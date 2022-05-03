«Кинопоиск» представил главные премьеры мая 2022 года

Сериал «Нулевой пациент», коллекция российской анимации и киноновинки

В мае — «Нулевой пациент» (1 сезон)

Драма по мотивам реальных событий от создателей сериалов «Триггер» и «Метод». 1988 год, Калмыцкая АССР. Молодой врач детской больницы Кирсан Аюшев (Аскар Ильясов) подозревает, что у нескольких его пациентов ВИЧ. Старшие коллеги не верят, что такое возможно, поэтому Кирсан тайком отправляет пробы в Москву. Когда анализы подтверждают его правоту, к делу подключается ученый Дмитрий Гончаров (Никита Ефремов) — специалист по малоизвестной в СССР «экзотической» болезни. Теперь судьба десятков детей и нескольких взрослых — а, возможно, и всей страны — зависит от действий столичного эпидемиолога и провинциального педиатра. В сериале также снимались Евгений Стычкин, Елизавета Шакира, Павел Майков, Иван Добронравов, Евгения Манджиева, Игорь Гордин, Николай Шрайбер и другие. Сериал «Нулевой пациент» будет доступен эксклюзивно на Кинопоиске по подписке Плюс.

В мае — «Разговоры с друзьями» (1 сезон)

Эмоциональная мелодрама по одноименному роману Салли Руни от команды, работавшей над прогремевшим в 2020 году сериалом «Нормальные люди». На поэтическом вечере Фрэнсис и Бобби, студентки престижного университета, знакомятся с семейной парой — известным фотографом Мелиссой и ее мужем-актером Ником. Несмотря на на разницу в возрасте между ними завязывается дружба, которая позже превращается в любовный треугольник — и не один. Главные роли в сериале исполнили Джо Элвин, Джемайма Керк, Саша Лэйн и Элисон Оливер. Сериал «Разговоры с друзьями» будет доступен эксклюзивно на Кинопоиске по подписке Плюс.



Смотрим на праздниках

С 26 мая — «Домашнее поле»

Генеральный директор провинциального футбольного клуба «Красный ястреб» Антон Данин в обход спонсоров назначает на должность тренера Елену Волкову — талантливую москвичку, которая вывела свою команду «Сайгак» в Лигу чемпионов. Она первая женщина-тренер в мужском спорте. Но в городе Елену ждет холодный прием. Потому что здесь футбол — исключительно мужской мир. В главных ролях — Светлана Устинова, Максим Матвеев, Иван Янковский и Игорь Верник. Сериал more.tv «Домашнее поле» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс c more.tv.

Уже на Кинопоиске — КАМОН КАМОН

Фильм-номинант премии BAFTA. Радиожурналист Джонни ездит по стране и расспрашивает детей о том, каким они видят свое будущее. На время у него тоже появляется подопечный ребенок — девятилетний племянник Джесси. Сестра, с которой он раньше был близок, но потом поссорился, просит его присмотреть за мальчиком, пока она разбирается с психиатрическими проблемами сбежавшего мужа. В главной роли —актер Хоакин Феникс. Фильм КАМОН КАМОН будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс.

В мае — «Родители года» (3 сезон)

Драмеди о современном родительстве от актера Мартина Фримена, который сыграл в сериале одну из главных ролей и выступил соавтором сценария. Пол и Элли — супруги среднего возраста. Они стараются поровну делить обязанности по дому и уходу за двумя детьми, но найти баланс между семьей, друзьями, работой и личным временем зачастую оказывается совсем не просто. Новый сезон сериала «Родители года» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Первые два сезона также доступны на сервисе.

С 5 мая — СУПЕРЗВЕЗДА

Фильм-участник основного конкурса Каннского кинофестиваля-2021. Смелая и циничная тележурналистка Франс де Мер лезет во все горячие точки планеты, хамит президенту на пресс-конференциях и блистает на вечеринках. Внезапно одна ошибка меняет её бурную жизнь: она больше не хочет быть в центре внимания и тяготится славой. Но когда акула шоу-бизнеса прекращает охоту, она сама становится лакомой добычей. В главной роли — Леа Сейду. Фильм СУПЕРЗВЕЗДА будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс.

Уже на Кинопоиске — ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В СОХО

Фильм-участник Венецианского кинофестиваля-2021. Молодая провинциалка Элоиз едет учиться в Лондон на дизайнера одежды. Не сумев приспособиться к жизни в общежитии, девушка снимает комнату у пожилой хозяйки. В первую же ночь там Элоиз видит то ли очень реалистичный сон, то ли и впрямь переносится в эпоху 1960-х в образе эффектной блондинки, которая намерена покорить ночной Сохо. В главных ролях Томасин Маккензи, Аня Тейлор-Джой и Мэтт Смит. Фильм ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В СОХО будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс в коллекции VIJU.

С 12 мая — ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЕМЬЮ

Леонид Иванович — Крестный отец. В этом мире он любит лишь две вещи: быть Крестным отцом и свою дочь Миру. Чтобы не разгневать босса, Миру все обходят стороной. Кроме Саши, который ничего не знал про семью, и просто влюбился с первого взгляда. Теперь у него непростая задача — не лишиться руки и сердца до свадьбы. В фильме снимались Владимир Сычев, Светлана Камынина, Петр Буслов, Кристина Строителева и другие. Фильм ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЕМЬЮ будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс.



Авторская анимация

Уже на Кинопоиске — ДАЛЕКО НА СЕВЕР

1892 год, Санкт-Петербург. Девушка Саша из аристократической семьи мечтает о Великом Севере и очень переживает о судьбе дедушки Олукина, известного исследователя Арктики, который до сих пор не вернулся из последней экспедиции на Северный полюс. Она бежит из дома и решает повторить тот длинный путь на Север в поисках его знаменитого корабля. Мультфильм ДАЛЕКО НА СЕВЕР будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс.

С 26 мая — КРАСАВИЦА И ДРАКОН

В обычной жизни старшеклассница Судзу — незаметная девушка, которая ходит в школу и втайне от всех пишет песни. В виртуальном пространстве U, где обитает 5 миллиардов пользователей, она — знаменитая красавица-певица под ником Белль. Однажды в виртуальном мире она встречает загадочного пользователя в образе дракона. Вместе они отправляются в путешествие, полное приключений, испытаний и любви. Мультфильм КРАСАВИЦА И ДРАКОН будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс.

Уже на Кинопоиске — АЯ И ВЕДЬМА

Первый «трехмерный» мультфильм студии Ghibli по мотивам одноименной книги Дианы Уинн Джонс («Ходячий замок»). Десятилетняя Ая растет в детском приюте и считает себя счастливым ребенком. Стоит ей только захотеть, и все ее желания немедленно исполняются. Но беспечной жизни приходит конец, когда девочку решает удочерить странная дама по имени Белла Яга. Понимая, что попала в дом к ведьме, Ая вместе с говорящим котом Томасом решает доказать, кто здесь главный. Мультфильм АЯ И ВЕДЬМА будет доступен в магазине Кинопоиска.



Коллекция Большого фестиваля мультфильмов — 12 российских авторских короткометражных мультипликационных картин, которые будут интересны не только детям, эксклюзивно по подписке Кинопоиска

Уже на Кинопоиске — ПАУТИНКА

Изящная анимация с музыкой Моцарта. В доме у старушки-кружевницы поселяется любопытный паучок. Любовь к плетению узоров помогает им подружиться. Мультфильм ПАУТИНКА доступен эксклюзивно на Кинопоиске по подписке Плюс.

Уже на Кинопоиске — МОЯ МАМА САМОЛЕТ

У каждого на свете есть мама — у кого-то она врач, у кого-то учитель, бухгалтер или даже музыкант. А вот мама главного героя — самолет, который летает в небесах. И с такой мамой ничего не страшно. Мультфильм МОЯ МАМА САМОЛЕТ доступен эксклюзивно на Кинопоиске по подписке Плюс.

Уже на Кинопоиске — СНЕЖИНКА

Африканский мальчик получает в письме от друга бумажную снежинку и засыпает, мечтая когда-нибудь увидеть много таких снежинок. На следующее утро происходит чудо: в Африке начинает идти настоящий снег. Мультфильм СНЕЖИНКА доступен эксклюзивно на Кинопоиске по подписке Плюс.

Уже на Кинопоиске — ЗЕЛЕНЫЕ ЗУБЫ

Жил-был мальчик Коля Булкин. Учился он плохо, постоянно отвлекался. Но вот в школу пришел новый директор, и все изменилось. Мультфильм ЗЕЛЕНЫЕ ЗУБЫ доступен эксклюзивно на Кинопоиске по подписке Плюс.

Уже на Кинопоиске — ЗВЕЗДОЧКА

Упавший с неба мальчик-звезда страдает от жестокости мира людей. Мультфильм о победе любви над жадностью. Мультфильм ЗВЕЗДОЧКА доступен эксклюзивно на Кинопоиске по подписке Плюс.

Уже на Кинопоиске — ЖИЛ-БЫЛ ДОМ

История о поиске компромисса. Однажды в городе построили самый высокий дом. Его невероятная высота приносит Дому популярность, а жителям — проблемы. Мультфильм ЖИЛ-БЫЛ ДОМ доступен эксклюзивно на Кинопоиске по подписке Плюс.

Уже на Кинопоиске — ПЕРЕЛЕТНАЯ

Воодушевляющая сказка от автора «Ми-ми-мишек». Мечтающая о научиться летать курочка Зина знакомится с семьей кочующих птиц. Мультфильм ПЕРЕЛЕТНАЯ доступен эксклюзивно на Кинопоиске по подписке Плюс.

Уже на Кинопоиске — СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ

Однажды маленький щенок потерялся в большом городе. Он запрыгнул в автобус, но ведь ездить в автобусах без билета нельзя. Щенку остается лишь надеяться на людскую доброту. Мультфильм СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ доступен эксклюзивно на Кинопоиске по подписке Плюс.

Уже на Кинопоиске — СМЕЛАЯ МАМА

Жила-была молодая мама. Она была смелая и ничего не боялась — разве что крыс. И вот однажды в ее доме поселилась большая крыса. Как же маме преодолеть свой страх? Мультфильм СМЕЛАЯ МАМА доступен эксклюзивно на Кинопоиске по подписке Плюс.

Уже на Кинопоиске — КОРАБЛИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

Старый капитан отправляется в свое последнее плавание. Щемящая история о жизни и смерти с архивной кинохроникой. Мультфильм КОРАБЛИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ доступен эксклюзивно на Кинопоиске по подписке Плюс.

Уже на Кинопоиске — ЖИЗНЬ НАСТОЯЩЕГО ОЛЕНЯ

Поэтичный мультфильм в технике войлочной анимации. Маленький олененок, преодолевая препятствия и трудности на своем пути, превращается в могучего оленя. Мультфильм ЖИЗНЬ НАСТОЯЩЕГО ОЛЕНЯ доступен эксклюзивно на Кинопоиске по подписке Плюс.

Уже на Кинопоиске — ТУЧКА И КИТ

Веселая тучка подружилась с огромным китом. Но, оказывается, в трудную минуту даже очень маленькая тучка может стать сильной и спасти своего друга. Мультфильм ТУЧКА И КИТ доступен эксклюзивно на Кинопоиске по подписке Плюс.



Драмы и триллеры

С 7 мая — ДОРОГОЙ ЭВАН ХАНСЕН

Экранизация популярного бродвейского мюзикла от режиссера фильмов ЧУДО и ХОРОШО БЫТЬ ТИХОНЕЙ. Эван Хансен — старшеклассник, страдающий социофобией, поэтому у него нет друзей. Чтобы справиться с болезнью, он по совету врача пишет самому себе письмо, которое попадает в руки другого школьника, Коннора. А через несколько дней Эван узнает, что Коннор покончил с жизнью. В фильме снимались Бен Платт, Эми Адамс, Джулианна Мур, Кейтлин Дивер и другие. Фильм ДОРОГОЙ ЭВАН ХАНСЕН будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс в коллекции VIJU.

С 15 мая — ГОЛУБОЙ БАЙУ

Фильм-участник Каннского кинофестиваля-2021, снятый по мотивам реальной истории. Антонио Леблан — американец корейского происхождения, усыновленный парой из США и выросший в Луизиане. Он живет в Штатах и женат на Кэти, с которой воспитывает ее дочь. Но однажды он узнает, что из-за недоразумения иммиграционная служба собирается депортировать из единственной страны, которую он считает своим домом. Главные роли в фильме сыграли сам режиссер картины Джастин Чон и Алисия Викандер. Фильм ГОЛУБОЙ БАЙУ будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс в коллекции VIJU.

С 19 мая — К ЮГУ ОТ РАЯ

Отсидев 12 лет за вооруженное ограбление, Джимми выходит на свободу. Он клянётся умирающей от рака бывшей возлюбленной сделать последний год её жизни лучшим и наверстать упущенное время. Но вскоре выясняется, что выполнить это обещание не так уж просто: коррумпированный полицейский толкает Джимми на преступление, и тот случайно переходит дорогу местному криминальному авторитету. В главной роли — звезда сериала «Тед Лассо» Джейсон Судейкис. Фильм К ЮГУ ОТ РАЯ будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс в коллекции VIJU.

Уже на Кинопоиске — ДЬЯВОЛИК

Детективный триллер по мотивам серии популярных итальянских комиксов. В городе Клервиль полиция никак не может поймать Дьяволика, вора со сверхспособностями. Местный инспектор придумывает для него ловушку: в город приезжает Леди Кант, миллионерша и владелица розового бриллианта. Полиция уверена, что Дьяволик попробует украсть драгоценный камень. В главной роли — Лука Маринелли. Фильм ДЬЯВОЛИК будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс.

С 19 мая — ОБРАТИМАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

В виртуальных приключениях от компании «Новая жизнь» можно претворить в жизнь любую свою фантазию. Однажды в приключения пользователей начинают проникать их комплексы и страхи, и развлечения превращаются в кошмары. Расследовать происходящее берется оперативник виртуальной полиции Михаил, которому предстоит заслужить доверие Вики, сотрудницы «Новой жизни», предположительно содействующей антивиртам, которые стремятся вернуть людей в реальный мир. В фильме снимались Павел Чинарев, Вера Колесникова, Тимофей Трибунцев, Антон Филипенко и другие. Фильм ОБРАТИМАЯ РЕАЛЬНОСТЬ будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс.



Пополнение каталога

В мае — СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ

​​Фильм, победивший в 3 номинациях кинопремии «Ника» и 6 номинациях кино- и телепремии «Золотой орел». 1899 год, рождественский Петербург. Яркая праздничная жизнь бурлит на скованных льдом реках и каналах столицы. Накануне нового столетия судьба сводит тех, кому, казалось бы, не суждено было встретиться: Матвея, сына фонарщика, единственное богатство которого — доставшиеся по наследству посеребренные коньки, и Алису, дочь крупного сановника, грезящую о науке. В главных ролях — Федор Федотов и Софья Присс. Фильм СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс.

Уже на Кинопоиске — «Мастер Темного Пути» (3 сезон)

Вэй Усянь — основатель и пророк Темного Пути, который за свою дерзость был убит соратниками. Полтора десятилетия спустя деревенский подросток Мо делает то, что прежде не удавалось никому — с помощью ритуала призывает в свое тело душу Вэя. Тот мечтает вернуть себе былое величие, но сначала ему придется помочь Мо отомстить жестоким родственникам. У сериала высокий зрительский рейтинг (оценка 8,4 на Кинопоиске, 8,5 на IMDB), он входит в Топ-250 лучших сериалов по мнению пользователей Кинопоиска. Новый сезон аниме-сериала «Мастер Темного Пути» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс.

Уже на Кинопоиске — СПАСТИ ПЛАНЕТУ

Земле, нашей любимой планете и единственному дому, грозит шестое массовое вымирание, единственной причиной которого является деятельность человека. И даже возникновение глобальной пандемии, в разгар которой мы живем, некоторые связывают с незаконной перевозкой и употреблением в пищу экзотических животных. Фильм озвучил Николай Дроздов. Фильм СПАСТИ ПЛАНЕТУ будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс.

С 8 мая — НА ОСТРИЕ

Лучшая саблистка мира, Александра Покровская, знаменита, богата и счастлива. Чтобы войти в историю, ей остается сделать последний шаг — взять олимпийское золото. Но путь ей преграждает девятнадцатилетняя Кира Егорова, девушка из провинции, в одночасье покорившая Москву. Кира побеждает на всех соревнованиях и не сходит с обложек глянцевых журналов. Ее цель — занять место Покровской. Начинается отчаянная схватка не только на турнирах, но и в жизни. Главные роли в фильме исполнили Светлана Ходченкова и Стася Милославская. Фильм НА ОСТРИЕ будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс.