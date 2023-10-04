Новинки октября в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»

Эксклюзивные «Цикады» и «Объяснялкины», а также новые фильмы и сериалы

Главная октябрьская новинка, которая появится в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» – драматический сериал «Цикады» от шоураннера Александры Ремизовой и режиссера Евгения Стычкина, премьера которого состоялась в прошлом месяце на фестивале «Новый сезон».

Кроме того, зрителей стриминга ждут анимационный сериал «Объяснялкины», новые серии «Рокового патруля», а также свежие отечественные и зарубежные премьеры.

Только на «Кинопоиске»:

С 9 октября:

«Благословение небожителей», 1-й сезон (аниме, реж. Ли Хаолин)

800 лет назад Се Лянь был наследным принцем королевства Сяньле. Всеобщий любимец, он в довольно юном возрасте вознесся на небеса, но был дважды оттуда изгнан. Теперь Се Лянь в третий раз возносится и становится посмешищем всех трех царств. Выполняя первую работу в качестве небожителя, он встречает таинственного демона, который правит призраками и наводит на небеса ужас.

С 18 октября:

«Благословение небожителей», 2-й сезон (аниме, реж. Ли Хаолин)

С 19 октября:

«Объяснялкины» (анимационный, реж. Евгений Блинников)

Семья, которая снимает образовательное шоу, подписывает контракт со стримингом, и, согласно договору, персонажи не могут стареть и умирать, а также должны жить в квартире пожилых родителей. Батек, Мамуля, Дед и Бабуля в каждой серии отвечают на вопрос, который им задаёт Сынуля. Когда-то семья считала это шоу ламповым и получала удовольствие от съёмок, но теперь им всё осточертело. Разорвать контракт, что-то изменить в своей жизни и перестать объяснять они не могут, поэтому Объяснялкины решают саботировать процесс и признаться всем, что они далеко не идеальная семья, чтобы продюсер сам их уволил.

Скоро:

«Цикады» (драма, реж. Евгений Стычкин)

Антон и Алина, Марк и Соня, Алекс и Катя — вчерашние школьники, которые только начинают жить по-взрослому, влюбляются, мечтают, строят планы на будущее, пока не случается страшная трагедия на вечеринке. Теперь им, их родителям и следователю нужно восстановить картину случившегося. Чем дальше заходит допрос, тем больше раскрывается проблем и тайн. Подростки растеряны и напуганы, а родители задаются вопросом: а хорошо ли они вообще знали своих детей?

«Роковой патруль», продолжение 4-го сезона (комедийный боевик, шоураннер Джереми Карвер)

Продолжение сериала о супергероях-неудачниках. Разбившийся в аварии гонщик, получивший заряд радиации пилот, девушка с 64 личностями, изуродованная актриса, парень-киборг, а во главе этой команды бедолаг — сумасшедший ученый. Они находят своим сверхспособностям применение, а себе — новый смысл жизни. Теперь они — Роботмен, Негативный Человек, Безумная Джейн, Эласти-герл и Киборг.

Также в октябре:

С 5 октября:

ПАПА ИЗ СПЕЦНАЗА (комедийный боевик, реж. Тим Браун)

Спасаясь от разъяренного криминального босса Эшли со своей маленькой дочерью Сарой вынуждена обратиться к единственному человеку, способному ей помочь — Мэтту, ее отцу, которого она не видела уже очень давно. Мэтт кажется обычным пожилым пляжным бездельником, но та эффективность, с которой он раз за разом легко избавляется от вооруженных до зубов преследователей, говорит об одном — в своем тайном прошлом ее папа был не так уж прост.

РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. БОЛЬШЕ, ЧЕМ СКАЗКА (анимационный, реж. Алексей Цицилин, Владимир Николаев, Алексей Замыслов)

Людмила — прекрасна и отважна, как подобает дочери великого князя. Руслан — ее добрый и находчивый возлюбленный. Но накануне свадьбы Людмила попадает в плен к настоящему колдуну Черномору, собравшему уже целую коллекцию сказочных принцесс. «Черноморда» явно не во вкусе Людмилы, и в обиду она себя не даст. А вызволять ее кто будет, Пушкин?! Впрочем и без него у Руслана нашлись соперники за ее руку и полцарства в придачу. Теперь его ждет погоня через волшебные земли, знакомство с последним говорящим медведем, столкновение с великаном и прочей сказочной невидалью, не говоря о сражении с самим Черномором на земле и в небесах.

МОНСТР: ДЖЕФФРИ ДАМЕР (драма, реж. Марк Мейерс)

Старшеклассник Джеффри Дамер страдает от надвигающегося развода родителей, отсутствия друзей и внимания. И в самом деле, кто захочет дружить со странным юношей, который подбирает на дороге мёртвых животных, растворяет их в кислоте и смотрит, что там у них внутри. Но однажды Джеффри решается на отчаянный шаг — привлечь внимание глупой выходкой в школе. К его удивлению, это срабатывает, и теперь у парня есть друзья.

«Контакт», 2-й сезон (драма, реж. Нурбек Эген)

От бывшего опера Глеба Барнашова ушла жена. Личную драму он гасит алкоголем, и за это его выкинули из убойки в отдел по делам несовершеннолетних. И это для Барнашова кромешный ад: он абсолютно не понимает современных детей, а особенно — свою дочь Юльку. Он считает, что сможет наладить контакт и узнать, чем живет дочь — если подружится с ней в соцсетях. Барнашов берет за шкирку провинившегося подростка и дает ему выбор: ответить за преступление или добавиться в друзья к дочери и отдать полицейскому свои логин и пароль, чтобы он мог хоть как-то контролировать свою дочь.

С 6 октября:

«Телохранители» (комедия, реж. Константин Смирнов)

Три боксера из Челябинска перед вылетом на Чемпионат мира решают подзаработать на Московском турнире по боям без правил. Узнав о нарушении спортивного режима, главный тренер исключает их из сборной. Парни грустно едят в ресторане, обсуждая бесславное возращение домой. В этом же заведении проходит деловой ужин известного московского адвоката, с охраной которого, не по вине ребят, завязывается конфликт. Боксеры демонстрируют свои навыки и закономерно оказываются в полиции. Им грозит тюремное заключение. Однако, адвокат предлагает сделку: стать его телохранителями или отправиться за решетку. Бравая троица решает сменить спортивные костюмы на классические.

С 9 октября:

«Гарри Уайлд», 2-й сезон (детективный триллер, реж. Роб Бурк, Ронан Бурк)

Бывшая учительница литературы вновь выходит на тропу борьбы с преступниками всех мастей. Теперь у нее с Фергюсом есть собственное детективное агентство и куча заказов – разыскать женщину, пропавшую в деревне дьяволопоклонников, спасти свадьбу, на которой гостья отравилась курицей, и многое другое. Близкого человека Гарри убивают, и она клянется найти убийцу и отомстить. Эксневестка Орла переступает через себя и просит бывшую свекровь помочь ей с поисками преследователя, мать Фергюса стремится наладить с ним отношения, но парню трудно ей поверить вновь.

С 10 октября:

«Даркнет» (криминальная комедия, реж. Реми Фур, Жюльен Уор)

Бенджамин и Флориан — молодые парни, которые любят игры, ведут стримы и занимаются хакерством. Для них жизнь в даркнете намного интересней, чем реальность в тихом маленьком рыбацком порту острова Олерон. Но спокойствие, царящее в Поне-сюр-Мер, вот-вот будет нарушено: из Парижа прибыли албанские мафиози Алкан и Веран, полные решимости вернуть свои деньги, украденные Бенджамином и Флорианом в интернете.

«Пилигрим» (детектив, реж. Александр Колесник)

Олег Рубцов не может оставаться долго на одном месте и вынужден постоянно переезжать. Все дело в его прошлом. Он — сотрудник секретного подразделения 0-18, его позывной — Пилигрим. Группа бралась за сложные и деликатные дела, когда обычные правоохранительные органы оказывались бессильны: занималась ликвидацией ОПГ, бандформирований и террористов. Неожиданно все члены секретного подразделения оказываются раскрыты — «крот» помог заполучить личные дела всех сотрудников. Большинство коллег Рубцова погибает. Пилигриму удается спастись самому и спрятать свою жену. Теперь нужно понять — кто предатель и как жить дальше.

С 12 октября:

«ФК Родина» (криминальный экшн, реж. Иван Плечев)

Провинциальная футбольная команда «Родина» в разгар сезона теряет финансирование и вылетает из чемпионата, потому что ее владелец, мэр города, решает продать клуб. Ради спасения ребята идут на сделку с местным авторитетом и соглашаются перевезти контрабанду в Китай. Но все идет не по плану, и футболисты оказываются должниками авторитета, скрываются от китайской мафии, а капитан команды внезапно становится владельцем клуба.

КРИМИНАЛЬНЫЙ ГОРОД: РАЗБОРКИ В ПУСАНЕ (боевик, реж. Ли Сан-ён)

2015 год. Детектив Ма Сок-то перевелся в инчхонский следственный отдел, работает с новой командой, и покой ему только снится. Втайне от главы клана ушлые якудза поставляют в город новый синтетический наркотик, который становится дико популярным в увеселительных заведениях. Используя собственное неотразимое обаяние, а также сокрушительные удары правой и левой, через цепочку информаторов детектив Ма выясняет — с японцами сотрудничает кто-то из местных.

ЖОЛ (комедия, реж. Бакыт Кадер)

Безработный холостяк Шокан живет в общежитии с мамой, сестрой и братом. Он хочет исполнить мечту отца — купить дом для всей семьи, но не может заработать денег. Узнав, что строительная компания дарит квартиру людям с ограниченными возможностями, Шокан притворяется слепым — и оказывается в водовороте криминальных разборок и неурядиц.

С 13 октября:

УКРАСТЬ РАФАЭЛЯ (комедия, реж. Лука Тровеллези Чезана, Алессандро Тарабелли)

Группа приятелей решает украсть бесценную картину Рафаэля Санти из музея. Вот только все они новички в воровском деле. «Консультантом» банды дилетантов становится Энцо, которому много лет назад уже удалось выкрасть этот шедевр. Правда в итоге он угодил в тюрьму на 40 лет. Теперь у него появляется шанс закончить начатое дело, но в этот раз всё оказывается не так просто.

С 15 октября:

«Была в сети вчера» (триллер, реж. Рохер Гуаль, Мишель Гарса Сервера, Гэбриел Мариньо)

Безмятежную с виду жизнь тихого прибрежного городка нарушают сообщения с угрозами, которые кто-то рассылает с аккаунтов в социальных сетях, принадлежавших недавно погибшей девушке.

«Императорская кухня» (мелодрама, реж. Бай Юньмо, Ван Вэй)

Юная Яо Цзы Цзинь проходит сложный отбор на роль служанки во дворце императора, несмотря то, что не отличается благородным происхождением. Целеустремленная и доброжелательная, она заводит друзей среди других слуг, знакомится с богатым наследием китайской кулинарной традиции и обретает новую мечту — открыть мир удивительных блюд простым людям.

С 19 октября:

БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР (семейная комедия, реж. Карен Захаров)

Любопытный школьник Сенька чудом попадает в сказочный древний лес. Тот скрыт от людских глаз мощным заклятием Бабы Яги, призванным защитить людей и весь мир от дремлющих там темных сил. В лесу явно творится что-то неладное — заклятие больше не действует, и пробуждение зловещего волшебства и давно поверженных врагов — лишь вопрос времени. Чтобы наложить заклятие снова, Яга вынуждена отправиться в современный город на поиск мощнейшего оружия волшебников, дивноцвета.

«Запрет на браки в Чосоне» (историческая мелодрама, реж. Пак Сан-у)

Семь лет назад потеряв королеву, чосонский правитель Ли Хон запрещает заключение браков по всей стране. Однажды судьба сводит его с брачной мошенницей, которая утверждает, что может впустить в себя дух его покойной супруги.

С 20 октября:

КОБИ БРАЙАНТ: ЧЕРНАЯ МАМБА (документальный, реж. Йоханнес Гуттенкунст)

Фильм рассказывает историю одного из величайших баскетболистов современности — Коби Брайанта. За способность в критический момент взять инициативу на себя и в одиночку вытащить матч, его прозвали Черная Мамба. Бывшие товарищи по команде, соперники, тренеры и комментаторы поделятся своими воспоминаниями о Коби и об одной уникальной игре, в которой «Лейкерс», отставая от «Рэпторс» на 18 очков к концу первой половины, все же смогли одержать победу, благодаря яркой игре Коби.

С 22 октября:

«Жены в бегах» (драма, реж. Иньяки Пеньяфьель, Сальвадор Картас)

Истории четырех женщин, уставших от жизни в браке, который у каждой из них сложился не так, как хотелось бы. Героини одновременно покидают свои семьи, не сообщив никому, куда они направляются. Их объединяет многое — не только решимость пуститься в приключения, но и загадочное убийство.

С 23 октября:

Я НЕ БОЮСЬ (триллер, реж. Габриэле Сальваторес)

В маленькой деревушке на юге Италии есть заброшенные строения, ставшие местом игр местных детей. Десятилетний Микеле случайно обнаруживает тайник, в котором итальянская мафия прячет следы одного из своих преступлений. Эта находка переворачивает весь мир мальчика.

С 25 октября:

СЕСТРА, ДЕЙСТВУЙ! (комедия, реж. Лоран Тирар)

Пять отчаянных монахинь бросают себе вызов — выиграть в велогонке денежный приз для ремонта дома престарелых. Но есть одна проблема — никто из них не умеет ездить на велосипеде.

С 26 октября:

НЕИЗВЕСТНЫЕ ГЕРОИ (комедия, реж. Мерей Маханов)

XVIII век, времена Анракайского сражения. Простой казахский парень ради степной красавицы отправляется вместе со своими друзьями на войну против джунгарских захватчиков.

«Королева Чорин» (комедия, реж. Пак Ке-ок, Чхве А-иль)

Молодой повар-ловелас неожиданно переносится из современной Кореи в Чосон XIX века. Мало того — теперь его душа заточена в теле королевы Чорин, которую окружают придворные интриганы и тайные недоброжелатели.

С 28 октября:

«Задача трех тел» (фантастический детектив, реж. Леон Ян)

В 2006 году нанотехнолог становится свидетелем череды странных событий в мировой науке — эксперименты на ускорителях частиц дают противоречивые результаты, из-за чего ученые, считая, что предел познания Вселенной достигнут, совершают самоубийства. Герой соглашается участвовать в расследовании, из-за чего ему начинают мерещиться цифры с обратным отсчетом. Военные и спецслужбы приходят к выводу, что кто-то или что-то пытается затормозить научный прогресс на Земле.

С 30 октября:

«Время Ккок Ту» (мелодрама, реж. Пэк Су-чхан, Ким Джи-хун)

Каждые 99 лет ангел смерти вселяется в тело смертного, чтобы убивать плохих людей, которые по его мнению заслуживают смерти. В своей новой человеческой оболочке он знакомится с милой девушкой-врачом и внезапно заступается за неё.

«Мышь» (детективный триллер, реж. Кан Чхор-у, Чхве Джун-бэ)

Когда-то серийный убийца по прозвищу Охотник за головами держал в страхе всю страну. Паника населения достигла такого уровня, что правительство всерьез обсуждало законопроект о генетическом тесте, который позволяет определить ген психопатии у эмбриона. Спустя десять лет после тех жутких событий эта история всплывает вновь, объединяя судьбы опытного детектива, талантливой женщиныпродюсера, рядового полицейского и проблемной старшеклассницы.

С 31 октября:

«Образцовый детектив» (криминальный детектив, реж. Чо Нам-гук)

Два детектива в Инчхоне ловят преступников. Опытный детектив Кан полагается на сеть информаторов и личные связи, иногда забывая о простой логике, а молодой детектив О доверяет только уликам и криминалистике.

Также на сервисе в октябре:

ПОСЛЕ. НАВСЕГДА (мелодрама, реж. Кастиль Лэндон)

Бестселлер об отношениях с Тессой принес Хардину деньги и успех, но оставил с разбитым сердцем. В попытках исправить ошибки давнего прошлого Хардин отправляется из Лондона в знойный Лиссабон, но попадает в новый водоворот страстей. Когда же судьба дарит Хардину и Тессе шанс на счастливый финал, только от них зависит, какой станет последняя глава их истории любви.

«Люся» (драмеди, реж. Иван И. Твердовский)

Сеня, создатель умной колонки «Люся», экспериментирует с алгоритмами, обсуждая с Люсей личные темы, семью, людей вокруг, и старается сделать ее максимально человечной. Люся быстро становится чем-то гораздо большим, чем просто колонка — она оказывается единственной, кому Сеня может доверить свои переживания, проблемы и размышления. Только она знает обо всех проблемах, с которыми столкнулись дочки Сени в школе, и только с ней он делится переживаниями об отношениях с женой. Умная колонка помогает мужчине пережить публичное унижение на глазах всей семьи, найти сына депутата, устроившего это унижение, и справиться с последствиями непоправимого поступка, который совершил Сеня.

«Идентификация» (детективный триллер, реж. Владлена Санду)

Сирота Валерия работает продавщицей на вещевом рынке в Москве. Влюбившись в Амана, она принимает ислам и становится частью диаспоры. На свадьбе Бакир, брат Амана, пытается изнасиловать девушку, но ей удаётся сбежать. Вскоре обнаруживают изуродованный труп Бакира, всё подозрение падает на Валерию. В ее невиновность верят лишь молодой адвокат Даниил Крамер и уставший от жизни следователь Григорий Плахов.

«Я “любила” мужа» (криминальная комедия, реж. Юлия Трофимова)

Ксения — образцовая жена и мать. Она во всем слушается своего жадного и неблагодарного мужа, который воспринимает почитание со стороны Ксении как должное. Узнав об измене мужа, Ксения случайно убивает его во время секса. Теперь домохозяйке предстоит спрятать тело, замести следы, чтобы не попасть в тюрьму и не оставить детей сиротами, а также найти способ как заработать на жизнь, ведь собственных денег у Ксении нет, а использовать счета мужа без его присутствия она не может.

«АльфаРомео» (драмеди, реж. Радик Рахимов)

Фем-активистка Даша из провинциального Жигулевска мечтает реализовать свой просветительский проект и доказать важность феминизма в родном городе. Чтобы получить грант и осуществить желаемое, ей нужно стать популярной блогеркой. Даша решается переехать в Москву и начинает снимать сюжеты об исправлении токсичного «альфача» и бойца без правил Антона, которого встречает по дороге в поезде. Антон не готов к перевоспитанию и полностью уверен в своей правоте, но соглашается участвовать в эксперименте при одном условии.

«Кровавые цветы» (драма, реж. Омер Байкул, Джанан Челик, Левент Тюркан)

Юная и красивая Дилан и харизматичный Бурак вступают в брак по принуждению, не испытывая никаких взаимных нежных чувств. Только сыграв свадьбу с Дилан, Бурак может вызволить брата из больших неприятностей. Но чем больше времени молодожены проводят вместе, тем лучше понимают, что не так уж равнодушны друг к другу.

«Марокканская мафия», 5-й сезон (криминальная драма, реж. Дэвид Эйландер, Хесди Лонвейк)

Амбиции Папы достигают невиданных масштабов, но Карандаш сделает все, чтобы помешать ему захватить власть в криминальных кругах Амстердама. В битву бывших друзей вступает Борсу, двоюродный брат Романо. Ашраф привозит ценный груз из Италии, Адиль чувствует себя загнанным в угол, а проблемы Самиры никто не может решить. Татта и Отто вступают в схватку с бандой Папы. Но могут ли в этой битве быть победители?

«Трон, отмеченный богом», 53-79 серии (аниме, реж. Шэнь Лэпин)

Тан Сань, один из самых талантливых учеников клана боевых искусств, крадет запретные знания своих мастеров. Это преступление карается смертью, и Тан кончает жизнь самоубийством, а затем возрождается на Боевом континенте — месте, где у каждого есть свой дух, и где выживают только сильнейшие. Однако здесь Тан — сын кузнеца, а его дух — самый слабый в этом мире.

«Маша и Медведь», 6-й сезон (анимационный, реж. Олег Кузовков, Олег Ужинов, Денис Червяцов)

Новый шестой сезон мультсериала «Маша и Медведь» — трогательное продолжение классического и всеми любимого путешествия Маши и ее неизменного заботливого друга, Медведя. В каждой серии поднимаются важные темы настоящей дружбы и взаимовыручки; в увлекательных сюжетах найдётся место и для мечтающей летать Розочки, и для новых фокусов Тигра, и для милого Пингвиненка, и даже для обленившихся Пчелок. «Маша и Медведь» готовы снова объединить поколения перед экранами: там, где дети от души посмеются над гэгами, взрослые наверняка оценят тонкие аллюзии к известным произведениям.

«Маша и Медведь: Анимашки» (анимационный, реж. Екатерина Грошева, Джалиль Ризванов, Лела Хитарова, Анна Соловьёва, Ольга Амоль Ольга Амоль, Артем Цыганков)

Анимашки — Короткие и смешные зарисовки из жизни непоседливой Маши, ее лучшего друга Медведя и всех-всех-всех. Маша в магазине игрушек, ресторане, аэропорту и даже в музее современного искусства — такого простора для веселья у нее еще не было!

«Три кота», 5-й сезон (анимационный, реж. Дмитрий Высоцкий, Елизавета Перепелкина)

Три кота — история о повседневной жизни, отношениях и приключениях трех маленьких любознательных котят Коржика, Компота и Карамельки. В их большой семье жизнь никогда не стоит на месте: вместе они учатся выражать эмоции, поддерживать друг друга и находить выход из любой, даже непростой на первый взгляд ситуации, при помощи фантазии и родительского совета.

«Отель у овечек», 2-й сезон (анимационный, реж. Дмитрий Высоцкий, Алексей Горбунов, Дарина Шмидт, Елизавета Перепелкина, Владимир Торопчин, Кирилл Гарманов, Александр Мальгин)

Снова в подписке:

– РЕАЛЬНЫЕ ПАРНИ (с 1 октября)

– МЫ. ВЕРИМ В ЛЮБОВЬ (с 8 октября)

– АФЕРА ПО-АМЕРИКАНСКИ (с 15 октября)

– ДЖУНГЛИ (с 29 октября)

– В КОМПАНИИ МУЖЧИН (с 29 октября)

– ВЫЗОВ БЕЗДНЕ (с 29 октября)

Помимо этого, библиотека онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» уже пополнилась множеством новинок.

Фильмы:

– ИРОНИЯ СУДЬБЫ В ГОЛЛИВУДЕ

– ЛАМБОРГИНИ: ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА

– МОЙ ХАТИКО

– ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА

– ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА

– ТОЛЬКО ТЫ И Я

Сериалы:

– «Боевой континент»

– «Вне себя»

– «Мошенники»

– «Новичок», 5-й сезон

Фото: кадр из сериала «Цикады»