Новинки сентября в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»

Первый сезон «Кибердеревни», онлайн-премьера «Леди Бага и Супер-Кота» и многое другое

Главная сентябрьская новинка, которая появится в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» – первый сезон фантастической комедии «Кибердеревня», рассказывающий историю путешествия в мир России будущего.

Кроме того, зрителей стриминга ждут кассовый хит российского проката – французская анимационная лента ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ, новые серии мультсериала «Харли Квинн» и многое другое.

Только на «Кинопоиске»:

«Кибердеревня» (фантастическая комедия, реж. Сергей Васильев)

2100 год. Николай счастливо живет с семьей в кибердеревне на Марсе. Он спокойно ведет роботизированное хозяйство, пока на планету не прилетает руководитель огромной корпорации – Барагозин, который хочет построить на месте деревни новый завод. Николай отправляется в полное опасностей и приключений путешествие до Земли, чтобы спасти свой дом.

ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ (анимация, реж. Джереми Заг)

В обыкновенной французской школе учатся девочка Маринетт и мальчик Адриан, в которого она влюблена. Казалось бы, классическая история первой любви, но эти ребята совсем не те, за кого себя выдают. Когда городу угрожает опасность, Маринетт превращается в супергероиню Леди Баг, а Адриан – в Супер-Кота. Их невероятные способности помогают бороться со злом, но при этом никто из них не знает, кто на самом деле скрывается под маской.

«Харли Квинн» – новые серии 4 сезона (анимация, шоураннеры Джастин Халперн, Дин Лори и Патрик Шумакер)

В этом сезоне сумасбродная злодейка Харли Квинн предстает не в качестве антигероини – она пробует себя на праведном пути. Теперь Харли – часть Бэт-семьи, а Ядовитый Плющ становится CEO Легиона Смерти. Харли помогает последователям Бэтмена спасать город, Плющ возглавляет организацию, которая хочет его захватить.

С 7 сентября:

КРУЧЕ НЕКУДА (комедийный боевик, реж. Скотт Во)

В будущем битвы за нефть захватили весь мир. Когда команда международных преступников захватывает заложников, чтобы провернуть крупнейшее ограбление, только два человека оказываются в силах остановить их. Это два наемника по разные стороны конфликта, их план совершенно безумен, но они должны прорваться через град пуль и песчаные бури. Даже если терпеть друг друга не могут.

В ОЖИДАНИИ ДАЛИ (мелодрама, реж. Давид Пужоль)

Два брата устраиваются на кухню в захудалый ресторанчик неподалеку от дома Сальвадора Дали. Ими овладевает дух творчества, свободы и любви, а молва о их кулинарных шедеврах разлетается по всей Европе. Однако Дали никак не соизволит оказать честь своим визитом. Что же им еще придумать, чтобы кумир обратил на них свое внимание?

ПОСЛЕДНЯЯ КОРОЛЕВА (историческая драма, реж. Адила Бендимерад, Дамьен Онури)

Принцесса Зафира – жена последнего султана Алжира Салима аль-Туми. После трагической гибели своего мужа гордая и непокорная Зафира отвергает любовь посягающего на трон корсара Барбароссы и становится единственной надеждой своего народа на независимость.

НЕВЕСТА НАПРОКАТ (мелодрама, реж. Лим Чхан-ик)

Группа документалистов из Южной Кореи приезжает в Казахстан, чтобы снять передачу про местные свадебные традиции. Но в первый же день продюсер попадает в аварию, и группа не успевает попасть на запланированную свадьбу. Ребята оказываются без денег, без времени и без свадьбы. Группа принимает решение поехать в деревню и сымитировать свадьбу. Все бы хорошо, но теперь нужно найти виновников торжества: жениха и невесту.

ХЕЛЬМУТ НЬЮТОН: ОТВРАТИТЕЛЬНЫЙ И ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ (документальный, реж. Геро фон Бем)

Хельмут Ньютон – феномен фэшн-фотографии, который увековечил свой вклад в индустрию провокационными и эротическими, но, в тоже время, боготворящими женское тело снимками. Никогда прежде на страницах ведущих глянцевых журналов женщины не представали в настолько откровенном виде.

С 8 сентября:

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ (фантастика, реж. Даниэль Лазо, Эран Май-Раз)

В недалеком будущем приобретают большую популярность приложения и линзы дополненной реальности. Молодой человек, страдающий расстройством психики, получает в подарок устройство, способное преобразить окружающий мир героя и погрузить его в новую реальность. Используя беспрецедентные технологии, превращающие каждый его шаг в игру, он переживает невероятную трансформацию сознания.

С 9 сентября:

БОЛЬШЕ, ЧЕМ НИКОГДА (мелодрама, реж. Эмили Атеф)

Элен и Матье счастливы вместе уже много лет. Между ними глубокая связь. Неожиданно Элен диагностируют неизлечимое заболевание, и она отправляется одна в Норвегию в поисках мира – это станет проверкой силы их любви.

ОПАСНЫЙ ДРУГ (хоррор, реж. Вильяр Беэ)

Познакомившись с Кристианом в приложении для знакомств, Сигрид вне себя от счастья. Ее новый парень богат, красив и обходителен. Есть лишь одна проблема: в доме Кристиана живет его лучший друг, который носит костюм собаки и к которому нужно относиться, как к настоящему псу. Девушке придется узнать, насколько опасной может быть дружба.

С 10 сентября:

ИГРЫ ШПИОНОВ (триллер, реж. Доминик Кук)

Во время Холодной войны Олег Пеньковский, полковник ГРУ генштаба Минобороны, выходит на связь с Гревиллом Винном, британским бизнесменом и шпионом, заинтересованном в постоянном контакте с Москвой. Разведчики договариваются о сотрудничестве, не представляя, чем оно закончится для каждого.

БРАТСТВО ЧЕТЫРЕХ «Л» (приключенческая драма, реж. Ян Самюэль)

История приключений четырех неразлучных друзей, которые сбегают из приюта в надежде найти лучшую жизнь. Август 1914 года. Пока немецкая армия продвигается на севере Франции, четверо мальчиков в возрасте от 10 до 15 лет, Люсьен, Лукас, Луиджи и Людвиг, остаются без присмотра. Вскоре к ним присоединяется Люси, юная девушка, разлученная с родителями. Ребята решают добраться до нейтральной Швейцарии любой ценой.

С 11 сентября:

МЕЖДУ МИРАМИ (фантастическая мелодрама, реж. Мали Элфмэн)

Доктор Стивенсон утверждает, что можно продолжать наблюдать за людьми после смерти. Для доказательства своего тезиса она ищет добровольцев, которые должны под ее присмотром перейти в загробную жизнь. На объявление по поиску волонтеров откликаются Роуз и Тедди, для которых это идеальный способ уйти из жизни. Вместе они должны отправляются в долгое путешествие, в ходе которого ссорятся и мирятся, преодолевают разные сложности и постепенно обретают смысл жизни, в котором оба так нуждались.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ (мелодрама, реж. Кодзи Фукада)

Таэко и ее муж Дзиро счастливо живут размеренной жизнью, пока не происходит событие, которое меняет их быт и делит жизнь на «до» и «после». С этого момента все, что до этого пара считала незыблемым, начинает подвергаться испытаниям на прочность.

С 12 сентября:

«Кино про бандитов» (криминальная комедия, реж. Сергей Малюгов)

Главарь ОПГ из провинциального города, выходит из тюрьмы после 12 лет заключения. Гавр встречается с двумя друзьями и рассказывает им о плане, который родился у него в тюрьме: он понял, что его жизнь была очень насыщенной и о ней можно снять интересное кино и успешное кино.

С 13 сентября:

АМАНДА (драмеди, реж. Каролина Кавалли)

Двадцатичетырехлетняя Аманда живет в своем мире. Она ищет себя, друзей, копит баллы в супермаркете и почти не снимает вязаную жилетку. Вспомнив, что детьми она и Ребекка проводили много времени вместе, Аманда выбирает для себя миссию – убедить ее, что они по-прежнему лучшие друзья.

С 14 сентября:

ПЕКАРЬ (боевик, реж. Джонатан Собол)

Размеренная и спокойная жизнь пожилого пекаря прерывается с возвращением взрослого сына и появлением внучки, о существовании которой он даже не подозревал. Блудный сын оказывается замешан в сомнительной криминальной авантюре, и теперь его дочери угрожает смертельная опасность. Встать на пути наемных убийц может лишь скромный владелец пекарни, на первый взгляд кажущийся безобидным. На самом деле он сделан из совсем другого теста…

«10 друзей Кролика» (анимационный)

Они живут в мире, где нет людей, есть только животные. Приехавшие из разных уголков нашей замечательной планеты они быстро находят общий язык друг с другом и становятся настоящими друзьями. Каждый из них имеет увлечение или хобби. Например, заяц –спортсмен, занимается паркуром, кенгуру-садовник, крокодил и лиса – изобретатели и механики. Каждый их день насыщен приключениями, открытиями, развлечениями и весельем.

С 15 сентября:

ТАЙНА ВОЛШЕБНЫХ ЧАСОВ (семейное фэнтези, реж. Деннис Ботс)

Энгель – застенчивая и неуклюжая девочка, которая никому не может отказать. Однажды она находит часы, которые могут исполнить любые желания и становится очень популярной в школе.

С 20 сентября:

ПРОСТО СУПЕР (анимационный, реж. Расмус А. Сивертсен, Жан-Люк Жюльен)

Одиннадцатилетняя Хедвиг мечтает быть похожей на своего знаменитого отца-супергероя и совершать отчаянные поступки. Но в жизни она неуклюжий и нерасторопный подросток, над которым посмеиваются одноклассники. Даже отец не верит в ее способности. Своим преемником он хочет сделать ловкого и спортивного племянника Адриана. Но Хедвиг не сдается. С помощью эксцентричной бабушки она втайне примеряет волшебный костюм. В нем заключена суперсила, справиться с которой не так-то просто.

«Чосонский стрелок» (боевик, дорама, реж. Чха Ен-хун, Ли Джэ-сан, Ким Джон-мин)

Излет эры Чосон. Пак Юн-ган, сын лучшего в стране мастера меча, оставляет меч и былые принципы и одним из первых берется за новое огнестрельное оружие, чтобы отомстить за беспощадно замученных преступниками отца и сестру.

С 26 сентября:

НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГАМПИ (семейный, реж. Франтишек Антонин Брабец)

История щенка по кличке Гампи, который ищет дом и свое место в мире людей. Гампи мечтает найти верного друга и хозяина, но, прежде чем это случится, ему предстоит пережить множество испытаний и приключений.

С 28 сентября:

«Большой дом» (детектив, реж. Егор Кончаловский)

Подполковнику КГБ Широкову сообщают, что в Ленинграде замечен его давний враг Александр Строганов по кличке Граф, бывший каратель и диверсант, некогда работавший на немецкую разведку. При помощи «крота» в рядах милиции он должен был осуществить план по уничтожению города. Тогда еще юный оперативный сотрудник НКВД Широков и его учитель предотвратили эту катастрофу, но Графу удалось уйти. В 1965-ом подполковник Широков проверяет всех Строгановых, ныне проживающих в Ленинграде. Подозрение падает на простого киномеханика.

C 30 сентября:

57 СЕКУНД (фантастический триллер, реж. Расти Кандифф)

Во время интервью с техно-гуру блогер случайно спасает визионера – а еще находит загадочное кольцо, которое способно перемещать человека на 57 секунд назад в прошлое. Даже такой короткий отрезок времени в распоряжении человека оказывается способен изменить его жизнь до неузнаваемости.

«Кровь» (фантастическая дорама, реж. Ки Мин-су)

Пак Чи-сан красив, богат, умен, и он является заведующим отделением общей онкологии в больнице. Его родители были инфицированы вирусом вампира. И он, соответственно, родился вампиром. Чтобы стать человеком, он проводит клинические исследования.

Также в сентябре:

ПОБЕГ ИЗ СТРАНЫ РОБОТОВ (анимационный, реж. Линь Юнчан, Шао Хэци)

Когда Бриар и Брэмбл были маленькими медвежатами, их любящая мама таинственно исчезла. Много лет спустя на выставке «Планета Роботов» медведи встречают стремительную незнакомку, поразительно похожую на их пропавшую родительницу. Теперь братьям предстоит раскрыть тайну загадочного исчезновения мамы, и это расследование перевернет их жизнь с лап на голову.

ДРУГИХ ВАРИАНТОВ НЕТ (комедия, реж. Талгад Жаныбеков)

Очень богатый и влиятельный человек заказывает режиссеру снять автобиографический фильм про свою жизнь. В качестве залога, оплаты услуг и договора дает киноделу один миллион долларов в кейсе. По простой безалаберности режиссер теряет кейс с деньгами и теперь вынужден снимать фильм различными сложными способами, ведь у него нет других вариантов.

«ДиноСити» – 2 сезон (анимационный)

Динозаврику Рики шесть лет, и этот непоседа очень любит повеселиться и обладает богатым воображением. Он любопытен и во все сует нос, задает миллион вопросов, но далеко не всегда слушает, что ответят взрослые. Куда чаще он придумывает ответы сам и поступает так, как ему вздумается.

«Бодо Бородо» – 2 сезон (анимационный)

Смешной бородач Бодо Бородо ничего не знает, но зато с ним можно многому научиться – например, узнать больше о географии и культурах народов, самостоятельных поездках и походах. Бодо Бородо путается на каждом шагу и только с помощью терпеливых учеников прокладывает себе дорогу в полный сюрпризов мир знаний.

«Тима и Тома» – 2 сезон (анимационный)

Двое друзей – бегемотик Тима и слоненок Тома познают окружающий мир, в котором возможно все: встретить пришельца из космоса, найти таинственную пещеру, прямо на глазах вырастить дерево и, играя, превратиться в силача. Для Тимы и Томы нет ничего невозможного – как и для детской фантазии.

Помимо этого, библиотека онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» уже пополнилась множеством новинок.

Сериалы:

– «Арт и Факт», 1 сезон

– «Зверобой», 1 сезон

– «Кибер Иван», 1 сезон

– «Команда Флоры», 2 сезон

– «Корги по имени Моко. Домашние животные», 1 сезон

– «Королева двора», 1 сезон

– «На страже пляжа», 1-2 сезоны

– «С нуля», 1 сезон

Фильмы:

– АКТРИСА

– БАЙКЕРЫ 3

– БАХУБАЛИ: НАЧАЛО

– БАХУБАЛИ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ

– В ПОИСКАХ СНЕЖНОГО БАРСА

– ДОРОГА К ДОМУ

– ДУРНАЯ КРОВЬ

– КОСМОС. СМЕРТЬ. РОБОТЫ

– О ЧЕМ ГОВОРЯТ НЕЗНАКОМЦЫ

– ПАРЕНЬ ВСТРЕЧАЕТ ДЕВУШКУ

– РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНД

– СВИНКА

– СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ

– ХВОСТАТЫЕ ПРИШЕЛЬЦЫ

– ШАМШЕРА

Фото: кадр из сериала «Кибердеревня»