«КиноПоиск» представил главные премьеры нового сезона

Комедийные сериалы, драматические проекты и фантастические истории

Подписчиков сервиса «КиноПоиска» ждут продолжения популярных комедийных сериалов, драматические сериалы со звездным актерским составом, фантастические истории и новые проекты с харизматичными героями.

В линейку нового сезона вошли вторые сезоны комедийных хитов «КиноПоиска» «Последний министр», «Проект "Анна Николаевна“», «Беспринципные», политический триллер «Спойлер», а также ранее не анонсированные проекты КиноПоиска: комедийный сериал «Закрыть гештальт» от сценариста Дмитрия Лемешева и режиссера Максима Пежемского, работавших над «Проектом "Анны Николаевна“»; семисерийная драма «Нулевой пациент» о первой вспышке ВИЧ в Советском Союзе от режиссеров Евгения Стычкина и Сергея Трофимова с Никитой Ефремовым в главной роли; комедия «Конец света» про надвигающийся из Чертанова апокалипсис; экранизация цикла романов Веры Камши — сериал «Этерна»; а также полнометражный фильм ОРЕЛ И РЕШКА. КИНО с Екатериной Варнавой, Александром Гудковым и Сашей Бортич.

Также в линейку проектов вошел новый совместный проект «КиноПоиска» и Bubble Studios — сериал «Фурия» по мотивам одноименной серии комиксов, выходившей в России в 2012–2016 годах. Главная героиня — профессиональная воровка и акробатка Ника Чайкина, член команды Международного агентства контроля. Вселенная «Фурии» будет пересекаться со вселенной МАЙОРА ГРОМА.

Также сервис объявил о громкой зарубежной премьере на «КиноПоиске» — новый фильм Гая Ричи ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА» о спецагенте, который должен найти и остановить поставщиков смертоносного оружия, угрожающего всему человечеству. Фильм появится эксклюзивно в подписке Плюс после премьеры в кинотеатрах.

Подробнее о премьерах «КиноПоиска» в новом сезоне

ПРОДОЛЖЕНИЯ ЛЮБИМЫХ КОМЕДИЙ

«Беспринципные» — второй сезон популярного комедийного сериала по рассказам Александра Цыпкина о неприличных историях из жизни приличных, казалось бы, людей. На Патриаршие вернутся полюбившиеся зрителям герои в исполнении Павла Деревянко, Ингеборги Дапкунайте, Николая Фоменко, Оксаны Акиньшиной, Юрия Колокольникова, Павла Табакова, Аглаи Тарасовой.

Производством занимается компания «Медиаслово». Продюсеры — Данила Шарапов, Петр Ануров, Ольга Филипук. Режиссер — Роман Прыгунов. Премьера пройдет осенью 2021.

«Последний министр» — продолжение сатирической комедии Романа Волобуева про министра Тихомирова. Премьера первой серии нового сезона состоялась на фестивале «Кинотавр». У Евгения Тихомирова ворох новых проблем. Над его министерством перспективного планирования сгущаются тучи, бюрократический ад становится все более кромешным, а под самого Тихомирова начинают копать. Да и верные соратницы начинают перетягивать одеяло на себя. Выдержат ли нервы неутомимого чиновника?

Производство — «Среда». Продюсерами значатся Иван Самохвалов, Александр Цекало, Ольга Филипук, Дмитрий Нелидов. Режиссер — Роман Волобуев. Премьера пройдет скоро.

НОВЫЕ КОМЕДИИ

«Закрыть гештальт» — новая комедия от сценариста Дмитрия Лемешева и режиссера Максима Пежемского, работавших над «Проектом "Анны Николаевна“». Обычный водитель такси обретает необычный дар — слышать и видеть души умерших. Теперь ему приходится совмещать свою привычную жизнь и общение с назойливыми мертвецами, которым он должен непременно помочь закрыть их гештальты.

Производство — «Лунапарк», продюсерами выступают Дмитрий Нелидов, Александра Ремизова, Ольга Филипук. Режиссер — Максим Пежемский, премьера — скоро

ОРЕЛ И РЕШКА. КИНО — в новогодние каникулы на экраны вернется популярное телешоу, на этот раз в виде полнометражного фильма. Программа «Орел и решка» находится на грани закрытия. Ведущие, режиссеры, операторы покинули проект, а те, кто остался, находятся не в лучшей форме. Чтобы избежать краха, продюсеру программы придется пойти на отчаянный шаг — устроить съемки программы в одной из самых закрытых стран мира. Ведущих сыграли Александра Бортич и Александр Молочников, режиссера — Александр Гудков, продюсера — Екатерина Варнава.

Производство — Big Mama Production. Продюсеры — Нателла Крапивина, Владимир Маслов, Александр Емельянов, Елена Синельникова, Евгений Синельников, Никита Чижов. Режиссером проекта стал Вазген Каграманян. Премьера — новогодние каникулы 2022.

НОВЫЕ ДРАМЫ

«Спойлер» — политический триллер по сценарию Сергея Минаева. Для победы на выборах губернатору в помощь берут спойлера — бизнесмена Андрея Оболенского, который должен перетянуть голоса главного конкурента, но не победить. Начинается большая политическая игра, и ее исход непредсказуем. В главных ролях — Максим Матвеев, Олег Меньшиков, Артем Михалков, Светлана Ходченкова, Юлия Снигирь, Алексей Гуськов.

Производство — «Медиаслово». Продюсерами также выступают Даниил Шарапов, Петр Ануров, Ольга Филипук. Режиссер — Дмитрий Тюрин. Премьера — скоро.

«Нулевой пациент» — семисерийный проект о первой в СССР вспышке ВИЧ с Никитой Ефремовым в главной роли. 1980-е, в небольшом калмыцком городе Элисте в детской больнице происходит вспышка ВИЧ. Драматическая история о том, как сохранить человечность в нечеловеческих обстоятельствах. Режиссер — Евгений Стычкин («Контакт»), оператор — Сергей Трофимов («Вертинский», «Аванпост»).

Производством занимается «Среда». Продюсерами выступают Иван Самохвалов, Александр Цекало, Александра Ремизова, Ольга Филипук. Режиссер — Евгений Стычкин, Сергей Трофимов. Сценарий — Олег Маловичко. За операторскую работу отвечает Сергей Трофимов. Премьера — весна 2022

ФАНТАСТИКА

«Конец света» — мистическая комедия от шоураннера «Я не шучу». Если грядет апокалипсис, то почему бы ему не начаться в Москве? В районе Чертаново, известном периодическими вторжениями и притяжениями, внезапно объявляется сам Князь Тьмы. Он собирается устроить бестолковому человечеству конец света, но для этого ему нужна помощь сына — тридцатилетнего кассира супермаркета из Чертанова.

Производство — «Лунапарк». Продюсерами проекта выступают Дмитрий Нелидов, Александра Ремизова, Ольга Филипук. За сценарий отвечает Дмитрий Лемешев, шоураннером и режиссером стал Александр Незлобин. Премьера — весна 2022

«Этерна» — фэнтези-сага по циклу романов Веры Камши «Отблески Этерны» — лучшему историческому фэнтези на постсоветском пространстве по версии «Мира фантастики». В эти новогодние праздники на «КиноПоиске» выйдет первый эпизод «Этерны», а остальные серии зрители смогут увидеть в начале 2023 года. На планете Кэртиана, где жизнь напоминает Европу XVII века, идет ожесточенная борьба за власть. Знать сражается за трон, а мистики хотят подчинить себе весь мир. Но все они, похоже, забыли, что близится Великий Излом. И последствия могут обернуться катастрофой для всей планеты.

Производство — The Black Prince. Продюсерами выступают Евгений Баранов, Евгений Рене, Дмитрий Нелидов, Ольга Филипук, Владислав Рубин. Режиссер — Евгений Невский. Премьера состоится на новогодних праздниках 2022.