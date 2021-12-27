Кинопоиск представил праздничные новинки

«Дюна» в 4К, «Смешарики» и различные сериалы

Главные фильмы года: ранняя премьера в подписке

С 1 января — ВЕНОМ 2

Эдди Брок пытается приспособиться к поселившемуся в его теле инопланетному симбиоту Веному, но встреча с серийным убийцей нарушает его планы на мирную жизнь. Фильм ВЕНОМ 2 будет эксклюзивно доступен на Кинопоиске по подписке Плюс

С 1 января — ДЮНА (доступен в 4K)

Наследник знаменитого дома Атрейдесов отправляется вместе с семьей на одну из самых опасных планет во Вселенной. Тимоти Шаламе в фантастическом эпосе Дени Вильнева. Фильм ДЮНА будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс.

С 1 января — ОТРЯД САМОУБИЙЦ: МИССИЯ НАВЫЛЕТ

Сиквел фантастического кинокомикса, снятый Джеймсом Ганном. Команду могущественных супергероев, посаженных в тюрьму за строптивый нрав, отправляют на секретное опасное задание, с которого вернутся не все. Фильм ОТРЯД САМОУБИЙЦ: МИССИЯ НАВЫЛЕТ будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс.

С 27 декабря — МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР. РАСШИРЕННАЯ ВЕРСИЯ

Расширенная версия супергеройского блокбастера по комиксам Bubble. Майор полиции Игорь Гром известен всему Санкт-Петербургу пробивным характером — он весьма эффективно борется преступниками всех мастей. Но обстановка в городе меняется с появлением человека в маске Чумного Доктора, который убивает людей, в своё время избежавших наказания при помощи денег и влияния. Игорь впервые сталкивается с трудностями в расследовании, от итогов которого может зависеть судьба всего Петербурга. Фильм МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР. РАСШИРЕННАЯ ВЕРСИЯ будет доступен эксклюзивно на Кинопоиске по подписке Плюс.

Уже на Кинопоиске — ЛЕТЧИК

Героическая драма Рената Давлетьярова, вдохновленная биографией советского летчика Алексея Маресьева. 1941 год, летчик Николай Комлев успешно выполняет приказ и уничтожает немецкую танковую колонну, но и сам оказывается подбит вражескими истребителями. Герою удается приземлиться посреди лесной поляны, но самое страшное еще впереди: теперь Комлев должен спастись, минуя стаи волков и отряды немцев. В главной роли — Петр Федоров («Перевал Дятлова»). Фильм ЛЕТЧИК будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс.

C 6 января — КУПЕ НОМЕР 6

Фильм-лауреат двух призов Каннского кинофестиваля-2021, вошел в шорт-лист премии «Оскар-2022» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Студентка из Финляндии садится в поезд Москва-Мурманск, пытаясь сбежать от своей таинственной московской любви. По воле случая ей приходится разделить долгую поездку и тесное купе с грубоватым русским шахтером. Нечаянное соседство помогает обоим пассажирам купе номер шесть осознать свое одиночество и тоску по человеческому теплу. В главных ролях — Юра Борисов и Сейди Харлаа. Фильм КУПЕ НОМЕР 6 будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс.

С 8 января — ТИТАН

Фильм-лауреат «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля-2021. После автоаварии, в которую Алексиа попала в детстве, в голове у нее титановая пластина. Пятнадцать лет спустя она работает танцовщицей в стрип-клубе. Однажды она беременеет совершенно невероятным образом, и это провоцирует у девушки всплеск неконтролируемой агрессии. Фильм ТИТАН будет доступен на Кинопоиске эксклюзивно по подписке Плюс.

Фантастически захватывающие истории

С 1 января — «Доктор Кто» (новогодний эпизод)

Новогодняя серия «Канун эпохи Далеков» станет первым из трех оставшихся специальных эпизодов с участием Джоди Уиттакер в роли Тринадцатого Доктора. Хозяйка склада для временного хранения вещей по имени Сара и ее клиент Ник, который ежегодно навещает свою ячейку в канун главного зимнего праздника, попадают во временную петлю вместе с самыми опасными существами на свете — Далеками. Доктору, Яз и Дэну предстоит спасти Сару и Ника, а заодно и весь мир от этого жуткого дежавю. Специальный новогодний эпизод сериала «Доктор Кто» будет доступен эксклюзивно на Кинопоиске по подписке Плюс. Предыдущие сезоны шоу также доступны на сервисе.

Декабрь-январь 2022 — «Атака титанов» (4 сезон — продолжение)

Культовый постапокалиптический сериал по одноименной манге. Многие годы человечество ведет борьбу с титанами — огромными существами, которые не обладают особым интеллектом, зато едят людей и получают от этого удовольствие. Отгородившись от монстров высокой стеной, люди мирно прожили под ее защитой сто лет. Но однажды подросток Эрэн и его сводная сестра Микаса становятся свидетелями страшного события — участок стены разрушается супертитаном, появившимся прямо из воздуха. Аниме-сериал «Атака титанов» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс в русском дубляже, с оригинальной аудиодорожкой и русскими субтитрами. Первые 3 сезона и начало 4-го выйдут в декабре, выход последующих серий — с 9 января.

Уже на Кинопоиске — «Вызовите акушерку» (рождественский эпизод)

Сериал рассказывает о коллективе акушерок и монахинь с медицинскими навыками, которые работают в бедном лондонском районе Ист-Энд в 1950-1960-е годы. Действие праздничного эпизода происходит в декабре 1966 года. Команду дома Ноннатоса ждет неспокойное Рождество: в родильном доме настоящий аншлаг, и у каждой будущей матери — непростой случай, который требует особого внимания. К счастью, матушка Милдред уже здесь и готова позаботиться о каждой. Специальный рождественский эпизод сериала «Вызовите акушерку» будет доступен эксклюзивно на Кинопоиске по подписке Плюс. Новый сезон шоу стартует 2 января 2022 года. Предыдущие сезоны «Вызовите акушерку» также доступны на сервисе.

Уже на Кинопоиске — «Смерть в раю» (2 рождественских эпизода)

В честь десятилетнего юбилея сериал о приключениях лондонских следователей на карибском острове Сент-Мари получит первый в своей истории двойной рождественский эпизод. Детектив Невилл Паркер собирается отметить Рождество дома в Манчестере, но его планам не суждено сбыться: при загадочных обстоятельствах погибает известный миллиардер, и его смерть необходимо срочно расследовать. В помощь Паркеру комиссар вызывает отошедшего от дел Дуэйна Майерса. Специальные рождественские эпизоды сериала «Смерть в раю» будут доступны эксклюзивно на Кинопоиске по подписке Плюс. Новый сезон шоу стартует 8 января 2022 года. Предыдущие сезоны «Смерти в раю» также доступны на сервисе.

С 8 января — «Открытие ведьм» (3 сезон)

Детективный фэнтези-сериал по мотивам цикла книг Деборы Харкнесс. Доктор исторических наук Диана Бишоп (Тереза Палмер) — потомственная ведьма, которая старательно отрицает свои способности. Но однажды к ней в руки попадает волшебный фолиант, на который охотятся все маги в мире, поскольку в нем сокрыта тайна их появления на свет. Одним из них оказывается древний вампир Мэттью (Мэттью Гуд). Между Дианой и Мэттью разгорается запретная межвидовая любовь, которая приводит в негодование все магическое сообщество. Новый сезон сериала «Открытие ведьм» будет доступен эксклюзивно на Кинопоиске по подписке Плюс. Первые два сезона также доступны на сервисе.

Уже на Кинопоиске — «Паразит: Учение о жизни» (1 сезон)

Паразиты — создания, живущие за счёт своего носителя и обладающие совершенно нечеловеческой силой. Они должны проникать в мозг человека и управлять его жизнью. Но неудача одного такого паразита спасает жизнь школьника Синъити Идзуми. Он становится носителем этого загадочного существа и теперь вынужден вести постоянную борьбу за выживание с другими, более сильными паразитами. Аниме-сериал «Паразит: Учение о жизни» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс в русском дубляже, с оригинальной аудиодорожкой и русскими субтитрами.

Уже на Кинопоиске — «Парад смерти» (1 сезон)

После смерти люди отправляются либо в ад, либо в рай. Но есть те, кто в момент их смерти попадают в бар Quindecim, где работает таинственный беловолосый Деким. Он предлагает гостям Смертельную Игру, в которой раскроется истинное лицо участников, а ставкой послужат их жизни. Деким сам выбирает, кто победил и кто проиграл, кому жить, а кому суждено умереть. Аниме-сериал «Парад смерти» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс в русском дубляже, с оригинальной аудиодорожкой и русскими субтитрами.

Создаем настроение

С 6 января — ОРЕЛ И РЕШКА. КИНО

Программа «Орел и решка» находится на грани закрытия. Ведущие, режиссеры, операторы покинули проект, а те, кто остался, находятся не в лучшей форме. Чтобы избежать краха, продюсеру программы придется пойти на отчаянный шаг — устроить съемки программы в одной из самых закрытых стран мира. Ведущих сыграли Александра Бортич и Александр Молочников, режиссера — Александр Гудков, продюсера — Екатерина Варнава. Фильм ОРЕЛ И РЕШКА будет доступен эксклюзивно на Кинопоиске по подписке Плюс.

5 января — «Беспринципные» (финал 2 сезона)

Полмира на стопе, но только не Патрики. Здесь продолжают любить и изменять, зарабатывать и транжирить, уходить в загул и искать просветления. Главный герой Славик по-прежнему разрывается между любовницами и бизнес-аферами, страстно отдаваясь обоим делам. Костик с Ирой обнаруживают, что их сын-подросток знает про секс больше них. Тем временем брак Хадяковых превращается в театр военных действий — Валя мечтает о духовном просветлении, а генерал ревнует и пускает в ход тяжелую артиллерию. Всё так же сложно у Ромы с Верой и у Паши с Юлей: первые не понимают друг друга, а вторые — страдают от безденежья, мечтая выловить золотую рыбку в мутных водах Патриарших прудов. Новый сезон сериала «Беспринципные» доступен эксклюзивно на КиноПоиске по подписке Плюс. Первый сезон сериала также доступен на сервисе по подписке Плюс.

С 31 декабря — «Старые шишки»

Каждый день в доме престарелых «Шишки» похож на предыдущий. Старики играют в шашки на таблетки от поноса, а заботливый благотворитель вместо лекарств дарит гробы. Все меняется, когда к одному из местных постояльцев приезжает деятельный друг по прозвищу Балагур. Чтобы взбодрить стариков, он затевает нелегальный бизнес и превращает забытые богом «Шишки» в настоящий курорт. Есть только одна проблема — местных бандитов совсем не устраивает эта неожиданная конкуренция. В сериале снимались Алексей Гуськов, Ирина Алферова, Василий Кортуков, Валентина Мазунина, Николай Козак и другие. Сериал «Старые шишки» будет доступен эксклюзивно на Кинопоиске по подписке Плюс.

С 2 января — СОЛНЕЧНАЯ ЛИНИЯ

Экранизация одноименной пьесы Ивана Вырыпаева («Эйфория»), снятая Борисом Хлебниковым («Аритмия»). Новогодняя ночь. Проводив гостей, муж и жена начинают выяснять отношения: любят они друг друга или уже нет — и любили ли вообще? Говорят правду или врут? Умеют только наезжать или прощать тоже могут? Остаться им вместе или развестись? Главные роли в фильме исполнили Андрей Бурковский («Медиатор») и Юлия Пересильд («Эсав»). Фильм СОЛНЕЧНАЯ ЛИНИЯ будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс.

Уже на Кинопоиске — КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Чтобы спасти сына, знаменитый чемпион NBA отправляется в сказочный мир, где в команде мультяшек вынужден сражаться на баскетбольной площадке с цифровыми копиями знаменитых игроков. Фильм КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс.

С 31 декабря — «Зема» (новогодний эпизод)

Праздничный эпизод веб-сериала от пензенских квнщиков о жизни четких пацанов. В серии «Новогодний замес» герои словно по волшебству переносятся в далекий 2018 год, когда доллар стоил 60 рублей, а слова «ковид» никто и в помине не знал. Зема, Тяпа и Сундук покажут, как тогда отмечали новый год по-пензенски — эти трое даже в глухом лесу найдут приключений себе на бампер. В сериале снимались Семен Молоканов, Мила Сайфутдинова, Николай Корчагин, Алексей Панин, Никита Кологривый и другие. Новогодний эпизод «Земы» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Три сезона шоу уже доступны на сервисе.

Уже на Кинопоиске — «Вокруг света за 80 дней» (1 сезон)

Экранизация классического романа Жюля Верна от режиссера сериала «Дарреллы». XIX век, Англия. Джентльмен по имени Филеас Фогг (Дэвид Теннант), поспорив в клубе на солидную сумму, должен обогнуть весь свет и уложиться в невероятные 80 дней. В гонке, полной приключений, Фогга сопровождают хитроумный дворецкий Паспарту (Ибрагим Кома) и молодая журналистка Эбигейл Фикс (Леони Бенеш), которая жаждет сделать об этом сенсационный репортаж. Сериал «Вокруг света за 80 дней» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс.

Смотрим всей семьей

Уже на Кинопоиске — ПЛЮШЕВЫЙ БУМ!

Вор экстра-класса Макс похищает уникальный рубин, который собирается вывезти из страны. Для этого он прячет драгоценность внутри плюшевого мишки по имени Бум — популярной детской игрушки. Но все идет не по плану, когда мишка по ошибке попадает в магазин игрушек, а рубин оказывается магическим и оживляет всех его обитателей. Максу предстоит найти Бума и вернуть рубин. Охота начинается! Мультфильм ПЛЮШЕВЫЙ БУМ! будет доступен эксклюзивно на Кинопоиске по подписке Плюс.

С 31 декабря — «Фиксики. Новенькие» (новогодний эпизод)

Праздничный эпизод «Снег». Симка, Нолик и их родители решают отметить Новый год в холодильнике — там, где настоящая зима и снег, о котором мечтает Нолик. Но, оказывается, не так-то просто найти внутри свободное место! Под фиксипелку «Холодильник» мама ДимДимыча постепенно заставляет все полки едой, которую готовит к новогоднему столу. Отчаявшаяся Мася предлагает вернуться домой, Нолик расстроен. Неужели праздник фиксиков под угрозой? Специальный новогодний эпизод «Фиксиков» будет доступен эксклюзивно на Кинопоиске по подписке Плюс. Предыдущие эпизоды мультсериала также доступны на сервисе.

С 1 января — ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИЛЬИ

Пилья — озорная девчонка-сирота, живущая на улицах города Туманвиль. Однажды она наряжается принцессой и попадает в невероятные приключения. Жестокий Тристан хочет захватить трон и с помощью магического зелья превращает принца Роланда в… котоцыпа (наполовину кота, наполовину курицу). Пилья — единственная, кто может спасти принца и все королевство. Мультфильм ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИЛЬИ будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс.

Уже на Кинопоиске — «Смешарики. Новый сезон» (новогодний эпизод)

Праздничный эпизод «Охота на тигра». Скоро Новый год! И это будет год тигра. Смешарики, затаив дыхание, ждут, приедет ли в Ромашковую долину суперзвезда Тигриция. И вот, наконец, в долину въезжает новенький блестящий автомобиль. Дверь открывается и на землю падает полосатый хвост. В Страну Смешариков пожаловал Тигр. Такой великолепный, что просто ах! Специальный новогодний эпизод «Смешариков» будет доступен эксклюзивно на Кинопоиске по подписке Плюс. Предыдущие эпизоды мультсериала также доступны на сервисе.

Уже на Кинопоиске — «Малышарики» (новогодний эпизод)

Праздничный эпизод «Многозверь». Скоро-скоро Новый год, а у Малышариков — утренник в детском саду. Вот только кто-то из малышей стесняется, кто-то путает слова и тогда Пандочка берется сыграть все роли сразу. Но на самом волшебном празднике для каждого Малышарика найдется своя роль! Специальный новогодний эпизод «Малышариков» будет доступен эксклюзивно на Кинопоиске по подписке Плюс. Предыдущие эпизоды мультсериала также доступны на сервисе.

С 20 декабря — «Буба» (новогодний эпизод)

Буба — игривый и любознательный домовой. Неизвестно, откуда он появился, но он, очевидно, пропустил последние 100 лет эволюции человечества и только начинает исследовать современный мир. В праздничной серии Бубе нужно успеть развезти подарки всем друзьям до наступления полуночи. Успеет ли он справиться с этой задачей вовремя, встретить Новый год и тоже получить подарок? Специальный новогодний эпизод мультсериала «Буба» будет доступен эксклюзивно на Кинопоиске по подписке Плюс. Предыдущие эпизоды также доступны в онлайн-кинотеатре по подписке Плюс.

Уже на Кинопоиске — ЧЕБУРАШКА. СЕКРЕТ ПРАЗДНИКА

Празднование Нового Года для Чебурашки и Гены оказывается под угрозой срыва. Бесследно исчез главный атрибут праздника — новогодняя ёлка! Чебурашка и Гена проводят небольшое расследование, в результате которого выясняется, что ёлку похитила Шапокляк. Удастся ли Чебурашке и Гене вернуть ёлку и встретить Новый год с песней и в хорошем настроении? Мультфильм ЧЕБУРАШКА. СЕКРЕТ ПРАЗДНИКА будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс.

С 4 января — ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ

Норвежский ремейк одноименного чехословацкого фильма 1973 года. Однажды в заснеженном лесу Золушка встретила прекрасного принца. Они понравились друг другу с первого взгляда, но назвать своего имени девушка не решилась. Ведь она всего лишь сирота на посылках у вредной мачехи и ее дочери. Золушке повезло — охотник вручил ей три волшебных орешка, исполняющих любые желания. Один из них даровал ослепительное платье и приглашение на королевский бал… Фильм ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс.

С 3 января — 10 ДНЕЙ С САНТОЙ

Карло, Джулия и трое их детей отправляются в Швецию на рождественские каникулы. По пути они случайно сбивают на машине странного человека, одетого в костюм Санта-Клауса, и решают подвезти его до ближайшего города. Но у незнакомца свои планы на то, как провести это Рождество, и отделаться от него теперь не так уж просто. Фильм 10 ДНЕЙ С САНТОЙ будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс.