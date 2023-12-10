Новинки декабря в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»

Полнометражное продолжение «Триггера», второй сезон «Великой» и свежие премьеры

Главная декабрьская новинка, которая появится в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» – ТРИГГЕР. ФИЛЬМ. Полнометражное продолжение популярного сериала с Максимом Матвеевым дебютирует на сервисе 21 декабря.



Кроме того, зрителей стриминга ждет второй сезон исторической драмы «Великая», шестой сезон комедии «Детство Шелдона», а также свежие отечественные и зарубежные премьеры.

Только на «Кинопоиске»



Уже на сервисе:



«Великая», 2-й сезон (историческая драма, реж. Сергей Гинзбург)

1763 год — первый после коронации Екатерины. Власть в ее руках, но, заняв трон, его необходимо удержать. Война с Турцией; европейские интриги; заговор с попыткой возвести на престол полоумного Иоанна Антоновича; эпидемия оспы, потом чума в Москве; появление на политическом поле мнимой дочери Елизаветы, княжны Таракановой; «пугачевский бунт» – все это, не «убив» Екатерину, делает ее сильнее. И вот уже все послы иностранных держав называют ее Екатериной Великой.



ДИЛЕММА ТЕХНОЛОГИЙ (документальный, реж. Виктор Горбачев)

Чтобы понять, какое место технологии занимают в жизни, режиссер фильма ставит над собой эксперимент: на несколько недель отказывается от использования интернета и смартфона. Вместе с экспертами он пытается разобраться, чего больше принесли технологии в нашу жизнь — вреда или пользы. Оказывается, что главная схватка — это борьба за внимание. И в этой схватке не всегда можно выйти победителем.

С 21 декабря:

ТРИГГЕР. ФИЛЬМ (драма, реж. Александра Ремизова)

После драматичных событий — бывшая жена осуждена за убийство, отец неизлечимо болен, возлюбленная ушла — Артем Стрелецкий решает начать все заново: переезжает к морю, туда, где сам был счастлив в детстве, устраивается работать барменом и знакомится с Майей, которая тоже психолог. Она и поможет Стрелецкому посмотреть на себя с другого ракурса и проработать собственные триггеры.

С 28 декабря:



«Детство Шелдона», 6-й сезон (комедия, шоураннеры Чак Лорри, Стивен Моларо)

Новые истории из непростого детства вундеркинда Шелдона Купера. Родители юного гения не разделяют увлечения сына наукой: его мать очень религиозна, а отец, бывший футбольный тренер, предпочитает проводить вечера в компании пива и телевизора. Со сверстниками тоже не ладится, ведь Шелдона куда больше детских игрушек интересует, где можно взять обогащенный уран для научных экспериментов.

Также на сервисе

С 12 декабря:

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ НА ЗЕМЛЕ (экшн-хоррор, реж. Роб Джаббаз)

Уже год на Земле бушует пандемия загадочного вируса, к которой большинство населения планеты привыкло и относится несерьёзно. Молодая пара Джим и Кат, как и многие, продолжает жить обычной жизнью. Однажды вирус мутирует неожиданным образом, лишая заражённых человеческого облика и провоцируя неконтролируемые вспышки агрессии и похоти. Джима прорыв нового вируса застает в людном кафе, а Кат — в метро в час пик, и теперь молодым людям придётся очень постараться, чтобы добраться друг до друга и не попасться в лапы озверевшим согражданам.

«Оксен» (триллер, реж. Янник Йохансен)

Оксен — бывший боец cпeцнaза и вeтepaн вoйны, кoтopый мечтает о тиxoй и уeдинeннoй жизни. Oднaкo eгo миp рушится, кoгдa eгo обвиняют в cepии жecтoкиx убийcтв, кoтopыx oн нe coвepшaл. Teпepь eму пpиxoдитcя cкpывaтьcя, чтoбы зaщитить cвoю нeвинoвнocть и найти настоящего убийцу.

С 14 декабря:

«Келинжан», 1-й – 5-й сезоны (комедия, реж. Ернар Нургалиев)

Что значит быть невесткой в деревне Казахстана? Это значит быть хранительницей традиции, домохозяйкой и дочерью для своих новых родственников. Однако девушке из большого города будет не так легко освоиться на своем новом месте.

КЕЛИНЖАН (комедия, реж. Ернар Нургалиев)

Полнометражная комедия на основе популярного казахстанского сериала «Келинжан». Трое братьев стали наследниками земельного участка, на который уже нашлись покупатели. Между их женами тут же разгорается противостояние: кому удастся переписать землю на своего мужа?

С 15 декабря:

«Атомный лес», 1-й – 2-й сезоны (анимационный, реж. Алексей Лебедев)

События мультсериала разворачиваются в мире, пережившем Апокалипсис в виде ядерного взрыва. Главные герои — звери, обитающие в Атомном лесу. От людей в новом мире, мире будущего, остались только воспоминания, да и те не особенно приятные. Теперь основная цивилизация Земли — это разумные говорящие звери.

С 17 декабря:

ДРУЗЬЯ НА СВОЮ ГОЛОВУ (драмеди, реж. Даниэль Коэн)

Леа и Марк, Карин и Фрэнсис — две пары закадычных друзей. Но когда скромная тихоня Лея публикует роман, и он в одно мгновение становится бестселлером, отношения между семьями дают сбой. Ревность, шок, зависть: только став успешным, можно узнать, кто твой настоящий друг.

ГЕНИАЛЬНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ (триллер, реж. Жауме Балагеро)

Юный гений Том вместе с харизматичным торговцем предметами искусства Уолтером ввязываются в смертельно опасную авантюру. Пока все жители Мадрида отвлечены Чемпионатом мира по футболу, у парней есть всего девяносто минут, чтобы ограбить самый защищенный в мире банк, используя единственное оружие — собственный мозг.

ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ (хоррор, реж. Джастин Дек)

Шутки ради на вечеринке группа друзей устанавливает приложение под названием «Обратный отсчет», и одной девушке сообщается, что жить ей осталось 3 часа. Испугавшись, она не садится в машину к подвыпившему бойфренду, но в тот же вечер ее убивает неведомая сила. А ее парень, все-таки врезавшись в дерево, теперь ожидает операции в больнице и очень нервничает, ведь приложение показывает, что жить ему осталось несколько часов. Медсестра Квинн решает разобраться, как это адское приложение убивает людей.

С 19 декабря:

«Команда МАТЧ», 2-й сезон (анимационный, шоураннеры Наталья Тихомирова, Савва Голубков)

Команде зверей интересны нетипичные для них виды спорта. Их тренер, известный чемпион Лев Борисович, находит новаторские способы вдохновить юных спортсменов на достижение высоких результатов. Любительская команда бьет рекорд за рекордом, что не остается без внимания в спортивном сообществе. Кто же эти таинственные новички, вытеснившие признанных лидеров из турнирных таблиц?

C 20 декабря:

ОДНОЙ БЕЗУМНОЙ НОЧЬЮ (мелодрама, реж. Каллэн Дарлик)

Четыре лучшие подруги перед свадьбой одной из них устраивают отвязный девичник и попадают в неожиданный круговорот приключений и новых знакомств. Они понимают, что достаточно всего одной ночи, чтобы круто изменить свою жизнь.

«Последователи» (триллер, реж. Гамлет Дульян)

У Веры страшная болезнь — бесплодие. Вместе с любимым мужем Андреем она отправляется в далекий тайный скит, где живет некий целитель — отец Афанасий. Несмотря на скепсис Андрея, происходит чудо: Вера беременна. Но со временем герои, сами того не подозревая, оказываются под влиянием ужасного деструктивного культа, и Андрею надо сделать все, чтобы спасти свою Веру.

С 24 декабря:

«Ганнибал» (триллер, шоураннер Брайан Фуллер)

Уилл Грэм — одаренный профайлер, который вместе с ФБР разыскивает серийного убийцу. Уникальный способ мышления Грэма дает ему удивительную способность глубоко проникаться чувствами другого человека, даже психопата. Он может понять, что ими движет. Но когда ум преследуемого убийцы оказывается слишком сложным, он прибегает к помощи доктора Лектера, одного из ведущих психиатрических умов в стране.

2+1 (драмеди, реж. Юго Желен)

Жизнь главного героя была легка и беззаботна ровно до тех пор, пока одна из его бывших не подкинула ему грудного ребенка. Решив, что такая проблема ему не нужна, он поехал искать мать малышки Глории. Но все сложилось иначе… В главной роли — Омар Си («1+1»).

ТВОРЦЫ СНОВ (анимационный, реж. Ким Хаген Йенсен, Тонни Зинк)

Однажды девочка Нина получает чудесную сверхспособность – создавать сновидения других людей. Попав в волшебную Страну Снов, она встречается с её весьма необычными обитателями, заводит новых друзей и учится превращать сны в реальность.

С 27 декабря:

ЛЕССИ — ЛОХМАТЫЙ ДЕТЕКТИВ (семейный, реж. Ханно Ольдердиссен)

Наступают долгожданные каникулы, но Фло не хочет расставаться со своей любимой собакой Лесси: вместе они отправляются на ферму его тети, которая живет со своими детьми Клео и Анри и джек-рассел-терьером Пиппой. Когда Фло, Клео и Анри узнают о похищении собак в деревне, они начинают переживать за своих домашних любимцев. И не зря — вскоре Пиппа пропадает. Вместе с Лесси трое друзей отправляются ловить воров и спасать Пиппу.

С 31 декабря:

ХЕЛЛБОЙ (приключенческий боевик, реж. Нил Маршалл)

Близится час битвы Хеллбоя с Кровавой королевой, буквально собирающей себя по частям и жаждущей отомстить всему человечеству за века в заточении. Оказавшись в эпицентре столкновения миров людей и монстров, Хеллбой будет вынужден пройти через ад, чтобы предотвратить надвигающийся апокалипсис.

ТРАФИК (триллер, реж. Николас Джареки)

Наркоторговец организует операцию по контрабанде фентанила между Канадой и США, архитектор, выздоравливающий от оксиконтиновой зависимости, ищет правду о причастности своего сына к наркомиру, а университетский профессор сражается с неожиданными откровениями о своем работодателе — влиятельной фармацевтической компании, выводящей на рынок новое «не вызывающее привыкания» обезболивающее.

ТАЙНА МОСЛИ (анимационный, реж. Кирби Эткинс, Джан Хуанг)

В далеком-далеком прошлом удивительные животные Торифанты восстают против жизни в рабстве людей и отправляются в опасное путешествие в поисках… свободы. Ведь их прошлое хранит невероятную тайну.

Скоро:

ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ (семейный, реж. Александр Войтинский)

Если ты идешь на рыбалку — будь готов к тому, что вытянешь рыбу своей мечты, волшебную Щуку, которая может исполнить три любых твоих желания. Только Емеля спустил два желания на ветер, а третье решил приберечь. Поэтому, чтобы добиться руки царской дочери Анфисы, придется ему действовать без волшебной силы, самому. А помогать ему будет Щука, которая без своей шкурки предстает обычной девушкой Василисой. Вместе им предстоит найти скатерть-самобранку, встретиться с Котом Баюном, отправиться в мрачное царство Кощея и понять, что настоящее чудо — это быть с тем, кого любишь.

ЛЕГЕНДА О САМБО (спортивная драма, реж. Андрей Богатырев)

Московская спартакиада, 1936 год. Приглашена сильнейшая команда борцов. Решающий поединок: кто-то одержит победу, кого-то ждет поражение, а кого-то — неожиданный поворот судьбы… Два мастера боевых искусств. Один — с детства обучался искусству дзюдо в Японии — Василий Ощепков. Другой, прошедший русско-японскую войну, разрабатывающий приемы для самообороны — Виктор Спиридонов. Оба одержимы идеей создания национальной борьбы. Так рождалось самбо.

АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ (драма, реж. Жюстин Трие)

Жизнь успешной писательницы Сандры Войтер переворачивается после загадочной смерти мужа. Ей предъявляют обвинение в убийстве. Однако, чем дальше ведется расследование, тем больше всплывает подозрительных обстоятельств. Что же произошло на самом деле в их уединенном шале во французских Альпах?

ЗВУК СВОБОДЫ (криминальная драма, реж. Алехандро Гомес Монтеверде)

Оперативник Министерства внутренней безопасности Тим Баллард разочаровался в системе — много лет он выслеживал и ловил педофилов, но не вызволил из лап работорговцев ни одного ребенка. Тим втирается в доверие к недавно пойманному распространителю детского порно, убеждает его, что он «свой». Восьмилетний Мигель становится первым освобожденным из множества детей, проданных в сексуальное рабство в Латинской Америке, и Тим решает во что бы то ни стало разыскать его сестренку.

ЧАРЛИ-ПУЛЯ (боевик, реж. Филлип Нойс)

Чарли Свифт — человек старой закалки. Он уважает своего начальника, криминального босса Стэна, заботится о друзьях, поддерживает порядок на вверенных ему территориях и жестоко расправляется с нарушителями. Однажды в городе появляется безжалостный лидер конкурирующей группировки, намеренный захватить контроль над местными операциями. Он устраивает кровавую резню, в ходе которой Стэн и большинство подельников Чарли оказываются убиты. Оставшись в полном одиночестве, Чарли решает отомстить за смерть друга и объединяется с Марси, бывшей женой убитого им гангстера.

ГАРДЕМАРИНЫ 1787. ВОЙНА (исторический, реж. Светлана Дружинина)

Представители западных держав в очередной раз начинают свои козни против России, но возмужавшие гардемарины и их повзрослевшие дети снова встают на защиту Родины. Проделав рискованный путь с острова Мальта до Крыма, они неожиданно становятся участниками исторического сражения при Кинбурне под началом генерала Александра Суворова.

ПАПАША В БЕГАХ (драмеди, реж. Алексей Южаков)

Привычная жизнь сибиряка Толи подходит к конц у: его жена беременна. Мужчина, испугавшись ответственности, сбегает на вахту. В поезде Толя знакомится с беспризорником Колей. Череда роковых совпадений, неверных решений и немножко хитрости юнца, и вот Толя уже числится похитителем детей и объявлен в областной розыск. Так начинается невероятное путешествие молодого папаши и его нового подопечного в городок Когалым, которое изменит их жизни навсегда.

ПЛАНЕТА МАКСИМУС (драма, реж. Александр Петров)

Киноверсия драматического шоу Саши Петрова, вдохновленного трагической судьбой его друга Макса. Это история о настоящей любви, бесконечности жизни и о том, где обитают наши мечты после нас. Постановка объединила в себе кино, театр, поэзию и музыку.

АГЕНТ 044: ОПЕРАЦИЯ ГАРНИ (криминальная комедия, реж. Айк Кбеян)

Известному аргентино -армянскому агенту Гензелю Брутенцу предстоит найти известного журналиста, похищенного при загадочных обстоятельствах. В этом расследовании к Гензелю присоединяется лейтенант Анна Григорян. Следуя за уликами, Гензель и Анна попадают во множество забавных ситуаций.

ПАЦАНСКИЙ КИПИШ: САНЖИКА ДНЮХА (комедия, реж. Нурсултан Джумабеков)

Санжик, обычный пацан с района, устраивает шикарную вечеринку в честь своего ненастоящего дня рождения, чтобы привлечь внимание девушки, в которую он влюблен еще со школы.

БОЙЖЕТКЕН. ВСЕ ИЗ-ЗА НЕЕ (мелодрама, реж. Абдель Фифтибаев)

Анеля живет и учится заграницей, приезжая в свой родной город только на летние каникулы. Все, что она видит вокруг, ей кажется скучным и неинтересным. Но ее отношение меняется после того, как она неожиданно для самой себя влюбляется в Дэна — простого парнишку, уличного музыканта, который, в свою очередь, чтобы обратить на себя внимание, создает музыкальную группу. Но на пути к цели ему придётся преодолеть различные препятствия.

«Если сильно полюбишь», 1-й сезон (мелодрама, реж. Али Билгин, Бесте Султан Касапогуллары, Али Балджи)

После долгой жизни за границей Атеш возвращается домой в Стамбул, узнав о смерти отца. В завещании тот доверил Атешу руководство крупной фирмой, а вместе с тем — заботу о своих детях от второго брака. Мало того — в жизнь богатого наследника врывается юная мошенница Лейла, которая нанимается няней в дом Атеша. Несмотря на различия, этих двоих многое объединяет: груз прошлого, семейные проблемы и, наконец, любовь.

Помимо этого, библиотека онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» уже пополнилась множеством новинок.

Фильмы:

– COCO & JANBO

– ГОД РОЖДЕНИЯ

– ЛИБЕРЕЯ: ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ

– ПОДВОДНЫЙ КАПКАН

– ЧУВСТВА АННЫ

Сериалы:

– «Ася и Вася», 1-й сезон

– «Две недели», 1-й сезон

– «Живой гараж», 1-й сезон

– «Заводила и принцесса», 1-й сезон

– «Кровавые цветы», 1-й сезон

– «Мой милый боксер», 1-й сезон

– «Пармские фиалки», 1-й сезон

– «Паладин на поле», 1-й сезон

– «Путешествие к бессмертию», 1-й сезон

– «Удачный роман», 1-й сезон

– «Шмяк. Волшебная лавка Есении», 1-й сезон

– «Шушумагия», 1-й сезон

Фото: кадр из фильма ТРИГГЕР. ФИЛЬМ