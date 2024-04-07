Новинки апреля в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»

Третий «Лед», «Артур, ты король» с Марком Уолбергом и многое другое

В числе апрельских новинок, которые появятся в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» – музыкальная мелодрама ЛЕД 3. Главные роли в завершающем фильме трилогии исполнили Александр Петров, Анна Савранская, Степан Белозеров и Мария Аронова.

Кроме того, зрителей стриминга ждут приключенческая лента АРТУР, ТЫ КОРОЛЬ с Марком Уолбергом, продолжение сериала «Папины дочки. Новые», второй сезон комедии «Тетя Марта» и многое другое.

С 8 апреля:

«Тетя Марта», 2-й сезон (комедия, реж. Андрей Силкин)

Восьмилетняя Марта нанимает актера Марата, чтобы тот сыграл ее отца. Так девочка пытается избежать попадания в детский дом. Вот только папаша мечтает отнять у Марты ее хорошую московскую квартиру.

С 9 апреля:

ЗАДИРА (драмеди, реж. Шарлотта Риган)

Школьница Джорджи после смерти матери живет совсем одна, обманывая социальные службы и зарабатывая на жизнь мелкими кражами. Но однажды в ее жизни появляется Джейсон — отец, которого она прежде никогда не видела.

«Күзги аспан», 1-й сезон (драма, реж. Алия Увальжанова)

Предпринимательница Сара Жаксылык пытается оправиться после того, как ее помощница Кенже погибает в ДТП. Оказывается, что покойная запустила дело, а Саре предстоит снова сделать свой бизнес успешным.

С 15 апреля:

«Папины дочки. Новые», 2-й сезон (комедия, реж. Аскар Бисембин, Дмитрий Грибанов)

Продолжение обновленного ситкома. Во втором сезоне Веник все так же совершенствуется в воспитании дочерей после ухода жены. В новых сериях нас ждут возвращения старых героев — стоматолога Антонова, а также камео Ильи Авербуха и блогера Влада А4.

С 18 апреля:

SENBE (комедия, реж. Данияр Амангельдиев)

Аферист Жандос задолжал крупную сумму. Чтобы вернуть деньги, он решает провернуть крупное дело, в котором ему понадобится помощь вымышленной семьи, которую он составляет из других мошенников

С 27 апреля:

СОРВАТЬ БАНК (боевик, реж. Айвз)

Бандит Мейсон пытается уйти на покой и инсценирует собственную смерть. Но прошлое его не отпускает, и преступнику приходится согласиться на дерзкое ограбление банка. Ситуация быстро выходит из-под контроля, а банк окружают спецназ и переговорщики, которых возглавляет Амелия, бывшая возлюбленная Мейсона.

С 29 апреля:

«Хвост феи» (аниме, реж. Синдзи Исихира, Хироюки Фукусима, Киити Судзуно и другие)

Культовое аниме про вымышленный мир, в котором многочисленные маги объединяются в гильдии и выполняют различные заказы. Юная волшебница Люси вместе с эксцентричными компаньонами из гильдии «Хвост Феи» занимаются поимкой преступников и сражениями с могущественными демонами.

С 30 апреля:

АРТУР, ТЫ КОРОЛЬ (приключенческий, реж. Саймон Селлан Джонс)

Спортсмен Майкл Линднорд переживает профессиональный кризис, но готовится вернуться к экстремальным групповым гонкам, чтобы одолеть 700-километровый маршрут в Доминиканской Республике. Во время состязания он знакомится с собакой по имени Артур, и эта встреча навсегда меняет жизнь бездомного пса и волевого мужчины.

Скоро:

ЛЕД 3 (мелодрама, реж. Юрий Хмельницкий)

Надя вырастает талантливой фигуристкой, но ее отец Александр Горин настроен против спортивной карьеры дочери. Девушка влюбляется в приезжего московского хоккеиста Сергея, который верит в ее перспективы.

ОДНА ЖИЗНЬ (драма, реж. Джеймс Хоуз)

Байопик британского гуманиста Николаса Уинстона, который во время Второй мировой войны спас более 600 детей из Чехословакии, оккупированной нацистами. Правда о его героическом прошлом вскрывается случайно, когда Николас уже находится в пенсионном возрасте.

ПОЕХАВШАЯ (драмеди, реж. Антон Маслов)

Анне исполняется 30 лет, но никакой радости от этого она не чувствует. Тогда девушка решает отправиться в велосипедное путешествие из Москвы в Магадан, чтобы повидать маму; попутчицей Анны становится ее любимая такса. В пути она встретит разных людей, некоторые из которых надолго останутся в ее жизни.

«Ассасины: Начало», 1-й сезон (драматический триллер, реж. Ахмед Джамал, Питер Мими)

Действие сериала разворачивается в Персии в XI веке. Хасан Эль-Саббах собирает под свои знамена самых бесстрашных воинов и организует орден ассасинов — скрытных убийц, которых будут бояться даже самые влиятельные султаны.

Помимо этого, библиотека сервиса уже пополнилась новинками, среди которых мелодрама ПРОШЛЫЕ ЖИЗНИ, военная драма ВОЗДУХ, фантастическая мелодрама КОРОЛЕВСТВО ЗВЕРЕЙ, казахская комедия ДАВАЙТЕ СЪЕДЕМ, криминальный ромком «Добро пожаловать в семью: Повар из Неаполя» и новый сезон мультсериала «Край Бебис Мэджик Тирс».

Фото: кадр из фильма ЛЕД 3