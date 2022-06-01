«Кинопоиск» представил новинки библиотеки июня 2022 года

Анимация, азиатские дорамы и кинорелизы

Главные премьеры месяца

В июне — ВСЁ ВЕЗДЕ И СРАЗУ

В жизни Эвелин царит бедлам. Она никак не может составить налоговый отчёт, пожилой отец постоянно требует внимания, муж витает в облаках, а еще и дочка привела свою девушку знакомиться с семьей. Во время визита в налоговую Эвелин обнаруживает, что может переключаться между параллельными вселенными и получать доступ к воспоминаниям и навыкам других версий самой себя. В полнейшем хаосе женщине придется противостоять загадочной злой сущности, которая решила разрушить не только этот мир, но и всю мультивселенную. В главной роли — Мишель Йео. Фильм ВСЁ ВЕЗДЕ И СРАЗУ будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс.

Уже на Кинопоиске — КАЗНЬ

Полнометражный дебют режиссера Ладо Кватании, прежде снимавшего клипы к песням Хаски, Дельфина и Манижи. В давно закрытом деле о серийных убийствах появляется новое обстоятельство — выжившая жертва. Следователь по особо важным делам Исса Давыдов вынужден срочно выехать на место, чтобы разобраться в ситуации и оправдаться в глазах системы правосудия, под давлением которой он закрыл глаза на недостаточность улик. В фильме снимались Нико Тавадзе, Юлия Снигирь, Виктория Толстоганова, Евгений Ткачук, Аглая Тарасова и другие. Фильм КАЗНЬ будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс.

Уже на Кинопоиске — 1941. КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ

История о подвиге летчиков 1-го минно-торпедного авиационного полка ВВС Балтийского флота во главе с полковником Преображенским. Им выпала сложнейшая боевая задача — нанести первые бомбовые удары по Берлину, столице фашистской Германии. В фильме снимались Сергей Пускепалис, Гела Месхи, Сергей Гилев, Александр Метелкин, Николай Козак и другие. Фильм 1941. КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс и видеосервисе Wink.

В июне — ТРИ КОТА И МОРЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ

Коржик, Карамелька и Компот вместе с родителями они отправляются отдыхать на морской курорт, где их ждут яркие события, полные веселой суматохи и встреч с новыми друзьями. Мультфильм ТРИ КОТА И МОРЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс.

С 15 июня — «Киллер»

Отсидев шесть лет в тюрьме по ложному обвинению, бывший полицейский Иван выходит на свободу и теперь намерен поквитаться с тем, кто его подставил. Жажда мести вынуждает его пойти на крайние меры: чтобы спасти собственную жизнь, он должен выполнить «заказ» для опасных и влиятельных людей. Но попав в страшную аварию, Иван теряет память: он не помнит, кто он, кто его нанял, кого он должен убить и кого ему следует остерегаться. В главной роли — Александр Устюгов. Сериал «Киллер» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс и видеосервисе Wink.

Новое в подписке

С 9 июня — ДОМ GUCCI

Шокирующая история любви, предательства, падения и мести, которая привела к жестокому убийству в одной из самых знаменитых модных империй мира. В фильме снимались Леди Гага, Адам Драйвер, Джаред Лето, Джереми Айронс, Аль Пачино и другие. Фильм ДОМ GUCCI будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс c more.tv.

С 4 июня — ЗВЕРОПОЙ 2

Коала Бастер Мун спас музыкальный театр от разорения и даже приумножил его популярность, но теперь мечтает о новых вершинах — покорить Редшор-Сити. Вместе со своей доморощенной труппой он едет в мегаполис, где всем его артистам снова предстоит лицом к лицу столкнуться со своими страхами. Внезапную поддержку им решает оказать отставная рок-звезда — лев Клэй Кэллоуэй. Мультфильм ЗВЕРОПОЙ 2 будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс в коллекции VIJU.

С 13 июня — КРОЛИК ПИТЕР 2

Непоседливому кролику Питеру не по нраву размеренная жизнь: его мятежная душа требует приключений, и он отправляется на их поиски в большой город, туда, где его проделки уж точно оценят по достоинству. А члены его большой дружной семьи, рискуя жизнью, отправляются вслед за Питером, чтобы вернуть его домой, и теперь беглецу предстоит решить, что же для него важнее всего. Мультфильм КРОЛИК ПИТЕР 2 будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс.

Для всей семьи

С 9 июня — БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ

Скандал в царском семействе: своенравная принцесса Варвара сбежала из дворца и отправилась через лес на поиски прекрасного принца. И угодила в плен к Буке, самому опасному разбойнику королевства. Однако бойкая принцесса твердо намерена достичь своей цели, а потому принимается наводить в лесу свои порядки, превращая жизнь Буки в настоящий кошмар. Мультфильм БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс.

С 8 июня — КРОЛЕЦЫП И ХОМЯК ТЬМЫ

Харизматичный и отважный Кролецып больше всего на свете мечтает стать искателем приключений. Наполовину кролик, наполовину цыплёнок — он сочетает лучшие качества обоих животных. Когда его дому угрожает опасность, он отправляется в авантюрное путешествие по удивительным местам, чтобы найти древний артефакт — таинственного Хомяка Тьмы. Мультфильм КРОЛЕЦЫП И ХОМЯК ТЬМЫ будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс.

С 3 июня — ДАЖЕ МЫШИ ПОПАДАЮТ В РАЙ

Мультфильм-номинант на премию Европейской киноакадемии в категории «Лучший анимационный фильм». История о двух смертельных врагах — маленьком мышонке и лисе, которые после несчастного случая оказываются в раю для зверей. Расставшись со своими инстинктами, они становятся лучшими друзьями. Их мечта не разлучаться после возвращения в земной мир сбывается, но мышонок и лис меняются ролями. Мультфильм ДАЖЕ МЫШИ ПОПАДАЮТ В РАЙ будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс.

С 9 июня — «Эрнест и Селестина» (1 сезон)

Медведь Эрнест — клоун и музыкант — однажды приютил в своем доме мышку Селестину — сиротку, сбежавшую из подземного мира своих сородичей. Они всячески помогают друг другу и готовятся к грядущей спячке Эрнеста: нужно позаботиться об их диком гусе Биби, сходить на бал мышей и отпраздновать первый день зимы. Мультсериал «Эрнест и Селестина» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс.

Уже на Кинопоиске — «Пламенное сердце» (2020)

С самого детства у Джорджии Нолан была только одна мечта: стать пожарным, как ее папа! К сожалению, законы того времени не оставляли шанса этой мечте осуществиться. Но когда в городе стали один за другим пропадать пожарные, а таинственные пожары — сжигать дотла городские театры, Джорджиа поняла: вот она, ее возможность! Переодевшись в «Джо», неуклюжего парня с усиками, она присоединяется к команде пожарных-добровольцев, которым поручено остановить загадочного поджигателя. Мультсериал «Пламенное сердце» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс.

Драмы

С 16 июня — НИКА

Байопик Ники Турбиной — советской поэтессы-вундеркинда, прославившейся в 8 лет. В детстве девочка вместе с мамой гастролировала по Советскому Союзу, собирая полные стадионы любителей поэзии. И вот Нике 27. Она больше не пишет стихи и пытается разобраться в себе: куда исчез тот ее «голос», почему она больше не чувствует любви матери и сможет ли когда-нибудь быть счастлива. Взрослую Нику сыграла Лиза Янковская («Пропавшая»), ее мать — Анна Михалкова («Обычная женщина»). Фильм НИКА будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс.

С 9 июня — СУВЕНИР: ЧАСТЬ 2

Фильм-лауреат премии Каннского кинофестиваля-2021, сиквел одноименного фильма-победителя кинофестиваля «Сандэнс». После смерти бывшего возлюбленного Энтони, денди и героинового наркомана, Джулия наконец-то приступает к съемкам дипломного фильма, попутно пытаясь разобраться в одолевающих ее чувствах. Мать и дочь в фильме снова сыграли Тильда Суинтон и ее родная дочь Онор Суинтон-Бирн. Фильм СУВЕНИР: ЧАСТЬ 2 будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс в коллекции VIJU.

С 9 июня — УЛЕЙ

Фильм-призер кинофестиваля «Сандэнс»-2021. После того, как муж Фахрие пропал без вести в Косово, женщина начинает собственный бизнес в попытках обеспечить семью и выжить в условиях неопределенности. Однако в традиционном патриархальном обществе это сделать непросто, и, вынужденная бороться за свои права и амбиции, она постепенно меняет мир вокруг себя. Фильм УЛЕЙ будет доступен в магазине Кинопоиска.

Со 2 июня — СУПЕРГЕРОИ

Трогательная история любви от режиссера Паоло Дженовезе. Она — импульсивная художница, враг условностей. Он — профессор физики, убежденный, что у всякого явления есть свое объяснение. Они полные противоположности, но влюбляются с первого взгляда, случайно оказавшись в летний ливень под одной крышей, и остаются вместе — вопреки всем невзгодам и вызовам судьбы. Фильм СУПЕРГЕРОИ будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс.

С 24 июня — ОДНАЖДЫ В КИНО

Жить как в кино — мечта миллионов людей. Когда девятилетний Самай впервые оказался в кинотеатре, его сердце было покорено навсегда. И теперь мальчик из трущоб готов на все, чтобы кино было с ним каждый день. Фильм ОДНАЖДЫ В КИНО будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс.

В июне — «Урок» (1 сезон)

Напряженная израильская драма, получившая несколько призов на престижном фестивале Canneseries, в том числе за лучшую женскую роль. В центре истории — политический конфликт между учителем и ученицей, который выходит далеко за пределы класса. В главной роли — Дорон Бен-Давид. Сериал «Урок» будет доступен в Амедиатеке и по подписке Плюс Мульти с Амедиатекой на Кинопоиске.

В июне — «Не оставляй меня» (1 сезон)

Криминальная драма от создателей «НольНольНоль» и «Гоморры». Главная героиня, Елена, расследует киберпреступления и дела, связанные с насилием над детьми. В ходе очередного процесса она вынуждена вернуться в родную Венецию, которую покинула двадцать лет назад. Сериал «Не оставляй меня» будет доступен в Амедиатеке и по подписке Плюс Мульти с Амедиатекой на Кинопоиске.

С 5 июня — ЗАКАТ

Фильм-участник Венецианского кинофестиваля-2021 от фаворита Канн Мишеля Франко. Семейная пара с детьми отдыхает в Акапулько, когда из дома приходит печальное известие о смерти родственника. У стойки регистрации на рейс глава семьи внезапно сбегает и пускается в личное приключение, отгородившись от привычной жизни. В главных ролях — Тим Рот и Шарлотта Генсбур. Фильм ЗАКАТ будет доступен в магазине Кинопоиска.

С 23 июня — ТОЧКА КИПЕНИЯ

Фильм-номинант на премию Британской киноакадемии BAFTA. В самый оживленный вечер года в популярном ресторане Лондона шеф-повар Энди Джонс рвет и мечет, а его команда балансирует на острие ножа. Вдобавок к ним приходит проверка, наносит визит ресторанный критик, а инвестор требует возврата вложенных денег. В главной роли — звезда британских сериалов Стивен Грэм. Фильм ТОЧКА КИПЕНИЯ будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс.

В июне — ТРИ

Казахская ССР, 1979 год. Под руководством более опытного коллеги молодой следователь пытается вычислить маньяка-каннибала. Следствие осложняется тем, что страна готовится к проведению Олимпийских игр, и разглашение подобных дел начальству не нужно. Главные роли в фильме сыграли звезда сериала «Нулевой пациент» Аскар Ильясов, Игорь Савочкин («Капитан Волконогов бежал») и Самал Еслямова («Айка»). Фильм ТРИ будет доступен эксклюзивно на Кинопоиске по подписке Плюс.

Лучшие азиатские дорамы

Уже на Кинопоиске — «История девятихвостого лиса» (1 сезон)

Ли Ён — божество, живущее в горах, которое принимает человеческий облик, чтобы навести порядок в мире людей. А его сводный брат Ли Ран — кумихо, который людей ненавидит. Однажды на них выходит продюсер экстремального шоу Нам Джи-а. Она давно охотится за девятихвостым лисом, чтобы заснять его для одного из выпусков. Сериал «История девятихвостого лиса» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс.

Уже на Кинопоиске — «Однажды разрушение постучалось в мою дверь» (1 сезон)

Романтическая дорама о выборе и его последствиях. Жизнь смертельно больной девушки-редактора полностью меняется после встречи с незнакомцем, который обладает загадочным даром: все предметы, к которым он прикасается, исчезают. Сериал «Однажды разрушение постучалось в мою дверь» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс.

Уже на Кинопоиске — «Цветок зла» (1 сезон)

Пэк Хи Сон — образцовый семьянин, заботливый муж и отец, а его жена Чжи Вон — талантливый детектив отдела по расследованию особо тяжких преступлений. Ее новая цель — жестокий психопат-убийца. Погружаясь в обстоятельства его дела, она начинает подозревать, что искомый преступник, возможно, ей знаком. Сериал «Цветок зла» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс.

Уже на Кинопоиске — «Мир женатой пары» (1 сезон)

Ремейк британской драмы «Доктор Фостер». Чи Сон-у — семейный врач и заместительница директора крупного госпиталя. Ее муж — режиссер Ли Тхэ-о , который владеет своей кинокомпанией. Со стороны кажется, что у них все хорошо, к тому же у пары подрастает любимый сын. Однако Ли Тэ-о изменяет своей жене, запуская тем самым целую вереницу странных поступков. Сериал «Мир женатой пары» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс.

Уже на Кинопоиске — «Меморист» (1 сезон)

Дон Бэк — меморист, детектив с уникальной способностью: дотрагиваясь до людей, он способен видеть их воспоминания. Когда-то давно серийный маньяк убил мать Дона у него на глазах, и с тех пор он безуспешно пытается отыскать убийцу. Однажды судьба дает ему шанс приблизиться к своей цели: вместе с гениальным профайлером он выходит на след того, на чьей совести далеко не одно убийство. Сериал «Меморист» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс.

Уже на Кинопоиске — «Далекие странники» (1 сезон)

Яркий экшен-сериал из Китая. Чжоу Цзышу оказывается втянут в заговор после того, как оставил пост лидера организации, защищающей королевскую семью. Он встречает Вэнь Кэсина, сбежавшего из Долины Призраков, чтобы отомстить за смерть своих родителей. Они становятся друзьями и вместе отправляются на поиски легендарного сокровища. Сериал «Далекие странники» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс.

Уже на Кинопоиске — «Белое Рождество» (1 сезон)

Ученики закрытой частной школы разъезжаются на рождественские каникулы. Остаться вынуждены семеро, и каждый из них получает по анонимному письму с обвинениями, кара за которые — проклятие. В события также оказываются втянуты школьный учитель, еще один ученик, которому грозит исключение, и случайно оказавшийся на территории школы психиатр. Сериал «Белое Рождество» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс.

Охотники за головами

В июне — ФЛЕШБЭК

Алекс Льюис, профессиональный киллер с репутацией, в какой-то момент пошел против ветра, и теперь вынужден отбиваться и от ФБР, и от криминального босса. Все потому, что убийца отказался нарушить свой моральный кодекс. В фильме снимались Лиам Нисон, Гай Пирс, Моника Белуччи и другие. Фильм ФЛЕШБЭК будет доступен в магазине Кинопоиска.

Уже на Кинопоиске — ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА

Майкл Брайс — телохранитель мирового уровня. Его новая работа — охранять киллера, которого все мечтают убить. Он и сам с удовольствием прикончил бы этого гада, но работа есть работа: иногда приходится действовать заодно даже с бывшим заклятым врагом. В фильме снимались Райан Рейнольдс, Сальма Хайек, Сэмюэл Л. Джексон, Гари Олдман и другие. Фильм ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс в озвучке студии «Кубик в кубе».

Уже на Кинопоиске — ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА

Майкл Брайс проходит не лучший период жизни и никак не может пережить тот факт, что его лишили лицензии телохранителя. Психотерапевт советует ему отправиться на Капри, чтобы найти внутреннего себя, но на курорте его настигает Соня Кинкейд — жена киллера Дариуса, которая требует, чтобы Брайс помог ей высвободить мужа из плена. Фильм ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс в озвучке студии «Кубик в кубе».