе». Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.



Дорамы и аниме

С 1 августа — «Красная манжета» (1 сезон)

Трагичная история любви императора Чосона по мотивам реальных событий. Ли Сан старательно учится, надеясь однажды стать мудрым правителем — в отличие от своих предков-тиранов. Юная и свободолюбивая Сон Док Им, живущая при дворе, понимает, какая судьба ей уготована, но не хочет стать одной из множества женщин императора. Их случайная встреча меняет все: Ли Сан влюбляется и предлагает девушке стать своей наложницей, и Сон Док Им оказывается перед нелегким выбором. Сериал «Красная манжета» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 1 августа — «Призрачный доктор» (1 сезон)

Чха Ён Мин — гениальный врач и высококвалифицированный кардиоторакальный хирург, но высокомерный и эгоистичный человек. Го Сын Так, который, хоть и обладает отличными медицинскими знаниями, плохо справляется со своими обязанностями, так как ему мешает боязнь крови. Однажды дух Ён Мина вселяется в тело Сын Така — полной его противоположности, от навыков до характера. Сериал «Призрачный доктор» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 1 августа — «У меня есть цель» (1 сезон)

История о девушке, которая мечтает отомстить тем, кто, по ее мнению, испортил ей жизнь. Ли Со Хён 20 лет. Она бросила школу и иногда совершает кражи, чтобы прокормить себя. Ли Джэ Ён владеет небольшим рестораном, где подают блюда из курицы. Он отзывчив и часто помогает людям, которые оказались в тяжелой ситуации. Их встреча изменит жизни обоих навсегда. Сериал «У меня есть цель» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 1 августа — «Черное солнце» (1 сезон)

Джи Хёк — один из лучших агентов корейской службы внешней разведки. Однажды он исчезает во время миссии на границе с Китаем и через год внезапно появляется в консульстве Кореи, не помня ничего, что произошло с ним с момента пропажи. Его переводят в отдел, который занимается решением заурядных повседневных проблем. Теперь его миссия — спасать людей. А также вспомнить, что именно с ним произошло. Сериал «Черное солнце» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

В августе — «Боевой континент» (1 сезон)

Тан Сань, один из самых талантливых учеников клана боевых искусств, крадет запретные знания своих мастеров. Это преступление карается смертью, и Тан кончает жизнь самоубийством, а затем возрождается на Боевом континенте — месте, где у каждого есть свой дух, и где выживают только сильнейшие. Однако здесь Тан — сын кузнеца, а его дух — самый слабый в этом мире. Аниме-сериал «Боевой континент» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

В августе — «Путешествие к бессмертию» (1 сезон)

Обычный деревенский мальчишка случайно становится учеником небольшой секты. Несмотря на поджидающие его трудности, он сразится с демонами и древними небожителями, чтобы найти свой собственный путь к бессмертию. Мультсериал «Путешествие к бессмертию» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

По подписке Плюс Мульти с Амедиатекой

В августе — «Город на Холме» (3 сезон)

События третьего сезона сериала «Город на холме» разворачиваются после того, как карьера Джеки Рора (Кевин Бэйкон) претерпела серьезные изменения. Однако это не значит, что их пути с окружным прокурором Декурси Уордом (Элдис Ходж) окончательно разошлись. Они снова пересекутся, когда последний приступит к новому расследованию. Новый сезон сериала «Город на Холме» будет доступен в Амедиатеке и по подписке Плюс Мульти с Амедиатекой на Кинопоиске. Первые два сезона также доступны на сервисах. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 2 августа — «Индустрия» (2 сезон)

Продолжение продюсерского проекта Лины Данэм, создательницы легендарных «Девочек». Второй сезон сериала «Индустрия» покажет, как главные герои и героини борются за место под солнцем в постковидном мире. После неудачного финансового года руководство ужесточает контроль над всеми операциями, поэтому будущим звездам мира больших денег нужно трудиться еще усерднее. В новом сезоне к актерскому составу присоединился Джей Дюпласс. Новый сезон сериала «Индустрия» будет доступен в Амедиатеке и по подписке Плюс Мульти с Амедиатекой на Кинопоиске. Первый сезон также доступен на сервисах. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 4 августа — «Бесконечная ночь» (1 сезон)

Захватывающий фантастический триллер в духе «Очень странных дел». Сериал «Бесконечная ночь» рассказывает о скромной семнадцатилетней девушке по имени Ева, которая знакомится с группой странных подростков. Их мало заботит учеба и вообще обычная жизнь — благодаря специальному препарату они свободно перемещаются между своими мечтами и реальностью. Однако постепенно такие путешествия становятся все опаснее, а эскапистские сны превращаются в кошмары. Кажется, только у Евы есть ключ от жуткого лабиринта, в который ребята поневоле себя загнали… Сериал «Бесконечная ночь» будет доступен в Амедиатеке и по подписке Плюс Мульти с Амедиатекой на Кинопоиске. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 9 августа — «Дамы шутят по-черному» (3 сезон)

Бронебойный проект комедиантки и актрисы Робин Тиди снова в строю. Третий сезон скетч-шоу «Дамы шутят по-черному» верен себе: здесь по-прежнему много острого и подчас откровенно абсурдного юмора, рефлексии по поводу своего места в мире и потрясающих звездных гостей. Новый виток шоу высоко оценили критики: 89% положительных рецензий на сайте Rotten Tomatoes. Новый сезон шоу «Дамы шутят по-черному» будет доступен в Амедиатеке и по подписке Плюс Мульти с Амедиатекой на Кинопоиске. Первые два сезона также доступны на сервисах. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

Пополнение каталога

С 28 июля — «Ты — моя жизнь»

Эсперанса Муньос, она же Монита — профессиональный боксер в категории полулегкого веса. После серьезной травмы руки ей приходится оставить боксерский ринг. В поисках работы Монита приходит в частную компанию, хозяином которой является Мартин Кесада, бывший автогонщик. Он принимает Эсперансу на работу в качестве своей личной ассистентки, и постепенно она становится неотъемлемой частью его жизни. В главных ролях — звезды сериала «Дикий ангел» Наталья Орейро и Факундо Арана. Сериал «Ты — моя жизнь» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 5 августа — ТЯЖЕЛАЯ ПОЕЗДКА

Фильм-призер Варшавского кинофестиваля-2018. В небольшом финском городке четыре друга играют хэви-метал в подвале дома и по совместительству оленьей фермы одного из них. Заезжий иностранец оказывается промоутером крупного норвежского метал-фестиваля, и ребята дают ему свою демо-запись. Теперь вся деревня думает, что они — настоящие рок-звезды, и ребятам приходится привыкать к неожиданно свалившейся на них популярности. Фильм «Тяжелая поездка» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 7 августа — ДЕРЗКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ

Наследник богатого семейства собирает команду из пяти суперпрофессионалов, чтобы реализовать план дерзкого ограбления. Им предстоит украсть нефть, спрятанную в туннеле на глубине десятков метров под землей. В главных ролях — звезды южнокорейских дорам Со Ин-гук и Ли Су-хёк. Фильм «Дерзкое ограбление» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 13 августа — ЧЕТЫРЕ ХОРОШИХ ДНЯ

Фильм-номинант на премию «Оскар-2022». Драма, снятая по мотивам реальных событий. 31-летняя героиновая наркоманка Молли надеется преодолеть десятилетнюю зависимость, чтобы вернуть себе опеку над детьми. Чтобы получить укол антидота, ей необходимо продержаться без наркотиков неделю. Последние четыре дня оказываются особенно тяжелыми, но помочь Молли берется ее пожилая мать Деб. В главных ролях — Мила Кунис и Гленн Клоуз. Фильм «Четыре хороших дня» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 19 августа — ТЕД К. УНАБОМБЕР

История о том, как талантливый математик и философ Тед Качинский стал террористом по прозвищу Унабомбер. 17 лет он рассылал бомбы ученым, которые поддерживали научный прогресс, потому что считал, что современные технологии — это худшее, что когда-либо случалось с человечеством, и продвигать их — не что иное, как преступление. В главной роли — Шарлто Копли («Хардкор», «Район №9»). Фильм ТЕД К. УНАБОМБЕР будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 23 августа — КОНЕЦ ПУТИ

Отцу и сыну предстоит вместе отправиться в далекое путешествие к затерянному в горах озеру. Поездка обещает быть не из приятных, ведь они терпеть друг друга не могут. Но последнее желание жены и матери заставит их вновь узнать друг друга. В главных ролях — Логан Лерман и Джон Хоукс. Фильм КОНЕЦ ПУТИ будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 22 августа — ДЕВЯТЬ ДНЕЙ

Фильм-лауреат кинофестиваля «Санденс». Отшельник живет в доме, расположенном за границами обычной реальности. Он проводит собеседования с нерожденными душами, чтобы выбрать ту, что достойна появиться на свет. В фильме снимались Зази Битц, Билл Скарсгард, Бенедикт Вонг, Уинстон Дьюк и другие. Фильм ДЕВЯТЬ ДНЕЙ будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 19 августа — ГОРОД ТАЙН

Криминальная драма по бестселлеру Джейн Харпер «Засуха». Детектив Аарон Фальк приезжает в родной город на похороны своего старого друга Люка. Факты указывают на то, что тот убил жену и сына, а потом застрелился сам, но знавшие Люка не могут в это поверить. Неохотно принявшись за расследование, Фальк вскоре обнаруживает связь между этим делом и давним событием — смертью семнадцатилетней Элли, их общей с Люком подруги. В главной роли — Эрик Бана. Фильм ГОРОД ТАЙН будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

Уже на Кинопоиске — НЕОСПОРИМЫЙ 4

Во время квалификационного матча Бойка случайно убивает соперника — российского бойца Виктора Грегова. Терзаемый чувством вины, Бойка отправляется в Россию к вдове Грегова, но обнаруживает, что та фактически находится в рабстве у криминального авторитета Зураба. Бойка решает помочь ей обрести свободу, но для этого ему предстоит сойтись в поединках с самыми опасными бойцами страны. Фильм НЕОСПОРИМЫЙ 4 будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане

С 16 августа — КАК УБИЛИ ДЖОНА КЕННЕДИ

Более полувека правительство скрывало от всего мира детали убийства тридцать пятого президента США Джона Кеннеди. Мы по-прежнему не знаем, кто организовал это дерзкое убийство и кто на самом деле спустил курок. Режиссер Оливер Стоун, вооружившись новыми секретными документами, одним из первых пытается докопаться до истины. Фильм «Как убили Джона Кеннеди» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане

С 19 августа — СТЕЙК ОТ КУТЮР

Чарли — редактор модного журнала, она красива и успешна. В наследство ей достается семейный бизнес — мясная лавка в Париже. Девушка, привыкшая к модным показам и фотосессиям, не знает, что с ней делать и мечтает от нее поскорее избавиться. Пока не знакомится с Марсиалем — красавцем-мясником, работавшим у ее отца. Могут ли полные противоположности влюбиться? Фильм СТЕЙК ОТ КУТЮР будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 19 августа — ТОЧКА ОТСЧЕТА

Мужчина и женщина приходят в себя в незнакомом месте. Они не знают, кто они и откуда и как там оказались. Пытаясь найти выход из сложившейся ситуации, герои постепенно начинают узнавать правду друг о друге и о своей жизни в прошлом. Но, чего бы им ни удалось достичь за время бодрствования, каждый новый день они вновь просыпаются на том же самом месте в одно и то же время. Фильм ТОЧКА ОТСЧЕТА будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.