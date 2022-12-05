«Кинопоиск» презентовал премьеры декабря 2022 года

Новый сезон «Беспринципных», «Детство Шелдона» и многое другое

Главные премьеры месяца

С 1 декабря — «Беспринципные» (3 сезон)

Новые неприличные истории из жизни очень приличных москвичей от писателя и сценариста Александра Цыпкина. «Тот, кто на Патриках с жизнью справился, того уже ничем не удивишь», — говорит Славик, скатившийся вниз по социальной лестнице и теперь живущий в каморке дворника. К третьему сезону жизнь на Патриках потрепала его больше всех, но и других героев она не пощадила. Генерал Хадяков борется с апатией, Юля и Паша продолжают искать легких денег, Вера и Рома наконец-то понимают, что вместе им лучше, чем порознь, а Ира все так же держит на коротком поводке Костика. В сериале снимались Павел Деревянко, Ингеборга Дапкунайте, Николай Фоменко, Максим Виторган, Аглая Тарасова, Павел Табаков, Оксана Акиньшина, Кристина Бабушкина, Юрий Колокольников, Надежда Михалкова и другие. Новый сезон сериала «Беспринципные» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс, в онлайн-кинотеатре Start и на видеосервисе Wink. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

В декабре — МАЖОР В СОЧИ

Полнометражное продолжение от Плюс Студии криминальной франшизы с Павлом Прилучным в главной роли. Московские массивные здания и оживленные дороги Мажор сменит на живописные курортные виды, домик в горах и извилистые серпантины. Туда он перебирается вместе с дочерью Соней, где у них появился свой семейный бизнес — эко-отель. Но еще до открытия все идет наперекосяк. Вначале в гостинице устраивают погром, затем Соколовский наткнется на местного мажора и перейдет дорогу сочинскому воротиле, который планирует снести целый жилой квартал, чтобы построить на его месте винодельню. Фильм «Мажор в Сочи» будет доступен эксклюзивно на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 9 декабря — «Роковой патруль» / Doom Patrol (4 сезон)

Продолжение сериала о супергероях-неудачниках. Разбившийся в аварии гонщик, получивший заряд радиации пилот, девушка с 64 личностями, изуродованная актриса, парень-киборг, а во главе этой команды бедолаг — сумасшедший ученый. Они находят своим сверхспособностям применение, а себе — новый смысл жизни. Теперь они — Роботмен, Негативный Человек, Безумная Джейн, Эласти-герл и Киборг. В сериале снимались Мэтт Бомер, Дайан Герреро, Алан Тьюдик, Брендан Фрейзер и другие. Новый сезон сериала «Роковой патруль» будет доступен эксклюзивно на Кинопоиске по подписке Плюс в озвучке студии «Кубик в кубе». Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 28 декабря — «Детство Шелдона» / Young Sheldon (5 сезон)

Новые истории из непростого детства вундеркинда Шелдона Купера. Родители юного гения не разделяют увлечения сына наукой: его мать очень религиозна, а отец, бывший футбольный тренер, предпочитает проводить вечера в компании пива и телевизора. Со сверстниками тоже не ладится, ведь Шелдона куда больше детских игрушек интересует, где можно взять обогащенный уран для научных экспериментов. Новый сезон сериала «Детство Шелдона» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс в озвучке студии «Кураж-Бомбей». Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 22 декабря — «Территория» (1 сезон)

В глубинке средней полосы России происходит череда странных убийств, беспредельных по своей жестокости и дерзости. В помощь местной полиции из Москвы присылают странного человека по имени Савва. Он — опытный «следак», который привык работать в одиночку и умеет «достать» нутро человека. Савва получает в напарники местного оперативника Андрея, который не просто вырос в этих местах, но связан с ними личной трагедией: он пытается спасти родную сестру и, одновременно, свести счеты с местными авторитетами. Зная об этом, Савва использует его драму для достижения своей цели. В сериале снимались Кирилл Пирогов, Петр Федоров, Роман Маякин и другие. Сериал «Территория» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс и на видеосервисе Wink. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

В декабре — «Королевство» / Riget (3 сезона)

Долгожданное продолжение нашумевшего в 1990-х хоррор-сериала от Ларса фон Триера. Королевский госпиталь — больница, расположенная на старом болоте, где когда-то размещались резервуары с отбеливателем для стирки, а теперь принимают пациентов со всей Дании. Все почести и лавры в больнице отдаются пятерым «великим», среди которых — доктор Крюгер. Однако в Королевстве, как называют больницу сотрудники, все не так просто, и в его стенах есть место не только для науки, но и для чего-то потустороннего, странного и пугающего. Сериал «Королевство» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс и в онлайн-кинотеатре Okko. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.



Документальное кино

Уже на Кинопоиске — ГУНДА

Фильм — участник и призер множества европейских кинофестивалей. Картина документалиста Косаковского посвящена свинье, корове и курице. Норвежская свинья Гунда кормит недавно родившихся поросят, звонко похрюкивает, ковыряя пятачком в земле, вальяжно принимает грязевые ванны. Но однажды в ее жизни происходит драма, которая заставляет зрителя задуматься о врожденной ценности жизни и тайне всего животного сознания, в том числе и нашего собственного. Фильм «Гунда» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 15 декабря — МАРАДОНА. СМЕРТЬ БОГА

История о том, как жизнь одного из самых величайших футболистов всех времен Диего Марадоны превратилась в полнейшее безумие: пристрастие к наркотикам, насилие, реабилитация на Кубе, публичные срывы, измены, внебрачные дети. Все это окончательно испортило его отношения с семьей и подорвало его собственную жизнь. Так кто же тут главный виновник — он сам или бесчисленные толпы поклонников и журналистов, без конца его преследовавших? Фильм «Марадона. Смерть бога» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.



Драмы

С 8 декабря — «Актер» (1 сезон)

Актер-неудачник Иван Липатов получает шанс сыграть самую сложную роль в своей жизни — роль реального человека, у которого есть семья, работа и очень много проблем, от решения которых зависит безопасность большого количества людей. В главных ролях — Григорий Чабан и Клавдия Коршунова. Сериал «Актер» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс и на видеосервисе Wink. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 18 декабря — ЭМИЛИ

Своенравная Эмили Бронте почти не покидает родовое поместье в Йоркшире. Она живет в мире печальных грез, боготворит брата Бренуэлла, терпит покровительство старшей сестры Шарлотты. Однажды их дом принимает постояльца — обаятельного викария Уильяма Уэйтмана. Эмили влюбляется в него, переживая мгновения тайной страсти, бунт, взлеты и падения. Отказываясь жить с оглядкой на других, она бросает вызов себе и возлюбленному. В главной роли — звезда сериала «Сексуальное просвещение» Эмма Маккей. Фильм «Эмили» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

Уже на Кинопоиске — ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ НАРИСОВАЛ БОГА

История слепого художника, который обладает невероятным даром писать портреты людей по их голосам. Однажды его задерживает полиция по подозрению в совершении преступления сексуального характера. Портретист становится главным героем телепередач и жертвой информационного давления. Полицейскому (Кевин Спейси), ведущему дело художника, предстоит узнать, является ли он реальным преступником или все намного запутаннее, чем кажется на первый взгляд. Первая роль Кевина Спейси после скандального перерыва в карьере. Фильм «Человек, который нарисовал Бога» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 12 декабря — «Плакать нельзя» (1 сезон)

Русская эмигрантка в Скандинавии отправляет сына в школу, но тот не возвращается. В поисках ребенка она оказывается в тупике: по законам новой ювенальной юстиции ее сын является собственностью государства. В главных ролях — Светлана Чуйкина и Иван Янковский. Сериал «Плакать нельзя» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 10 декабря — ПЕСНИ ЛЕТА

Драма о поколенческих различиях от мастера якутского кино Дмитрия Давыдова. Одинокий старик живет в балагане у леса и занимается самогоноварением. На летние каникулы к нему приезжает внук-подросток. Внук недоволен и думает, что здесь ему будет скучно. Но не в этот раз: на крыше балагана появилось куриное гнездо, в котором каждое утро возникают яйца. Непонятно, откуда оно взялось и где сама курица. Через некоторое время на деда и внука сваливается незнакомец и так же таинственно исчезает. Череда удивительных встреч и событий сделает это лето незабываемым. Фильм «Песни лета» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

Уже на Кинопоиске — НАКАНУНЕ

Анне — тридцать шесть. Она выращивает собак на продажу и спит с женатым мужчиной. Максиму — шестнадцать. Максим проводит свои дни, тайно преследуя Анну, любовницу его отца. Максим покупает пистолет. Он хочет добиться справедливости в несправедливом мире, и единственный способ для него — это выстрел. В главных ролях — Дарья Екамасова и Артем Яковлев. Фильм «Накануне» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

Уже на Кинопоиске — САША

Пятнадцатилетняя Саша переезжает жить к отцу — чужому человеку, которого не видела много лет. Этому не рад ни он, ни она, но так уж вышло. Протестуя против решения, принятого за нее взрослыми, Саша бреется под ноль и сбегает из дома. В таком виде, короткостриженую и потерянную, местные подростки — Максим и девчонка по прозвищу Мышь — принимают Сашу за пацана. Так внезапно девушка получает возможность войти в новый для нее мир ровесников, увлекательный и опасный. Саша притворяется другим человеком, не подозревая, как далеко ее заведет этот обман. Фильм «Саша» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 16 декабря — АВТОСТОПОМ НА АВТОБУСЕ

После смерти жены Том отправляется на другой конец страны, пользуясь только местными бесплатными автобусами. Его маршрут глубоко символичен: ведь именно таким образом много лет назад они с женой приехали в их нынешний дом. Во время этого ностальгического путешествия Том становится настоящей знаменитостью и неожиданно для себя самого обретает будущее. В главных ролях — Тимоти Сполл и Филлис Логан. Фильм «Автостопом на автобусе» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 22 декабря — ПОГОНЯ ЗА СЧАСТЬЕМ

После кончины отца четверо братьев, находящихся не в ладах друг с другом, собираются провести несколько дней в летнем семейном доме на островах Магдалены. Каждый из них должен вспомнить, что такое быть счастливым. В главной роли — Франсуа Арно. Фильм «Погоня за счастьем» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

Уже на Кинопоиске — ШАГНИ ВПЕРЕД

Жизнеутверждающая драма от режиссера Седрика Клапиша. Элиза блистает на большой сцене. Выступления юной примы собирают полные залы, а критики превозносят ее до небес. Но все рушится в один миг: измена близкого человека и серьезная травма ставят крест на ее карьере. Не желая мириться с судьбой, бывшая балерина ищет вдохновение в современном танце. Фильм «Шагни вперед» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.



Детская анимация

С 1 декабря — «Фиксики» (5 сезон)

Продолжение мультсериала о маленьких человечках, которые живут внутри машин и приборов. Профессор Чудаков открывает музей занимательных наук. Он берет в помощники детей: ДимДимыча, Катю… и еще одного мальчика, внука музейного сторожа. А к фиксикам возвращается Мега — героиня фильма «Фиксики против кработов». Вперед, к новым приключениям и открытиям! Тыдыщ! Новый сезон мультсериала «Фиксики» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 1 декабря — «Барбапапа» (1 и 2 сезоны) и «Барбапапа: большая счастливая семья!» (1 сезон)

Детская классика европейской анимации и ее современный перезапуск. Улыбчивый Барбапапа — глава большого дружного семейства. Он может принять любую форму. Все очень любят Барпапапу за его доброту. Для своей семьи Барбапапа построил дом недалеко от деревни, где живут Катя и Федя. Нет таких трудностей, их которых Барбапапа не смог бы найти выход. Он всегда готов прийти на помощь. Сила воображения и несколько превращений выручают его в любой ситуации! Мультсериалы «Барбапапа» и «Барбапапа и семья» будут доступны на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступны в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 15 декабря — «Школа Кролика Бобо»

Милый и добрый Кролик Бобо растет и развивается вместе с маленькими непоседами. Учит их говорить, читать, считать, знакомит с различными предметами, фигурами, цветами, животными. Предлагает увлекательные игры, исполняет веселые песенки и обязательно хвалит детишек за успехи. Мультсериал «Школа Кролика Бобо» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

В декабре — «Робин Гуд: озорство в Шервуде» (2 сезона)

Робин из Локсли — отважный, щедрый и добрый подросток. Ему часто хватает терпения, чтобы хорошенько продумать план, и ловкости, чтобы совершить очередной акробатический трюк, но, вооружившись луком, чувством юмора и верными друзьями-разбойниками, он всегда готов противостоять коварным планам юного принца Джона. Мультсериал «Робин Гуд: озорство в Шервуде» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

В декабре — «Пиноккио и заколдованная деревня» (1 сезон)

Приключения Пиноккио и его друзей — дочки огра и отпрыска эльфа, дочери Спящей Красавицы, сына Прекрасного Принца и даже сына Большого и Страшного Волка — в волшебной деревне, расположенной между таинственным лесом и сверкающим озером. Эта веселая компания не скучает ни минуты: ссорится и мирится, играет и исследует мир вокруг. Мультсериал «Пиноккио и заколдованная деревня» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 1 декабря — «Элла, Оскар и Шу»

Жизнерадостная умница, веселый озорник и маленькое любопытное облачко — перед вами Элла, Оскар и Шу, трое друзей, которым никогда не скучно. Выследить динозавров, устроить экспедиции по загадочному лесу, помочь Санта Клаусу с рождественскими хлопотам — им интересно все! Каждый день для них — приключение и возможность узнать нечто новое и страшно увлекательное. Мультсериал «Элла, Оскар и Шу» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане

С 1 декабря — «Квадропес и круглокот»

Квадропес живет в своем квадратном доме со своей квадратной семьей, в то время как круглокот кружит вокруг своего круглого сада. Увлекательные приключения Квадропса и Круглокота: они соперничают, меняются ролями, развлекаются, воюют за внимание хозяев, спасаются от облака божьих коровок, а также ведут собственные блоги, всячески проявляя свою натуру. Мультсериал «Квадропес и круглокот» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане

С 1 декабря — «Здравствуй, мир!»

Истории о том, как животные ведут себя в естественной среде обитания — от рождения, когда они готовы сказать: «Здравствуй, мир!», до перехода во взрослую жизнь. Животные размышляют вслух, беседуют с природой и делятся своими надеждами, желаниями, страхами и радостями, которые занимают их с момента появления на свет. Мультсериал «Здравствуй, мир!» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане

С 1 декабря — «Зук»

Зук — восьмилетняя зеленоволосая ведьма и дочь двух колдунов, которая летает на метле среди городских многоэтажек. Она посещает Школу магии и мечтает помогать другим своим колдовством. Но каждый раз случаются ситуации, противоречащие добрым намерениям ведьмочки. В конце концов ей всегда удается исправить ошибки благодаря правильному заклинанию и помощи друзей. Мультсериал «Зук» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 10 декабря — «Икар»

На острове Крит во время правления царя Миноса люди поклоняются богам Олимпа, которые внушают страх и трепет. Только глупец посмеет им перечить. Юный Икар в одиночку противостоит царю и Олимпу ради своего лучшего друга — таинственного мальчика с головой быка. Мультфильм «Икар» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 1 декабря — «Маленький принц» (3 сезона)

Приключенческий мультсериал по мотивам одноименной повести Антуана де Сент-Экзюпери. Маленький принц вместе с Лисом и Розой пытается спасти Вселенную от козней злого Змея, который, обидевшись на Розу, в отместку решает уничтожить все планеты мира — одну за другой. Теперь судьба мира в руках принца и Лиса. Мультсериал «Маленький принц» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

В декабре — БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА

иквел мультфильма «Большое путешествие». С тех пор, как заяц Оскар и медведь Мик-Мик в компании своих друзей вернули домой маленького панду, они жили спокойно и размеренно. Мик-Мик заботился о своих пчелах, а Оскар организовал в лесу американские горки. Но однажды к берегу Мик-Мика прибивает корзину с малышом гризли. Кто-то снова перепутал адреса, а разбираться с этим придется Мик-Мику и Оскару. Мультфильм «Большое путешествие. Специальная доставка» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

В декабре — «Железный человек: Приключения в броне» (1 сезон)

После смерти промышленника Говарда Старка 16-летний гений Тони Старк, надев созданный им высокотехнологичный костюм из брони, начинает расследование возможной причастности Обадайи Стэйна к смерти своего отца. Тони намерен разрушить планы Стэйна, а также спасти мир от других злодеев. В борьбе с беззаконием ему помогают Джеймс Роудс и Пеппер Поттс. Мультсериал «Железный человек: Приключения в броне» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.



Приключения

Уже на Кинопоиске — ВЕЛИКАЯ ВОЙНА ЁКАЕВ

Во время праздника всех святых в японской школе Такаси выбирают Великим Всадником Кирина. Но одноклассники смеются над ним и считают трусом и слабаком. Чтобы доказать, что он не трус, мальчик во время летних каникул должен подняться на Великую Гору Гоблинов, где, как повествуют древние легенды, обитают духи, и достать легендарный меч. Начиная свое путешествие, Такаси даже не представляет, с кем ему придется столкнуться и какую схватку предстоит выдержать. Фильм «Великая война ёкаев» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

Уже на Кинопоиске — ВЕЛИКАЯ ВОЙНА ЁКАЕВ: ХРАНИТЕЛИ

Однажды пятиклассник Ватанабэ, в венах которого течет кровь охотника на ёкаев, внезапно переносится в фантастический мир. Ему приходится быстро повзрослеть и возглавить войну одних монстров против других — тех, что угрожают мирозданию. Теперь у Токио одна надежда на спасение — отважный ученик начальной школы. Фильм «Великая война ёкаев: Хранители» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.



Триллеры и боевики

С 6 декабря — ГНЕВ ВО СПАСЕНИЕ

Шелби и Руби — молодожены из маленького захолустного городка. У местных жителей только два интереса: либо церковная жизнь, либо наркотики, но бывшие зависимые Шелби и Руби хотят начать жизнь с нуля и завести детей. Возлюбленная Шелби погибает от передозировки, прежде, чем эта мечта успевает исполниться. Вооружившись одним лишь пневмопистолетом, Шелби решает отомстить картелю, ответственному за поставку наркотиков. В главных ролях — Джек Хьюстон, Роберт Де Ниро и Джон Малкович. Фильм «Дикое спасение» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс в озвучке студии «Кубик в кубе». Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

Уже на Кинопоиске — ПЕРЕЗАГРУЗКА КИКАЙДЕРА

Япония, ближайшее будущее. Нобухико Комёдзи — эксперт по роботам. Он возглавлял проект «Ковчег» и создал робота Кикайдера. После загадочной смерти Нобухико, Кикайдер начинает борьбу с «Ковчегом», который сильно отклонился от своей первоначальной миссии. Фильм «Перезагрузка Кикайдера» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

Уже на Кинопоиске — СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

Священная Римская империя погружается в кровавый хаос, пока претенденты сражаются за опустевший трон. Отважный лидер наемников по имени Ян нехотя соглашается на коварный ход в политической игре: похитить невесту влиятельного вельможи, чтобы преградить ему путь к власти. Но неожиданно Ян начинает испытывать чувства к заложнице и, чтобы освободить ее, бросает вызов целой армии, стоящей на страже порочной аристократии. В фильме снимались Бен Фостер, Майкл Кейн, Тиль Швайгер, Мэттью Гуд и другие. Фильм «Средневековье» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс.

С 12 декабря — ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ

Пассажирский рейс вылетает из Инчхона в Гонолулу. Пока сеульский полицейский, следуя профессиональной интуиции, расследует личность неизвестного, опубликовавшего в интернете видео с угрозой устроить теракт в самолете, преступник проникает на борт и распыляет там неизвестную субстанцию. Пассажиры и персонал начинают демонстрировать признаки заражения неизвестной болезнью, становится ясно, что судно подверглось биотеррористический атаке. Оперативный штаб пытается добиться посадки самолета, но сделать это оказывается не так просто. Фильм «Чрезвычайная ситуация» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.



Новинки казахского кино

В декабре — ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК

Сотрудник центра обслуживания населения по ошибке женит абсолютно чужих друг другу людей: учительницу Жибек, которая собирается замуж, и простого парня Даурена. Теперь им нужно найти друг друга и развестись. Казалось бы, все просто, но не в этот раз. Фильм «Женатый холостяк» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 15 декабря — ДОС-МУКАСАН

История одного из самых популярных казахстанских вокально-инструментальных ансамблей эпохи 1960-80-х — легендарной группы «Дос-Мукасан». Проникновенной ее делает не сам успех легендарного ансамбля, а полный препятствий путь, который предстояло пройти ребятам к его достижению — через запреты концертов, недоверие правящей партии, проблемы с учебой в институте, головокружительная популярность и, наконец, сложнейший выбор между наукой и искусством. Фильм «Дос-Мукасан» будет доступен эксклюзивно на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.



Драмеди

В декабре — «Мы скоро начнем»

Трое учеников онлайн-школы — Никита, Вика и Рили — хотят ворваться в мир большого искусства. Никита — прирожденный лидер, Вика — талантливый дизайнер и кодер, а Рили — гениальный художник. Но Никита слишком торопится и не слушает друзей, Вика готовится к экзаменам и с трудом находит время на творчество, а Рили боится показывать свои картины из-за травли в интернете. Чтобы стать настоящей командой, проявить себя и не рассориться им придётся победить внутренних демонов и понять, что для них по-настоящему важно. Сериал «Мы скоро начнем» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.



Пополнение коллекции дорам

С 1 декабря — «Страшно прекрасно» / Reobeulli horeobeulli

Филип Ю и Чи Ыль-сун родились в одно и то же время. И судьба у парочки — одна на двоих: если одному из них хорошо, то другому обязательно плохо. Филип оседлал фортуну и стал знаменитым актером, а Ыль-сун не повезло — девушка работает сценаристом дорам. Однажды судьба сводит их на одном проекте, и вокруг начинают происходить странные события. Сериал «Страшно прекрасно» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 1 декабря — «Вернуться в 1994» / Eungdaphara 1994

Сон На-джон — женщина с утонченным вкусом, которая живет в современном Сеуле вместе с мужем и сыном. Но воспоминания уносят ее в 1994 год, когда ее родители переехали из провинции Кенсан в столицу и открыли общежитие Щинчхон. Среди жильцов общежития, тоже приехавших из провинций в том году, был и ее будущий муж. Сериал «Вернуться в 1994» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.